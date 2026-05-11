Daniel Radcliffe reveló que su pequeño hijo todavía no tiene idea de que su padre interpretó al icónico mago de Harry Potter and the Philosopher’s Stone y del resto de la exitosa saga cinematográfica. El actor contó que, por ahora, el niño simplemente lo ve como “papá” y apenas comienza a entender que trabaja como actor.

Durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, Radcliffe explicó que ha intentado describirle a su hijo en qué consiste la actuación, aunque reconoce que no es sencillo explicárselo a un niño pequeño. Según comentó, le dice que los actores ayudan a contar historias similares a las de los libros, pero representándolas frente a las cámaras.

El actor también relató un divertido momento ocurrido mientras veían los Juegos Olímpicos, cuando apareció un anuncio de su serie La caída y el ascenso de Reggie Dinkins. Su hijo, sorprendido al verlo en televisión, reaccionó diciendo “¡Papá!”, como intentando confirmar que realmente era él quien aparecía en pantalla.

Radcliffe aseguró que le gustaría mantener su vida familiar lo más normal posible y confesó que incluso existe la posibilidad de que su hijo conozca antes la nueva serie de HBO sobre Harry Potter que las películas originales protagonizadas por él.

El actor británico, quien interpretó al famoso mago en ocho películas, afirmó que su principal deseo es seguir siendo para su hijo “un padre normal y aburrido” durante el mayor tiempo posible.

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