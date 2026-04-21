La incautación de un carguero iraní ha generado incertidumbre en las negociaciones de paz, que se han puesto en peligro. Irán promete una respuesta y Trump acusa al país persa de violar varias veces la tregua.

A solo horas del final pactado para el alto el fuego entre EEUU e Irán, el presidente Donald Trump sorprendió con una dura acusación: aseguró que Irán “ha violado el cese del fuego varias veces”.

La declaración de Trump, realizada por medio de sus redes y replicada por medios internacionales, generó incertidumbre sobre el futuro de la tregua en Medio Oriente, en medio de una de las etapas más delicadas del conflicto.

“No podemos confiar en quienes rompen sus compromisos a cada instante”, afirmó Trump, sin detallar incidentes específicos que sustenten su aseveración, y que dejan entrever que la guerra EEUU e Irán continuará.

Guerra EEUU e Irán sin solución

Diversos analistas y organismos internacionales han reaccionado con cautela a las acusaciones. Naciones Unidas y la Unión Europea exhortaron a ambas partes a mantener la calma y respetar los acuerdos suscritos.

El desenlace de la tregua aún es incierto y mantiene al mundo a la expectativa. Las acusaciones de Donald Trump podrían dificultar la posibilidad de nuevas negociaciones o alimentar la desconfianza mutua, justo cuando el diálogo parecía la única salida viable para la región.

Guerra EEUU e Irán: Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre EEUU e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse por la guerra con EEUU e Irán.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo.

Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.



Medio Oriente presiona para que EEUU e Irán firmen la paz

Las negociaciones EEUU e Irán podrían reunirse en una segunda ronda de negociaciones por las presiones de varios países mediadores que buscan una solución diplomática al prolongado conflicto nuclear que enfrenta a ambas naciones.

El diálogo, que involucra también a potencias europeas, buscaría reducir tensiones y sentar las bases para acuerdos internacionales de largo plazo.

La segunda ronda de conversaciones podría desarrollarse a inicios de la próximas semana, y reflejaría la importancia que otorgan estos países tanto a la seguridad regional como a la estabilidad energética mundial.

Pakistán quiere ser mediador para acabar con la guerra EEUU e Israel contra Irán

La crisis entre EEUU e Irán alcanzó un nuevo nivel de tensión al punto que Pakistán quiere ser mediador del conflicto.

En medio de la incertidumbre global, el país emerge como un actor clave al ofrecerse como mediador entre EEUU e Irán.

El objetivo es propiciar el diálogo y evitar una escalada mayor en el conflicto.

La iniciativa ha captado la atención internacional, ya que una confrontación directa en Medio Oriente podría desestabilizar aún más la región.

EEUU e Israel están en la mira de Irán: “La respuesta será aplastante”

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, dijo este sábado que Estados Unidos (EEUU) e Israel están en la mira de los representantes del pueblo persa y que la respuesta a las hostilidades será aplastante.

Jameneí advirtió a las naciones enemigas de los planes de respuesta del gobierno iraní a los contantes ataques de Israel en Irán.

El máximo líder de Irán habló ante miles de estudiantes, en el marco de la celebración de la toma de la embajada de EEUU en Teherán, registrada en 1979.

Según el político iraní, las afrentas de las naciones contra su país mantienen a los gobiernos bajo la mira, y tarde o temprano tendrán una respuesta contundente.

“Los enemigos, tanto el régimen sionista como Estados Unidos, definitivamente recibirán una respuesta aplastante porque están haciendo contra Irán, y el pueblo iraní y el Eje de la Resistencia”, dijo Jameneí.

Asimismo, señaló que los que actualmente están al mando de Irán no están dispuestos a olvidar las acciones del enemigo.

Israel atacó el sábado pasado objetivos militares iraníes, mermando la capacidad de producción de misiles y daños limitados en los sistemas de radares, lo que provocó que ahora la nación tenga en la mira a EEUU e Israel.

“La cuestión no es simplemente de venganza; se trata de un movimiento lógico. Es una confrontación que se ajusta a la religión, la ética, la ley y a las normas internacionales“, agregó el líder supremo de Irán.

