El presidente nuevamente dejó entrever que el gobierno persa no tiene otra opción. “Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país está “en una posición muy fuerte para negociar con Irán”.

Trump subrayó que la actual situación otorga a Estados Unidos una ventaja frente al complicado panorama diplomático derivado de las tensiones recientes con Irán.

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción… Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte“, dijo Trump a CNBC.

Además, dice no tener intención de extender el alto el fuego, que vence el miércoles.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió.

Contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

En los últimos años, la relación entre Estados Unidos e Irán se ha visto marcada por sanciones económicas, disputas en temas nucleares y declaraciones de altos mandos políticos.

Según Trump, la postura estadounidense buscaría presionar a Irán para obtener un acuerdo más favorable mediante mecanismos diplomáticos y estratégicos.

A juicio del exmandatario, esta “ventaja” permitiría evitar un aumento en la tensión y posibles consecuencias militares.

Expertos internacionales, coinciden en que Estados Unidos mantiene herramientas clave en su política exterior para influir en la región.

De igual forma, analistas señalan que el próximo paso dependerá de la respuesta de Irán y de los intereses geopolíticos de ambas naciones.

“Pánico en la Casa Blanca”: Exasesor de seguridad de EEUU asegura que Irán percibe el miedo de Trump

En una reciente entrevista, un exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos ha advertido sobre el “pánico” que, según él, Irán percibe en el gobierno de Donald Trump.

Esta declaración suma una voz crítica al debate sobre la forma en que el gobierno estadounidense responde al aumento de tensión en Medio Oriente.

Según el exasesor, John Bolton, la Casa Blanca estaría demostrando que la amenaza iraní es real, alimentando una narrativa de pánico que no responde precisamente a los hechos sobre el terreno.

El exfuncionario considera que las decisiones de Donald Trump indican al país persa que el presidente “quiere salir de esta situación”, ya que, además, “lo está anunciando casi a diario”. En su opinión, esto “les da a los iraníes una enorme ventaja que no deberían tener”.

Bolton concluyó que el mandatario de EEUU no estaría tomando decisiones geoestratégicas, sino decisiones políticas internas, teniendo en mente las próximas elecciones intermedias.

La postura de la Casa Blanca bajo la lupa ante un posible pánico

El exfuncionario sostiene que los funcionarios están actuado bajo la presión de sectores que buscan mantener el estado de alarma permanente respecto a Irán.

Según su análisis, la estrategia de pánico no solo aumenta la incertidumbre, sino que limita las vías diplomáticas para resolver las disputas en la región, algo que en vez de sumar le resta a EEUU.

Trump quiere obligar a Irán a rendirse con bloqueo de buques en aguas internacionales: “O firman o no pasan”



El estrecho de Ormuz vuelve a captar la atención internacional tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que no permitirá que buques de Irán naveguen por aguas internaciones sin un “acuerdo firme”.

Desde hace una semana, el presidente de EEUU bloqueó las cercanías del estrecho de Ormuz para obligar a Irán a rendirse ante una serie de operaciones fallidas para lograr tomar el control de Irán, como sucedió en Venezuela.

Esta mañana, Trump indicó que no reabrirá el estrecho de Ormuz, refiriéndose a la operación que realiza en aguas internacionales del golfo Pérsico y que dejó esta mañana la incautación de un buque iraní.

Estas palabras, emitidas en medio de crecientes tensiones políticas y militares en la región, han generado preocupación sobre el futuro del comercio mundial de crudo y sobre la estabilidad del golfo Pérsico.

“Quieren que lo abra. Los iraníes lo desean desesperadamente. No lo abriré hasta que se firme un acuerdo”, indicó Trump.



Pakistán pide un diálogo real por la paz de Medio Oriente e Irán le dice a EEUU: “Disfruten”

El actual jefe del Ejército de Pakistán pide diálogo nacional en un contexto de creciente crisis entre EEUU e Irán, que está provocando problemas a nivel mundial.

El general enfatizó la importancia de la unidad y el entendimiento entre los sectores políticos y sociales paquistaníes para alcanzar la estabilidad y superar los desafíos internos.

Munir reafirmó el deseo paquistaní de fortalecer todavía más los lazos históricos y fraternales entre ambos países, señaló el comunicado.

Tensión política en la región y un diálogo real

La intervención del General Munir recuerda el papel histórico de las fuerzas armadas en la vida política paquistaní y la necesidad de evitar nuevas crisis en Medio Oriente.

Instó también a priorizar el interés general sobre disputas por un propósito de país, evitando el riesgo de más inestabilidad.

El respaldo del Ejército a una solución basada en el diálogo abierto es observado con atención por la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos.





