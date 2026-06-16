El FBI anunció que logró impedir un presunto plan de ataque dirigido contra un evento celebrado en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños del presidente estadounidense Donald Trump.

Según las autoridades, la amenaza fue detectada días antes de la celebración, que reunió a miles de asistentes para una velada de artes marciales mixtas en los jardines de la residencia presidencial. De acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían planeado utilizar drones con explosivos y francotiradores con el objetivo de atacar a altos funcionarios y provocar una situación de caos.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que la amenaza fue identificada el 10 de junio y que una operación coordinada entre distintas agencias permitió detener a varios implicados antes de que el plan pudiera ejecutarse.

Las investigaciones preliminares indican que al menos cinco personas permanecen bajo custodia, mientras que otras han sido identificadas como posibles colaboradores o participantes en la presunta conspiración. Entre los detenidos figura un joven de 19 años arrestado en Ohio, quien enfrenta diversos cargos federales relacionados con conspiración y amenazas contra funcionarios.

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, los sospechosos habrían utilizado plataformas digitales y aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar sus acciones. Las autoridades sostienen que el grupo planeaba aprovechar concentraciones y manifestaciones en las cercanías del evento para generar confusión y facilitar el ataque.

Por su parte, Trump declaró que no había sido informado previamente sobre el supuesto complot y restó importancia al tema al ser consultado por periodistas durante una actividad internacional.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades federales buscan determinar el alcance de la presunta red y confirmar la participación de todos los involucrados en el caso.

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