El empaque de los televisores Samsung podría costarle caro a la compañía. La cantante quiere una parte por el uso de su fotografía para hacer publicidad.

La reconocida artista británica Dua Lipa enfrenta una nueva controversia que trasciende la música. La cantante demandó a Samsung tras descubrir el uso no autorizado de su imagen en una campaña publicitaria del gigante tecnológico.

El conflicto ha despertado gran interés en la comunidad artística y entre quienes siguen de cerca cómo las empresas utilizan la propiedad intelectual de celebridades.

De acuerdo con documentos presentados ante la corte, el equipo legal de Dua Lipa asegura que Samsung empleó una imagen con el rostro de la cantante para promocionar un televisor sin obtener su consentimiento previo ni ofrecer compensación alguna.

“La Sra. Lipa presenta esta acción contra Samsung por infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada y violación de su derecho de publicidad, con el fin de obtener reparación por la masiva, continua y no autorizada explotación comercial de su valiosa imagen y semejanza por parte de Samsung en cajas de cartón para televisores”, dice la presentación.

Este hecho, según los abogados, constituye una infracción a los derechos de autor y de imagen, dos conceptos fundamentales en la industria del espectáculo, razón por la cual pide 15 millones de dólares.

Dua Lipa busca sentar un precedente sobre la necesidad de respetar los derechos de los artistas en el contexto digital y global. Hasta el momento, Samsung no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.

El conflicto subraya el debate sobre los límites del uso de elementos artísticos en campañas comerciales y la importancia de la protección legal en la era digital.

Por su parte, Samsung asegura que imagen de “la Sra. (Dua) Lipa se utilizó en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios externos que está disponible en los televisores Samsung y fue proporcionada originalmente por un socio de contenido para nuestro servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus”.

Al respecto, explicó que “la imagen se utilizó solo después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al por menor. Dada esta garantía, negamos cualquier acusación de uso indebido intencional”.

Dua Lipa: La gente no quiere que seas inteligente

Dua Lipa, la estrella pop británico-albanesa de 28 años, considera que la percepción pública sobre ella es mucho más unidimensional de lo que le gustaría.

A lo largo de los años, la artista ha acaparado titulares tanto por sus declaraciones políticas como por sus logros musicales. Además de su carrera musical, que despegó en 2017 con el lanzamiento de su exitoso sencillo “New Rules”, ha iniciado un boletín de estilo de vida, un club de lectura y un festival de música internacional.

Actualmente, está trabajando en su tercer álbum, que se lanzará el próximo año, y se está preparando para los Premios Grammy de 2024, donde está nominada a Canción del Año.

En una entrevista con Rolling Stone, la cantante expresó su frustración por ser subestimada. “No sé si la gente cree que me gusta leer libros”, dijo. “No quieren que seas político. No quieren que seas inteligente. Hay mucho más en mí que simplemente lo que hago”. Dua Lipa afirmó que su existencia es “de alguna manera política” debido a la historia de su familia, ya que sus padres huyeron de la guerra de Kosovo a finales de los años noventa.

“Siento empatía por las personas que tienen que abandonar su hogar. Desde mi experiencia en Kosovo y comprendiendo lo que hace la guerra, nadie realmente quiere abandonar su hogar”, comentó.

“Lo hacen por protección, para salvar a su familia, para cuidar a las personas que tienen alrededor, por una vida mejor. Así que me siento cerca de eso”.

En octubre del año pasado, Dua Lipa firmó una petición instando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a pedir y facilitar un alto el fuego en Gaza.

En la entrevista, señaló similitudes entre la experiencia de sus padres y la situación actual de los palestinos.

“No apruebo lo que hace Hamás”, dijo refiriéndose al ataque mortal del grupo terrorista contra Israel.

“En este momento, lo que tenemos que mirar es cuántas vidas se han perdido en Gaza y los civiles inocentes, y las vidas que simplemente se están perdiendo.

“No hay suficientes líderes mundiales que tomen una posición y hablen sobre la crisis humanitaria que está ocurriendo, el alto el fuego humanitario que debe ocurrir”. Dua Lipa también respondió a aquellos que bromeaban sobre sus frecuentes publicaciones en redes sociales mostrándola de vacaciones.

Después de una extensa gira mundial en 2022 y la promoción de su segundo álbum, “Future Nostalgia”, se tomó un tiempo para viajar el año pasado y fue fotografiada en lugares glamorosos como Cannes e Ibiza, lo que llevó a algunos fanáticos a llamarla “reina de las vacaciones”.

“Creo que la gente olvida rápidamente”, dijo. “Estuve de gira hasta finales de diciembre. Sentí que me perdí mucho tiempo con mi familia y amigos. Muestra lo corta que es nuestra atención, por eso la música sale tan rápido”.

Mientras haga mi trabajo, cumpla con mis plazos y haga lo que debo hacer, encontraré una manera de relajarme también. Es trabajar duro y jugar duro. ¿Por qué no?”

Dua Lipa está nominada a un premio Grammy por Canción del Año con su exitoso sencillo “Dance the Night Away”, de la banda sonora de la exitosa película “Barbie: The Movie” dirigida por Greta Gerwig. La ceremonia está programada para el 4 de febrero en Los Ángeles.

Dua Lipa critica a Israel: “Quemar niños vivos nunca puede justificarse”

La cantante Dua Lipa no dudó en criticar al gobierno de Israel por las muertes perpetradas durante el operativo registrado en Rafah.

Fue por medio de una publicación en sus redes sociales, que la artista reaccionó al bombardeo del ejército de Israel a un campamento de refugiados.

Además de denunciar que miles de niños están siendo quemados vivos, la cantante británica acusó a la nación hebrea de cometer un genocidio.

“El mundo entero se está movilizando para detener el genocidio israelí”, escribió Dua Lipa en una historia en su cuenta de Instagram.

El poseo forma parte del apoyo a una campaña que busca que la nación judía detenga los ataques en la ciudad palestina.

“Quemar niños vivos nunca podrá justificarse”, agregó la cantante generando polémica en las redes sociales.

No es la primera artista que se pronuncia en contra de las operaciones que Israel ejecuta desde octubre en territorio palestino tras el ataque sorpresa del grupo Hamas.

Dua Lipa se une a otros famosos que son alabados y criticados por sus posturas en contra de Israel, que desde que inició su operativo ha dejado más de 30 mil muertos.

Por su parte, Israel respondió a las críticas generalizadas, no precisamente a las de la cantante Dua Lipa, indicando que el bombardeo al centro de refugiados no fue intencional.

Asegurando que los incendios fueron provocados por una explosión secundaria.

Desde el 7 de octubre que se registraron los ataques de Hamas a territorio israelí y que dejó 1,200 hebreos muertos, el gobierno de Netanyahu no ha detenido los ataques.

La Franja de Gaza quedó parcialmente destruida, como lo prometió el primer ministro en sus primeras declaraciones.









