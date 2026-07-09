“Les vamos a conceder la licencia para fabricarlos; es algo fantástico. De este modo, no podrán quejarse de que no se los estamos proporcionando”, dijo Trump.

En un movimiento sin precedentes, EE.UU. permitirá que Ucrania fabrique misiles interceptores Patriot en su propio territorio.

Esta decisión, que busca fortalecer la defensa aérea ucraniana ante ataques misilísticos rusos, fue confirmada este 8 de julio y representa un salto en la cooperación militar entre ambos países.

Desde el inicio del conflicto, los sistemas Patriot han sido esenciales en la protección de infraestructuras clave en Ucrania, ayudando a interceptar misiles y drones.

No obstante, la alta demanda de estos sistemas y la limitada capacidad de producción estadounidense generaban preocupación.

Con la autorización para fabricar misiles Patriot localmente, Ucrania podrá responder de manera más efectiva ante las amenazas, incrementando su autonomía y capacidades defensivas.

La transferencia de tecnología para producir misiles interceptores Patriot en Ucrania marca un hecho relevante no solo para el país, sino para la seguridad regional europea.

Mientras tanto, otras potencias de la OTAN han respaldado el despliegue y fortalecimiento de la defensa aérea en Ucrania.

El reto técnico de fabricar estos avanzados misiles interceptores en un entorno de conflicto sigue siendo considerable, pero la cooperación abre la puerta a futuras colaboraciones militares entre ambos países.

Rusia contraataca a Ucrania: Más de 500 drones y decenas de misiles

Las autoridades de Kyiv, capital de Ucrania, confirmaron que un ataque ruso que dejó más de una decena de muertos y decenas de heridos.

El ataque es con en lo considerado uno de los bombardeos más letales registrados en la capital ucraniana en los últimos meses.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, informó sobre la gravedad de la situación y el impacto en estructuras civiles.

La ofensiva, llevada a cabo en horas de la madrugada, afectó principalmente hospitales, viviendas y áreas con gran flujo de personas.

“Al menos 13 personas murieron y más de 90 resultaron heridas en los ataques,” dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski.

El ataque de Rusia a la capital de Ucrania es en represalia a las operaciones ucranianas contra la infraestructura civil rusa.

Rusia lanzó cerca de 500 drones y decenas de misiles contra el país en un “ataque combinado masivo”, apuntando simultáneamente a la capital desde diferentes direcciones. Si bien la mayoría de los misiles y drones fueron interceptados, un total de 33 proyectiles impactaron en el objetivo.

De acuerdo con fuentes ucranianas, ataques similares han tenido lugar en otras ciudades, manteniendo en alerta a la población civil de todo el país.

Además, varios organismos internacionales han demandado el cese de hostilidades y el respeto al derecho internacional humanitario.

Ataques ucranianos provocan escasez de combustible en Rusia

La intensificación de los ataques con drones por parte de Ucrania contra infraestructura energética rusa comienza a tener un impacto visible en la vida cotidiana de la población. En Moscú y otras ciudades se han registrado largas filas en estaciones de servicio debido a problemas en el abastecimiento de combustible.

De acuerdo con un análisis de CNN, la estrategia ucraniana se ha enfocado en atacar refinerías, terminales petroleras, buques e instalaciones vinculadas a la industria militar rusa con el objetivo de debilitar la capacidad económica que sostiene el esfuerzo de guerra del Kremlin.

Según el reporte, Rusia interceptó alrededor de 660 drones en una sola noche durante la semana pasada, uno de los mayores ataques aéreos registrados desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Las operaciones se extendieron por al menos 12 regiones del país.

Los ataques han incrementado la presión sobre la infraestructura energética rusa y comienzan a generar consecuencias para la población, que enfrenta dificultades para abastecerse de combustible en algunas zonas.

Mientras el conflicto continúa, ambos países mantienen operaciones militares de largo alcance, en un escenario donde las acciones ya no solo impactan el frente de batalla, sino también la vida diaria de millones de civiles.

Honduras planea comprar drones a Ucrania

Los drones adquiridos a Ucrania están diseñados para realizar tareas de vigilancia aérea, seguimiento de cargamentos ilegales y identificación de rutas empleadas por las organizaciones narco.

Según declaraciones oficiales, la rápida capacidad de despliegue y la recopilación de datos en tiempo real permitirán optimizar los operativos y anticipar movimientos del crimen organizado.

La ministra de Seguridad expresó que estos dispositivos serán utilizados principalmente en el corredor de la Mosquitia, zona estratégica afectada por el tráfico ilícito.

Con esta medida, Honduras busca fortalecer sus acciones conjuntas con instancias internacionales y mejorar los resultados en la incautación de drogas y detención de sospechosos.

Esta innovación tecnológica en la lucha contra el narcotráfico ya empieza a generar reacciones positivas entre la ciudadanía y especialistas en seguridad, que consideran que la [modernización policial era una deuda urgente.

Ucrania golpea refinería de petróleo ruso e irrumpe en tráfico aéreo en aeropuertos

Ucrania lanzó su mayor ataque con drones a Rusia desde el inicio del conflicto, apuntando estratégicamente a infraestructura crítica en territorio ruso.

La operación incluyó la destrucción parcial de una refinería de petróleo y la interrupción del tráfico aéreo en importantes aeropuertos rusos, marcando un golpe significativo a la logística y economía del país.

Las autoridades rusas confirmaron que más de 30 drones fueron utilizados en diversas regiones, siendo uno de los principales objetivos una refinería en el sur de Rusia, la cual resultó gravemente incendiada tras los impactos.

Además, varios vuelos desde y hacia aeropuertos de Moscú fueron suspendidos temporalmente por razones de seguridad, afectando el tráfico aéreo y generando preocupación entre los ciudadanos.

Según informes recogidos por agencias, este golpe coordinado apunta a debilitar la capacidad operativa y energética de Rusia, presionando las cadenas de suministro tanto militares como civiles.

Además del impacto directo sobre las instalaciones, se resalta el simbolismo de la acción, al evidenciar la capacidad de Ucrania de penetrar más allá de las líneas de defensa tradicionales.

Zelenski quiere a toda costa un cara a cara con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso mantener una reunión directa con su par ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de alcanzar el fin de la guerra.

La propuesta, destacada recientemente en una carta, introduce una alternativa diplomática ante el estancamiento en las negociaciones entre ambos países.

Según Zelensky, solo un encuentro personal podría abrir la vía hacia un acuerdo realista y sostenible para la paz local e internacional.

“Todos podemos ver que los rusos por fin se sienten menos cómodos con esta realidad: que la guerra está trayendo cada vez más consecuencias negativas para Rusia”, escribió el presidente de Ucrania.

“No les gusta que no haya un final a la vista para su guerra”, agregó en su carta Zelenski.

El conflicto entre Ucrania y Rusia ha dejado miles de víctimas y desplazados desde su inicio en 2022.

Hasta ahora, los esfuerzos internacionales y las rondas de diálogo indirecto han tenido poco impacto sobre el terreno.

Sin embargo, la reciente oferta de Zelenski sugiere que un diálogo directo podría romper el ciclo de violencia y desconfianza.

Expertos internacionales consideran que una posible cita personal entre ambos mandatarios sería un paso significativo, aunque reconocen los desafíos políticos y de seguridad que esto implica.

En reiteradas ocasiones, Ucrania ha mostrado su disposición al diálogo, aunque insiste en la integridad de su territorio y en la protección de la soberanía nacional.

Por su lado, Rusia mantiene exigencias sobre varias regiones disputadas y condiciones estrictas para cualquier cese de hostilidades.

Congreso de EEUU desafía a Trump con Rusia y Ucrania: aprueba ayuda e impone sanciones

La Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.) aprueba ayuda a Ucrania y sanciones a Rusia en un movimiento histórico que desafía directamente a Donald Trump y a un sector importante de sus propios líderes republicanos.

La decisión reaviva el apoyo militar y financiero al gobierno de Ucrania, en momentos críticos de la guerra, y aumenta la presión internacional sobre Moscú.

El nuevo paquete aprobado incluye miles de millones de dólares en asistencia para el ejército ucraniano, junto con medidas dirigidas a reforzar las sanciones económicas contra Rusia.

La Cámara se muestra así firme frente a las presiones de los sectores más conservadores, quienes, alineados con el expresidente Trump, han solicitado reducir o incluso frenar este tipo de ayuda internacional, argumentando la necesidad de priorizar asuntos internos.

A pesar de los intentos de Donald Trump y otros líderes republicanos para frenar el avance de la ayuda, un grupo significativo de legisladores se alió con los demócratas para empujar la medida.

Esto significa un respaldo no solo a Ucrania, sino a la postura tradicional estadounidense frente a conflictos internacionales y a la defensa de aliados estratégicos.

En el plano internacional, líderes de la OTAN y la Unión Europea han celebrado la decisión, al considerarla un mensaje claro de compromiso y solidaridad en momentos decisivos del conflicto.

Ucrania lanza 350 drones al corazón de Rusia

Un sorpresivo ataque con drones a 15 regiones de Rusia, incluida Moscú, generando alerta máxima al gobierno de Vladímir Putin.

Un total de 350 drones fueron lanzados hacia el corazón de Rusia, según reportan medios internacionales, en lo que analistas describen como uno de los mayores retos recientes en el conflicto Rusia-Ucrania.

Este ataque se produce en medio de crecientes tensiones y en un momento decisivo para ambos países.

Las autoridades rusas confirmaron que la mayoría de los 350 drones fueron interceptados, pero el incidente provocó alarma en la población y elevó la presión sobre la capacidad de respuesta militar del Kremlin.

El ataque ocurrió en la madrugada, apuntando a infraestructuras estratégicas y enviando un claro mensaje sobre el alcance y la determinación de Ucrania en el actual escenario bélico.

Tras el ataque, Putin calificó el acontecimiento como un “desafío directo” a la seguridad de Rusia y prometió tomar medidas contundentes para evitar incidentes futuros.

La comunidad internacional ha seguido de cerca estos eventos, considerando el aumento de ataques como un indicio de la escalada del conflicto.

El conflicto Rusia-Ucrania ha escalado durante los últimos meses, y este ataque con 350 drones podría señalar un nuevo capítulo en la guerra híbrida que enfrentan ambos países.

Rusia pide a los extranjeros abandonar Ucrania tras lanzamiento de misil balístico



El gobierno de Rusia recomienda a extranjeros abandonar Kiev, capital ucrania, ante posibles ataques inminentes en la capital, según informaron fuentes oficiales.

Esta declaración, emitida desde Moscú, generó alarma entre gobiernos y ciudadanos internacionales residentes o de paso por Ucrania.

La advertencia fue emitida por el Ministerio de Exteriores ruso, que sugirió a los ciudadanos extranjeros “abandonar la ciudad de Kiev lo antes posible”, argumentando la creciente probabilidad de represalias y ataques a gran escala.

El comunicado emitido por el gobierno de Rusia, citado por medios internacionales, señala un empeoramiento en la situación de seguridad.

La reacción internacional no se hizo esperar. Varios países han emitido recomendaciones de viaje similares para sus ciudadanos, advirtiendo de la inseguridad y la imprevisibilidad del conflicto Rusia-Ucrania.

Asimismo, las autoridades de Kiev recalcaron la necesidad de calma, pero no minimizaron los riesgos.

Analistas sugieren que esta advertencia podría anticipar una escalada militar o servir como presión política en medio de las negociaciones abiertas.

Esta medida implementada por Rusia recuerda a las advertencias previas en otras zonas de conflicto, incrementando la preocupación entre la población local e internacional.

Ucrania ataca un hospital en Rusia: “Bárbaro y deliberado”

El reciente ataque ucrania hospital rusia ha elevado el nivel de tensión en el conflicto entre ambos países y provocando alarma en la comunidad internacional.

Según información difundida por el Ministerio de Defensa de Rusia y recogida por medios internacionales, el ataque habría alcanzado un hospital civil en la región de Voronok, en Briansk.

Los ataques a infraestructuras civiles son considerados violaciones al derecho internacional humanitario y generan intensas críticas desde distintos organismos.

Por su parte, Ucrania no ha emitido comentarios oficiales al respecto, mientras que Rusia ha tomado la ofensiva diplomática para exigir condenas y una respuesta firme por parte de la comunidad internacional.

Consecuencias políticas y humanitarias del ataque

El impacto del ataque ucrania hospital rusia va más allá de los daños inmediatos. Autoridades rusas han señalado que este evento podría provocar un endurecimiento de las operaciones en la frontera.

Además, la situación despierta preocupación adicional sobre la protección a los civiles y los trabajadores de la salud en zonas de conflicto.

Diversos países y organismos multilaterales han expresado su preocupación, instando tanto a Rusia como a Ucrania a respetar el derecho internacional y proteger a la población civil.

Las repercusiones de este tipo de ataques suelen influir directamente en el rumbo de las negociaciones y en la percepción internacional del conflicto.

Tesoro de EE.UU. afirma que sanciones contra Rusia han fracasado

En una declaración reciente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció públicamente que las sanciones a Rusia han fracasado.

Según el funcionario, las medidas económicas impuestas no han logrado debilitar la economía rusa como se había anticipado, lo que obliga a replantear la estrategia internacional contra Moscú.

Las sanciones, implementadas tras el inicio del conflicto en Ucrania, buscaban presionar económicamente al gobierno ruso, limitando sus ingresos y su acceso a mercados.

Sin embargo, las cifras recientes muestran que la economía de Rusia sigue resistiendo el impacto. De acuerdo con [informes del Fondo Monetario Internacional, del crecimiento del PIB ruso ha superado expectativas y el rublo mantiene cierta estabilidad pese a las restricciones.

Los expertos indican que la resiliencia de Rusia ante las sanciones económicas se debe al aumento de exportaciones energéticas hacia Asia y a la adaptación de su sistema financiero.

Países como India y China han mantenido relaciones comerciales con Moscú, lo cual ha sido fundamental para contrarrestar los efectos de las sanciones occidentales. Además, Rusia ha desarrollado mecanismos paralelos para seguir operando en el mercado global.

La postura del secretario del Tesoro ha desatado debates en la política estadounidense y europea sobre la efectividad de las sanciones y posibles nuevos pasos.

En anteriores ocasiones, especialistas habían advertido que las sanciones podrían no alcanzar los resultados esperados.

Rusia “no corre detrás de nadie” para aliviar las sanciones, asegura Lavrov

El gobierno ruso fue contundente al decir que como país no corren detrás de nadie, refiriéndose a Estados Unidos (EEUU), para aliviar las sanciones económicas impuestas por Occidente.

Fue el canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien aseguró que están dispuestos a dialogar para resolver el conflicto armado con Ucrania hasta impulsar negociaciones sinceras.

Las declaraciones de Lavrov se dan luego de que confirmó que EEUU comenzó a discutir la cooperación comercial y económica con Moscú como parte de los acuerdos para llegar a una solución del conflicto armado.

La opinión sobre que no corren detrás de nadie coincide con las declaraciones del presidente Donald Trump hace unos días, burlándose de los países que lo buscan para evitar la imposición de aranceles.

El líder republicano fue claro al decir que muchas naciones le estaban besando el trasero, suplicando por sus nuevas medidas económicas. “Por favor, por favor, señor, haga un trato. Haré lo que sea, haré lo que sea, señor”.

Serguéi detalló que actualmente la interacción económica entre EEUU y Rusia está bloqueada en un 95% por las sanciones impuestas por el gobierno anterior.

“Rusia no corre detrás de nadie y no pide levantar las sanciones”, dijo el canciller en tono contundente sobre las acciones de Occidente en contra de su país.

Indicó que esas sanciones, impuestas por Joe Biden, destruyeron la globalización de la economía mundial. “Fue destruida no por Trump, sino por Biden“.

Congreso de EEUU desafía a Trump con Rusia y Ucrania: aprueba ayuda e impone sanciones

La Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.) aprueba ayuda a Ucrania y sanciones a Rusia en un movimiento histórico que desafía directamente a Donald Trump y a un sector importante de sus propios líderes republicanos.

La decisión reaviva el apoyo militar y financiero al gobierno de Ucrania, en momentos críticos de la guerra, y aumenta la presión internacional sobre Moscú.

El nuevo paquete aprobado incluye miles de millones de dólares en asistencia para el ejército ucraniano, junto con medidas dirigidas a reforzar las sanciones económicas contra Rusia.

La Cámara se muestra así firme frente a las presiones de los sectores más conservadores, quienes, alineados con el expresidente Trump, han solicitado reducir o incluso frenar este tipo de ayuda internacional, argumentando la necesidad de priorizar asuntos internos.

A pesar de los intentos de Donald Trump y otros líderes republicanos para frenar el avance de la ayuda, un grupo significativo de legisladores se alió con los demócratas para empujar la medida.

Esto significa un respaldo no solo a Ucrania, sino a la postura tradicional estadounidense frente a conflictos internacionales y a la defensa de aliados estratégicos.

En el plano internacional, líderes de la OTAN y la Unión Europea han celebrado la decisión, al considerarla un mensaje claro de compromiso y solidaridad en momentos decisivos del conflicto.

Ucrania lanza 350 drones al corazón de Rusia

Un sorpresivo ataque con drones a 15 regiones de Rusia, incluida Moscú, generando alerta máxima al gobierno de Vladímir Putin.

Un total de 350 drones fueron lanzados hacia el corazón de Rusia, según reportan medios internacionales, en lo que analistas describen como uno de los mayores retos recientes en el conflicto Rusia-Ucrania.

Este ataque se produce en medio de crecientes tensiones y en un momento decisivo para ambos países.

Las autoridades rusas confirmaron que la mayoría de los 350 drones fueron interceptados, pero el incidente provocó alarma en la población y elevó la presión sobre la capacidad de respuesta militar del Kremlin.

El ataque ocurrió en la madrugada, apuntando a infraestructuras estratégicas y enviando un claro mensaje sobre el alcance y la determinación de Ucrania en el actual escenario bélico.

Tras el ataque, Putin calificó el acontecimiento como un “desafío directo” a la seguridad de Rusia y prometió tomar medidas contundentes para evitar incidentes futuros.

La comunidad internacional ha seguido de cerca estos eventos, considerando el aumento de ataques como un indicio de la escalada del conflicto.

El conflicto Rusia-Ucrania ha escalado durante los últimos meses, y este ataque con 350 drones podría señalar un nuevo capítulo en la guerra híbrida que enfrentan ambos países.

Rusia pide a los extranjeros abandonar Ucrania tras lanzamiento de misil balístico



El gobierno de Rusia recomienda a extranjeros abandonar Kiev, capital ucrania, ante posibles ataques inminentes en la capital, según informaron fuentes oficiales.

Esta declaración, emitida desde Moscú, generó alarma entre gobiernos y ciudadanos internacionales residentes o de paso por Ucrania.

La advertencia fue emitida por el Ministerio de Exteriores ruso, que sugirió a los ciudadanos extranjeros “abandonar la ciudad de Kiev lo antes posible”, argumentando la creciente probabilidad de represalias y ataques a gran escala.

El comunicado emitido por el gobierno de Rusia, citado por medios internacionales, señala un empeoramiento en la situación de seguridad.

La reacción internacional no se hizo esperar. Varios países han emitido recomendaciones de viaje similares para sus ciudadanos, advirtiendo de la inseguridad y la imprevisibilidad del conflicto Rusia-Ucrania.

Asimismo, las autoridades de Kiev recalcaron la necesidad de calma, pero no minimizaron los riesgos.

Analistas sugieren que esta advertencia podría anticipar una escalada militar o servir como presión política en medio de las negociaciones abiertas.

Esta medida implementada por Rusia recuerda a las advertencias previas en otras zonas de conflicto, incrementando la preocupación entre la población local e internacional.

Ucrania ataca un hospital en Rusia: “Bárbaro y deliberado”

El reciente ataque ucrania hospital rusia ha elevado el nivel de tensión en el conflicto entre ambos países y provocando alarma en la comunidad internacional.

Según información difundida por el Ministerio de Defensa de Rusia y recogida por medios internacionales, el ataque habría alcanzado un hospital civil en la región de Voronok, en Briansk.

Los ataques a infraestructuras civiles son considerados violaciones al derecho internacional humanitario y generan intensas críticas desde distintos organismos.

Por su parte, Ucrania no ha emitido comentarios oficiales al respecto, mientras que Rusia ha tomado la ofensiva diplomática para exigir condenas y una respuesta firme por parte de la comunidad internacional.

Consecuencias políticas y humanitarias del ataque

El impacto del ataque ucrania hospital rusia va más allá de los daños inmediatos. Autoridades rusas han señalado que este evento podría provocar un endurecimiento de las operaciones en la frontera.

Además, la situación despierta preocupación adicional sobre la protección a los civiles y los trabajadores de la salud en zonas de conflicto.

Diversos países y organismos multilaterales han expresado su preocupación, instando tanto a Rusia como a Ucrania a respetar el derecho internacional y proteger a la población civil.

Las repercusiones de este tipo de ataques suelen influir directamente en el rumbo de las negociaciones y en la percepción internacional del conflicto.

Tesoro de EE.UU. afirma que sanciones contra Rusia han fracasado

En una declaración reciente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció públicamente que las sanciones a Rusia han fracasado.

Según el funcionario, las medidas económicas impuestas no han logrado debilitar la economía rusa como se había anticipado, lo que obliga a replantear la estrategia internacional contra Moscú.

Las sanciones, implementadas tras el inicio del conflicto en Ucrania, buscaban presionar económicamente al gobierno ruso, limitando sus ingresos y su acceso a mercados.

Sin embargo, las cifras recientes muestran que la economía de Rusia sigue resistiendo el impacto. De acuerdo con [informes del Fondo Monetario Internacional, del crecimiento del PIB ruso ha superado expectativas y el rublo mantiene cierta estabilidad pese a las restricciones.

Los expertos indican que la resiliencia de Rusia ante las sanciones económicas se debe al aumento de exportaciones energéticas hacia Asia y a la adaptación de su sistema financiero.

Países como India y China han mantenido relaciones comerciales con Moscú, lo cual ha sido fundamental para contrarrestar los efectos de las sanciones occidentales. Además, Rusia ha desarrollado mecanismos paralelos para seguir operando en el mercado global.

La postura del secretario del Tesoro ha desatado debates en la política estadounidense y europea sobre la efectividad de las sanciones y posibles nuevos pasos.

En anteriores ocasiones, especialistas habían advertido que las sanciones podrían no alcanzar los resultados esperados.



Rusia “no corre detrás de nadie” para aliviar las sanciones, asegura Lavrov

El gobierno ruso fue contundente al decir que como país no corren detrás de nadie, refiriéndose a Estados Unidos (EEUU), para aliviar las sanciones económicas impuestas por Occidente.

Fue el canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien aseguró que están dispuestos a dialogar para resolver el conflicto armado con Ucrania hasta impulsar negociaciones sinceras.

Las declaraciones de Lavrov se dan luego de que confirmó que EEUU comenzó a discutir la cooperación comercial y económica con Moscú como parte de los acuerdos para llegar a una solución del conflicto armado.

La opinión sobre que no corren detrás de nadie coincide con las declaraciones del presidente Donald Trump hace unos días, burlándose de los países que lo buscan para evitar la imposición de aranceles.

El líder republicano fue claro al decir que muchas naciones le estaban besando el trasero, suplicando por sus nuevas medidas económicas. “Por favor, por favor, señor, haga un trato. Haré lo que sea, haré lo que sea, señor”.

Serguéi detalló que actualmente la interacción económica entre EEUU y Rusia está bloqueada en un 95% por las sanciones impuestas por el gobierno anterior.

“Rusia no corre detrás de nadie y no pide levantar las sanciones”, dijo el canciller en tono contundente sobre las acciones de Occidente en contra de su país.

Indicó que esas sanciones, impuestas por Joe Biden, destruyeron la globalización de la economía mundial. “Fue destruida no por Trump, sino por Biden“.

December 15, 2025 · 2:20 pm•2 min read

EEUU ha perdido más de $300 mil millones por las sanciones a Rusia

Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a otros países no solo afectan a sus destinatarios. Un informe reciente ha puesto en evidencia el considerable daño a negocios de EEUU por sanciones, cuantificando pérdidas millonarias y generando preocupación entre analistas y líderes empresariales.

Estas medidas, diseñadas originalmente para ejercer presión internacional, terminan recayendo también sobre el propio tejido económico estadounidense.

La investigación revela que numerosas organizaciones y empresas norteamericanas han visto limitarse sus oportunidades en el extranjero, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la banca.

“Calculamos que el impacto directo fue de unos 100.000 millones de dólares, y que el daño total ascendió a casi 300.000 millones de dólares, incluidas las pérdidas potenciales de negocios concretos. Sí, se trata del daño total causado tanto por las sanciones de Estados Unidos como por las contramedidas de Rusia”, dijo el presidente de AmCham Russia.

Consecuencias directas e indirectas para la economía de EEUU

El daño a negocios de EEUU por sanciones no se limita a la pérdida de ingresos directos. Según el informe analizado, las restricciones dificultan acuerdos comerciales, encarecen insumos y generan incertidumbre tanto en inversores internos como internacionales.

La cámara de comercio estadounidense ha advertido sobre la posibilidad de quedarse rezagados frente a competidores de China o la Unión Europea, quienes ocupan espacios desatendidos por empresas estadounidenses.

Experiencias previas, como las sanciones impuestas a Rusia, Irán y Venezuela, reforzaron este patrón, privando a corporaciones norteamericanas de contratos y presencia en mercados clave.

En consecuencia, las empresas nacionales no solo pierden ganancias, sino que ponen en riesgo empleos y cadenas de suministro locales.

