¡NO HAY PAZ NI LA HABRÁ! El conflicto escaló las tensiones este lunes luego que Trump prometiera golpear a Irán con mucha fuerza y el país islámico le respondiera que no permitirán el dominio del imperio estadounidense en la región.

El conflicto en Medio Oriente, exactamente entre EE.UU. e Irán escaló este lunes tras una ola de ataques que ha generado nuevamente el aumento del precio del petróleo e incertidumbre a nivel mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió nuevamente con una controversial sugerencia: que su país asuma el control total del estrecho de Ormuz y cobre un peaje a las embarcaciones que lo atraviesen.

Esta declaración acerca de “Trump controlar Estrecho de Ormuz” ha generado nuevas tensiones en la comunidad internacional y suscita preocupación sobre el futuro de una ruta vital para el comercio petrolero mundial.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más estratégicos para el transporte de petróleo, ya que por sus aguas pasa cerca del 20% del crudo consumido a nivel global.

La respuesta por parte de líderes del Golfo Pérsico no se ha hecho esperar. Funcionarios iraníes calificaron de “provocación” la propuesta y advirtieron que cualquier intento de intervención unilateral será “enfrentado con determinación”.

Irán no permitirá que Ormuz esté al mando de Trump

Por su parte el gobierno de Irán advierte a EE.UU. sobre el estrecho de Ormuz, al declarar que toda “cooperación externa” en la gestión de esta vía marítima estratégica será vista como una amenaza directa.

Esta declaración intensifica las tensiones entre ambos países en uno de los puntos más sensibles del golfo Pérsico.

La reacción de Irán surge ante informaciones sobre posibles planes estadounidenses para fortalecer su presencia militar y vínculos con gobiernos árabes en la región, aludiendo a la seguridad y libre navegación marítima.

Sin embargo, Teherán reitera que velará por “la paz y la estabilidad” siempre que no medien actores externos en sus aguas jurisdiccionales.

Conflicto en Ormuz dispara el precio del petróleo

El precio del petróleo sube notablemente este lunes, registrando un aumento inmediato del 4% tras nuevos ataques militares que amenazan los envíos de crudo en el estratégico estrecho de Ormuz.

Las confrontaciones armadas no solo obstaculizan el tránsito de embarcaciones petroleras, sino que también generan incertidumbre sobre el suministro y la estabilidad de los mercados energéticos.

Expertos en geopolítica han advertido que las tensiones en Ormuz pueden derivar en interrupciones prolongadas, provocando efectos dominó en los precios del combustible y productos derivados en América Latina y Centroamérica.

Este incremento reciente se suma a la tendencia alcista de los productos energéticos en lo que va del año, afectando otras economías que dependen de la importación de crudo.

EE.UU. e Irán se enfrascan en una guerra sin fin por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos confirmó recientemente ataques de precisión contra decenas de objetivos de Irán alrededor del vital estrecho de Ormuz.

Según fuentes oficiales estadounidenses, las operaciones apuntaron a instalaciones y posiciones militares asociadas al gobierno iraní, en una respuesta directa a las crecientes tensiones en esta zona geopolítica.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasajes marítimos más importantes del mundo, por donde transita una significativa parte del comercio global de petróleo.

Los ataques de Estados Unidos a objetivos iraníes se producen en medio de un ambiente de hostilidad renovada entre ambos países, poniendo en alerta la estabilidad en la región y preocupando a la comunidad internacional sobre las posibles repercusiones en los mercados energéticos.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es considerado estratégico tanto por las potencias occidentales como por Irán. Cualquier alteración en la seguridad de este canal puede tener un impacto inmediato en los precios del petróleo y la economía global.

A lo largo de los años, tanto Estados Unidos como Irán han incrementado su presencia militar en el área, incrementando el riesgo de enfrentamientos abiertos.

Irán lanza ataques contra bases de EE. UU. en Oriente Medio

Por su parte, Irán lanzó ataques contra varias bases de Estados Unidos situadas en Jordania, Baréin y Kuwait para responder a las agresiones en las cercanías de Ormuz.

El suceso, que forma parte de la creciente rivalidad entre Teherán y Washington, ha generado alarma internacional y preocupación por la estabilidad regional.

En Baréin, donde se encuentra el Comando Central de la Marina estadounidense, las autoridades confirmaron la activación de sistemas de defensa aérea, mientras que en Jordania y Kuwait las tropas estadounidenses repelieron ataques con drones y misiles.

Aunque los daños materiales han sido mínimos, fuentes aseguran que la presencia militar estadounidense en Oriente Medio podría verse afectada por el incremento de la presión iraní.

Irán ataca tres petroleros en el estrecho de Ormuz

Tres petroleros fueron alcanzados por proyectiles de Irán en el estrecho de Ormuz el martes, informó el ejército británico, en los ataques más recientes contra embarcaciones que se desplazan por la estrecha boca del Golfo Pérsico.

Las nuevas agresiones amenazan con estrangular el flujo de tráfico en el estrecho justo cuando los países esperaban restablecer la navegación normal y aliviar la tensión económica mundial provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Uno de los petroleros navegaba frente a la costa de Omán y se incendió, según la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo. La televisión estatal iraní afirmó que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente la agresión.

Otros dos petroleros también fueron alcanzados, incluido uno que fue impactado por un dron. No está claro dónde se encontraban en el momento de los ataques. Ambos barcos sufrieron algunos daños, pero nadie resultó herido, indicó la agencia marítima. Al menos una de las embarcaciones continuó su trayecto, añadió.

Irán, que ha declarado repetidamente que solo su ruta es segura, aparentemente ha atacado otros barcos que han utilizado otra vía cercana a la costa omaní.

Estados Unidos está ansioso por avanzar con negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho, revertir el controvertido programa nuclear de Teherán y poner fin de manera permanente a la guerra iniciada el 28 de febrero. Ataques anteriores en el estrecho han provocado bombardeos estadounidenses, a los que Irán ha respondido atacando a países árabes del Golfo Pérsico.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal.

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en pausa hasta después del entierro del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado por un bombardeo al comienzo de la guerra. Dolientes en su funeral han pedido la muerte del presidente estadounidense Donald Trump.

Las autoridades trasladaron el cuerpo de Jamenei en avión a la ciudad chií de Qom, donde los dolientes le rindieron homenaje el martes.

Irán despide a su líder sin detener los ataques: proyectil impacta en un buque que irrespetó sus reglas en Ormuz

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán atacó un buque cargado con gas natural que navegaba frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz se incendió la madrugada del martes después de ser alcanzado por un proyectil, informó el ejército británico.

Se trata del más reciente ataque contra una embarcación que navegaba por el estrecho por donde, en tiempos de paz, llegó a transitar una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial. La televisión estatal de Irán aseguró que el buque cisterna de gas natural licuado fue blanco de ataques después de ignorar varias advertencias, aunque no se atribuyó la agresión.

Teherán ha declarado en repetidas ocasiones que la única ruta segura a través del estrecho es la aprobada por el gobierno iraní, y se sospecha que ha atacado a otros buques que han utilizado una ruta que pasa cerca de la costa omaní.

Estados Unidos busca continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, reducir la escala del programa nuclear de Irán y poner fin permanente a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el 28 de febrero. Pero los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho han provocado una respuesta militar de Washington, que a su vez es respondida por Irán con ataques contra Estados árabes del golfo Pérsico, aumentando el riesgo de una escalada.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar suspendidas hasta después del entierro del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los primeros ataques de la guerra. Cada vez hay más señales de que los dolientes pidieron en su funeral la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades trasladaron vía aérea el cuerpo de Jamenei hacia la ciudad de Qom durante la noche, donde los dolientes lo honraron el martes.

El más reciente ataque en el estrecho de Ormuz

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz. Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades ya iniciaron una investigación.

La televisión estatal de Irán, citando fuentes anónimas, dio a entender que Teherán llevó a cabo el ataque contra un buque cisterna que, según dijo, transportaba gas natural desde Qatar. La República Islámica, sin embargo, no se ha atribuido formalmente el atentado.

El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves pasado que todos los buques petroleros que se desplacen por el estrecho de Ormuz deben usar sus rutas aprobadas. También indicó que la interferencia de las fuerzas estadounidenses en el estrecho “tendrá como respuesta una reacción rápida y decisiva” .

Pero el Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, dijo el lunes a los transportistas que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico”.

Trump advirtió el lunes a Irán desde la Casa Blanca que deben “llegar a un acuerdo o vamos a terminar el trabajo”.

“Preferiría llegar a un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, dijo el presidente. “Podemos derribar sus puentes en cuestión de una hora. Podemos dejarlos sin su suministro de energía”.

Como parte de un pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron la navegación libre de cuotas por 60 días. Pero Irán insistió en que debe controlar las rutas de navegación y posteriormente cobrar por el paso, trastocando una práctica de varias décadas en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y muchos países árabes aseguran que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho. Los intentos previos de Omán y de una agencia de Naciones Unidas para poner en operaciones una nueva ruta cercana a la costa de Omán provocaron ataques en todo Oriente Medio, poniendo de relieve las tensiones.

La firma de datos Kpler informó que durante el fin de semana pasado al menos 108 buques cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.

Irán despide a su líder sin detener los ataques: proyectil impacta en un buque que irrespetó sus reglas en Ormuz

Irán atacó un buque cargado con gas natural que navegaba frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz se incendió la madrugada del martes después de ser alcanzado por un proyectil, informó el ejército británico.

Se trata del más reciente ataque contra una embarcación que navegaba por el estrecho por donde, en tiempos de paz, llegó a transitar una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial. La televisión estatal de Irán aseguró que el buque cisterna de gas natural licuado fue blanco de ataques después de ignorar varias advertencias, aunque no se atribuyó la agresión.

Teherán ha declarado en repetidas ocasiones que la única ruta segura a través del estrecho es la aprobada por el gobierno iraní, y se sospecha que ha atacado a otros buques que han utilizado una ruta que pasa cerca de la costa omaní.

Estados Unidos busca continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, reducir la escala del programa nuclear de Irán y poner fin permanente a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el 28 de febrero. Pero los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho han provocado una respuesta militar de Washington, que a su vez es respondida por Irán con ataques contra Estados árabes del golfo Pérsico, aumentando el riesgo de una escalada.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar suspendidas hasta después del entierro del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los primeros ataques de la guerra. Cada vez hay más señales de que los dolientes pidieron en su funeral la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades trasladaron vía aérea el cuerpo de Jamenei hacia la ciudad de Qom durante la noche, donde los dolientes lo honraron el martes.

El más reciente ataque en el estrecho de Ormuz

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz. Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades ya iniciaron una investigación.

La televisión estatal de Irán, citando fuentes anónimas, dio a entender que Teherán llevó a cabo el ataque contra un buque cisterna que, según dijo, transportaba gas natural desde Qatar. La República Islámica, sin embargo, no se ha atribuido formalmente el atentado.

El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves pasado que todos los buques petroleros que se desplacen por el estrecho de Ormuz deben usar sus rutas aprobadas. También indicó que la interferencia de las fuerzas estadounidenses en el estrecho “tendrá como respuesta una reacción rápida y decisiva” .

Pero el Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, dijo el lunes a los transportistas que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico”.

Trump advirtió el lunes a Irán desde la Casa Blanca que deben “llegar a un acuerdo o vamos a terminar el trabajo”.

“Preferiría llegar a un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, dijo el presidente. “Podemos derribar sus puentes en cuestión de una hora. Podemos dejarlos sin su suministro de energía”.

Como parte de un pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron la navegación libre de cuotas por 60 días. Pero Irán insistió en que debe controlar las rutas de navegación y posteriormente cobrar por el paso, trastocando una práctica de varias décadas en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y muchos países árabes aseguran que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho. Los intentos previos de Omán y de una agencia de Naciones Unidas para poner en operaciones una nueva ruta cercana a la costa de Omán provocaron ataques en todo Oriente Medio, poniendo de relieve las tensiones.

La firma de datos Kpler informó que durante el fin de semana pasado al menos 108 buques cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.

Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz: Petroleros solo deben usar las rutas aprobadas

En un contexto de alta tensión en Medio Oriente, Irán advierte sobre rutas de petroleros en el estrecho de Ormuz, solicitando firmemente a todos los buques de crudo usar sólo las rutas aprobadas por sus autoridades.

Según un portavoz militar iraní, quienes no respeten este llamado podrían enfrentarse a respuestas “contundentes” por parte del gobierno.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más estratégicos y transitados del mundo, esencial para el comercio global de petróleo.

Más de un tercio del crudo mundial transportado por mar pasa por esta zona, conectando a los principales exportadores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales.

La advertencia de Irán surge en medio de crecientes incidentes en la región, donde se han producido detenciones y ataques a embarcaciones en los últimos meses.

Las potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos, han intensificado su presencia naval para asegurar la navegación libre, mientras la posición iraní ratifica su soberanía sobre sus aguas territoriales.

Esta situación agudiza la preocupación por una posible escalada de conflictos en la zona, ya que un incidente grave podría afectar el suministro mundial de energía.

Organizaciones internacionales y expertos en seguridad marítima llaman a la prudencia y al diálogo para evitar una mayor inestabilidad en Ormuz.

Irán le recuerda a la ONU que tiene el control de Ormuz

Una agencia de Naciones Unidas pausó la evacuación de barcos a través del estrecho de Ormuz después de que, según el ejército británico, un buque fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán tras el paso de varios petroleros que usaron la ruta respaldada por la ONU.

El director de la Organización Marítima Internacional anunció que el plan para sacar a los barcos varados del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz quedará en suspenso hasta que la agencia pueda confirmar garantías de seguridad para los barcos en la lista de evacuación y en la región.

El reporte de un ataque se produjo horas después de que Irán advirtiera a los buques no usar la ruta por el estrecho de Ormuz sin el permiso de Teherán. El buque que fue atacado no formaba parte de las tareas de evacuación, apuntó Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

Un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press que el buque fue alcanzado por un dron iraní.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir una situación delicada, dijo que el buque mercante Ever Lovely fue atacado por un dron operado por la Guardia Revolucionaria de Irán.

Tras los reportes del ataque en Ormuz, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán —una nueva agencia gubernamental que Irán estableció para controlar el transporte marítimo en el estrecho— escribió en X que el tránsito fuera de sus propias rutas designadas “no estará cubierto por la garantía de paso seguro”.

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el buque sufrió daños, pero que no hubo víctimas ni impacto ambiental por el ataque frente a la costa de Omán.

Un paso alternativo en Ormuz aliviaría la presión sobre la economía

La apertura de un paso alternativo en Ormuz aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las negociaciones de paz con Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una visita al golfo Pérsico, dijo que Washington estaba comprometido con la nueva ruta y con asegurarse de que los barcos pudieran transitar el estrecho.

“Si eso cesa, entonces vamos a tener un problema”, señaló Rubio el jueves antes del reporte del ataque al buque.

El tráfico por el estrecho ha aumentado en los últimos días, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El petróleo cayó brevemente el jueves por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril, una señal de que el mercado cree que la situación está mejorando.

Estados Unidos e Irán siguen debatiendo los términos del acuerdo provisional de paz, incluidos temas como el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Con el memorando de entendimiento firmado la semana pasada, Estados Unidos e Irán tienen un periodo de 60 días para pulir los detalles. Mientras las conversaciones se celebran a puerta cerrada, los líderes de ambas naciones han parecido negociar en público, intercambiando amenazas y atribuyéndose concesiones que la otra parte niega.

Mientras tanto, el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y la milicia de Hezbollah amenaza la tregua más amplia. Líbano dice que cinco personas han muerto por ataques israelíes en los últimos dos días. Irán dice que el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra requeriría que Israel se retire del Líbano, una condición que Israel ha rechazado.

Más barcos cruzan el estrecho de Ormuz, pero menos que antes de la guerra

Varios barcos petroleros, encabezados por el Stoic Warrior, navegaron el jueves por la mañana a lo largo de la costa de Emiratos Árabes Unidos y luego la de Omán, pasando por la península omaní de Musandam bastante cerca de la costa. La ruta fue trazada por Omán y la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU.

Al norte de la ruta está un corredor en el centro del estrecho por el que los barcos circulaban libremente antes de la guerra, transportando aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Irán dijo que minó ese paso después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero. Se ha avistado al menos una mina allí.

Aunque algunos barcos habían logrado salir del estrecho con apoyo militar de Estados Unidos, el plan de la agencia de la ONU es el último para liberar a los buques atrapados. La naviera Maersk dijo que su portacontenedores, el Maersk Baltimore, y otra embarcación fletada lograron salir el jueves.

La semana pasada, 125 embarcaciones cruzaron el estrecho, comparadas con 33 de la semana anterior, según la firma de datos y análisis marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Según S&P Global, el miércoles se registraron 78 tránsitos, la cifra más alta desde que comenzó la guerra, pero aún por debajo del promedio diario previo a la guerra de 130 o más.

Irán dice que nueva ruta en Ormuz es inaceptable

El brazo naval de la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia el jueves contra el uso de la nueva ruta en Ormuz.

En un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal iraní IRNA, funcionarios navales declararon que la ruta se estableció sin aviso ni coordinación con Irán, calificándola de “inaceptable y completamente peligrosa”.

“La única ruta autorizada para pasar por el estrecho de Ormuz es la declarada por la República Islámica de Irán”, declaró la fuerza iraní. “El tráfico de embarcaciones fuera de estas rutas es extremadamente peligroso y está prohibido”.

“Se actuará contra los infractores”, agregó, sin ofrecer más detalles.

El miércoles, la Guardia Revolucionaria amenazó por radio a un petrolero, y un soldado advirtió que “están al alcance de mis misiles y quizá dispare contra ustedes”, según la firma privada de seguridad Ambrey.

Buque británico fue atacado en el estrecho de Ormuz

Un buque de carga que viajaba por el estrecho de Ormuz en una ruta aprobada por Naciones Unidas fue alcanzado por un proyectil el jueves, informó el ejército británico, mientras varios petroleros lograron salir del canal empleando el mismo trayecto.

Irán ha amenazado a los buques que usan el trayecto, que discurre a lo largo de la costa de Omán. Fue promovido por una agencia marítima de la ONU.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó el ataque. Dijo que no hubo víctimas ni impacto ambiental.

La apertura de un paso alternativo por la vital vía marítima Ormuz aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz. El secretario de Estado Marco Rubio, en una visita al Golfo Pérsico para tranquilizar a los aliados estadounidenses, dijo que Washington estaba comprometido con la nueva ruta.

El tráfico por el estrecho ha aumentado, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El petróleo el jueves cayó brevemente por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril, una señal de que el mercado cree que la situación está mejorando.

Los dos lados siguen debatiendo los términos del acuerdo provisional, desde lograr que los barcos atraviesen la estrecha boca del Golfo Pérsico hasta el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Con el memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán tienen un periodo de 60 días para pulir los detalles, incluido el paso por Ormuz. Mientras las conversaciones se celebran a puerta cerrada el presidente estadounidense Donald Trump y los líderes iraníes han parecido negociar en público, intercambiando amenazas y atribuyéndose concesiones que la otra parte niega.

Mientras tanto, el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y el grupo libanés Hezbollah ha amenazado la tregua. Líbano dice que cinco personas han muerto por ataques israelíes en los últimos dos días.

Más barcos cruzan el Ormuz, pero muchos menos que antes de la guerra

Los barcos, encabezados por el Stoic Warrior, navegaron el jueves por la mañana a lo largo de la costa de Emiratos Árabes Unidos y luego la de Omán, pasando por la península omaní de Musandam bastante cerca de la costa. La ruta fue trazada por Omán y la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU.

Al norte de la ruta está un corredor en el centro del estrecho de Ormuz por el que los barcos circulaban libremente antes de la guerra, transportando aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Irán dijo que minó ese paso después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero. Se ha avistado al menos una mina allí.

Aunque algunos barcos habían logrado salir del estrecho con apoyo militar de Estados Unidos, el esfuerzo de la agencia de la ONU es el último para liberar a los buques atrapados. La naviera Maersk dijo que su portacontenedores, el Maersk Baltimore, y otra embarcación fletada lograron salir el jueves.

La semana pasada, 125 embarcaciones cruzaron el estrecho, frente a las 33 de la semana anterior, según la firma de datos y análisis marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Según S&P Global, el miércoles se registraron 78 tránsitos, la cifra más alta desde que comenzó la guerra, pero aún por debajo del promedio diario previo a la guerra de 130 o más.

“Operadores oportunistas —y hay muchos—, envalentonados por el menor riesgo de tránsito, o al menos por la percepción de un menor riesgo de tránsito, han comenzado a hacer frente al atraso de cargamentos atrapados”, dijo Richard Meade, editor jefe de Lloyd’s List.

Irán dice que nueva ruta es inaceptable

En una aparente respuesta a la nueva ruta y al aumento del tránsito, el brazo naval de la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia el jueves, difundida por la agencia noticiosa estatal iraní IRNA.

Dijo que la nueva ruta se estableció sin aviso ni coordinación con Irán, calificándola de “inaceptable y completamente peligrosa”.

“Por la presente se notifica a todos que la única ruta autorizada para pasar por el estrecho de Ormuz es la declarada por la República Islámica de Irán”, declaró la fuerza iraní. “El tráfico de embarcaciones fuera de estas rutas es extremadamente peligroso y está prohibido”.

“Se actuará contra los infractores”, agregó, sin ofrecer más detalles.

Por el momento no se han reportado incidentes en el estrecho. Pero el miércoles, la Guardia amenazó por radio a un petrolero, y un soldado advirtió que “están al alcance de mis misiles y quizá (yo) dispare contra ustedes”, según la firma privada de seguridad Ambrey.

Rubio: EEUU se asegurará de que no haya peajes

Rubio se reunió con ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, formado por seis naciones, para garantizarles que sus intereses estarán protegidos en cualquier acuerdo alcanzado con Irán.

Esos países, incluidos importantes productores de energía que dependen del estrecho para sus exportaciones, fueron atacados por Irán después del inicio de la guerra.

“No hay ninguna parte de este acuerdo que se emprenda que de alguna manera socave la seguridad, la estabilidad o la prosperidad de cualquiera de nuestros socios en la región del golfo”, manifestó Rubio en la reunión en Baréin, el reino insular que alberga la 5ª Flota de la Marina.

Más tarde dijo a periodistas que Estados Unidos y sus aliados del golfo se asegurarían de que no se cobren tarifas a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz.

Apuntó que Estados Unidos quería asegurarse de que la ruta de Omán continuara abierta para que los barcos transiten el estrecho. “Si eso se para, entonces vamos a tener un problema”, manifestó.

El ministro de Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, agradeció a Estados Unidos su apoyo, diciendo que debido al acuerdo “hoy vemos un atisbo de esperanza para nuestra región”, pero subrayó que era “de importancia crítica que Irán se adhiera a sus obligaciones”.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Irán no deja de exportar petróleo a pesar del asedio de EEUU en Ormuz

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán. Además, el país aún está exportando millones de barriles de petróleo.

La exportación del crudo se da en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos “clandestinos”, con los que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, a medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.

Donald Trump, presionó a aliados y socios comerciales para que enviaran buques de guerra y reabrieran el estrecho. Lo hizo con la esperanza de bajar los precios del petróleo.

La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.

Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde el comienzo de marzo. Así lo estimó la plataforma de datos y análisis comerciales Kpler.

Debido a las sanciones occidentales y los riesgos asociados, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní.

Ha habido una “resiliencia continua” en los volúmenes de exportación de petróleo de Irán, manifestó la analista de riesgo comercial de Kpler, Ana Subasic.

Irán ha logrado beneficiarse de las ventas de petróleo. También ha logrado “preservar su propia arteria de exportación” al esgrimir el control sobre el paso, señaló Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

Irán exhibe los barcos que incautó en Ormuz y recrudece su vigilancia

La tensión en Medio Oriente se agudiza tras la reciente decisión de Irán de exhibir públicamente los barcos portacontenedores secuestrados en el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica ruta marítima, por donde transita hasta el 20% del comercio global de petróleo, vuelve a estar en el centro de atención mundial luego de que la República Islámica endureciera sus amenazas contra embarcaciones extranjeras hostiles que atraviesen la zona.

Irán exhibe barcos secuestrados ante medios locales e internacionales, buscando demostrar su control y fortaleza en respuesta a las sanciones occidentales y a los recientes episodios de tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes advierten que cualquier nave que consideren hostil puede ser objeto de acciones similares, lo que genera preocupación entre navieras y gobiernos del mundo.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

El estrecho e Ormuz está bajo vigilancia continúa por el “control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El Estrecho de Ormuz es un punto geopolítico de alto riesgo. Los recientes anuncios y amenazas de Irán no solo afectan la estabilidad regional, sino también la economía global.

Organismos internacionales y expertos advierten que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo e incrementar el riesgo de conflictos armados en la zona.

Panamá se beneficia del bloqueo de Ormuz: Empresas pagan hasta 4 millones de dólares por cruzar el Canal

Las empresas han desembolsado hasta 4 millones de dólares para que sus barcos crucen el Canal de Panamá, con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, según la Autoridad del Canal de Panamá, en una medida que ha provocado un cambio radical en los flujos comerciales globales.

Aunque el paso por la vía navegable suele tener una tarifa fija previa reserva, las compañías que no tengan una pueden cruzar pagando un cargo adicional en una subasta de cupos, que se adjudican al mejor postor en lugar de esperar durante días frente a la costa de la Ciudad de Panamá.

Ese precio se ha multiplicado en las últimas semanas mientras Irán y Estados Unidos bloquean la crucial ruta del estrecho de Ormuz, y la demanda de esos cupos se ha disparado. Cada vez son más buques los que cruzan por el canal de Panamá a medida que se redirigen los envíos y los compradores adquieren productos en otros países para evitar el comercio a través de la ahora peligrosa vía marítima de Oriente Medio.

“Con todos los bombardeos, los misiles, los drones (…) las empresas dicen que es más seguro y más barato cruzar por el canal de Panamá”, apuntó Rodrigo Noriega, abogado y analista en la Ciudad de Panamá. “Todo esto está afectando las cadenas de suministro globales”.

Mientras, según Noriega, el gobierno de Panamá está “maximizando lo que puede ganar con el Canal de Panamá”.

El precio medio para cruzar por el canal oscila entre los 300.000 y 400.000 dólares, dependiendo de la embarcación. Antes, para obtener un cruce más temprano, las empresas pagaban entre 250.000 y 300.000 dólares adicionales. En las últimas semanas, el costo adicional promedio se ha incrementado hasta rondar los 425.000 dólares.

Ricaurte Vásquez, administrador del canal, indicó que otra empresa, cuyo nombre no quiso revelar, pagó 4 millones de dólares extra cuando su buque cisterna tuvo que cambiar de destino debido a las tensiones geopolíticas.

“Era un barco que llevaba combustible a Europa, y lo redirigieron a Singapur, y necesitaba llegar allí porque Singapur se está quedando sin combustible”, señaló.

Otras petroleras pagaron más de 3 millones de dólares, además de la tarifa de cruce, para acelerar su paso ante el alza de los precios del petróleo.

Vásquez apuntó que los barcos no se han aglomerado en el canal, sino que los costos pueden atribuirse a cambios de última hora y a una mayor urgencia de las embarcaciones que necesitan ir de un punto a otro más rápido en medio del caos comercial.

Según Vásquez, los costos no son una tarifa general del mercado, sino un peaje temporal asumido por las empresas.

“Ellos deciden hasta qué precio llegar”, manifestó.

Al tiempo que obtiene más dinero por el nuevo negocio, el gobierno de Panamá también ha sufrido un revés por la pugna geopolítica.

El miércoles, la cancillería del país acusó a Irán de incautar ilegalmente un buque con bandera panameña de la empresa italiana MSC Francesca en el estrecho de Ormuz.

Panamá, uno de los países con más buques registrados en el mundo, dijo que la embarcación fue “tomada por la fuerza” por Irán. No estaba claro si el barco seguía bajo custodia iraní.

La incautación “representa un grave atentado contra la seguridad marítima y constituye una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo”, indicó el ministerio en un comunicado.

Noriega señaló que la cantidad que las empresas pagan para cruzar el canal podría seguir aumentando si el conflicto se prolonga, ya que los precios del petróleo ya se están disparando. El precio de un barril de crudo Brent superó brevemente los 107 dólares esta semana, frente a los alrededor de 66 dólares que costaba hace un año.

EEUU se “mofa” de Europa: “Necesitan a Ormuz mucho más que nosotros”

El estrecho de Ormuz, un paso angosto entre Omán e Irán, es foco de atención global por su relevancia en la seguridad energética.

Recientemente, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, sostuvo que la “importancia del estrecho de Ormuz para Europa” supera a la que tiene para Estados Unidos, dada la alta dependencia europea del petróleo que transita esa vía marítima.

Según Hegseth, si se produjera un cierre total o una escalada en las tensiones en Oriente Medio, los países europeos serían los más afectados por la interrupción del suministro de hidrocarburos.

“No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros”, afirmó en una conferencia de prensa.

Más del 20% del petróleo mundial pasa por Ormuz, lo que convierte a este punto en un verdadero cuello de botella para la economía europea.

El secretario de Guerra aseguró que “Europa y Asia se han beneficiado” de la protección estadounidense “por décadas”. “Pero el tiempo de aprovecharse de los demás, se acabó“, sentenció.

La relevancia estratégica del estrecho de Ormuz en la política global

La región ha sido escenario de múltiples crisis, subrayando la vulnerabilidad del acceso energético para Europa.

A diferencia de Estados Unidos, cuya producción interna ha aumentado con el auge del shale oil, Europa depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas, muchos de los cuales cruzan Ormuz.

La seguridad energética europea depende, por tanto, de la estabilidad en este estrecho, un factor que líderes y expertos continúan evaluando ante la posibilidad de nuevas tensiones.

La dependencia europea de esta vía se agudiza con cada episodio de inestabilidad en Oriente Medio, generando debate sobre la necesidad de diversificar fuentes y rutas de abastecimiento.

EEUU tiene un “plan B” para ganar la guerra con Irán: atacar en el estrecho de Ormuz

En medio de crecientes tensiones regionales, recientemente se reveló que los planes militares de EEUU contra Irán incluyen acciones específicas en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según distintas fuentes, el Departamento de Defensa estadounidense ha desarrollado opciones para responder a potenciales ataques iraníes, particularmente en esta zona, crucial para el transporte mundial de petróleo.

El anuncio surge tras una serie de incidentes recientes que elevan la preocupación internacional sobre la seguridad y la estabilidad en el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, se ha convertido en un foco rojo para la comunidad internacional debido a su importancia y vulnerabilidad.

El Estrecho de Ormuz: un punto geopolítico clave

El control o la interrupción del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz podría tener consecuencias globales, desde el aumento del precio del petróleo hasta la recesión económica.

Ante posibles amenazas, EE.UU. ha reforzado su presencia militar y mantiene estrecha vigilancia sobre las actividades de Irán en la región.

Otros episodios recientes, como las sanciones económicas y los enfrentamientos indirectos entre Irán y aliados de Washington, alimentan temores de un conflicto mayor.

Observadores internacionales advierten sobre el riesgo de una escalada que afectaría no solo a Medio Oriente, sino también a economías latinoamericanas dependientes del crudo.

Trump quiere que siete países le ayuden a enviar tropas a Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide apoyo internacional para el Estrecho de Ormuz. Este es un punto estratégico para el comercio mundial y el transporte de petróleo.

Trump instó recientemente a gobiernos de Asia, Europa y otras regiones a enviar fuerzas navales propias. El objetivo es reforzar la seguridad marítima ante crecientes amenazas y tensiones en la zona.

El pedido de Trump se produce tras varios incidentes recientes. Estos han puesto en riesgo el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más transitados del mundo.

Analistas señalan que la presencia conjunta de fuerzas internacionales puede ser clave para disuadir eventuales ataques y proteger una vía fundamental para la economía global.

El Estrecho de Ormuz y la creciente tensión global

A raíz de incidentes como el ataque a barcos comerciales y las constantes fricciones en Medio Oriente, la seguridad en el Estrecho de Ormuz es considerada una prioridad internacional.

Las fuerzas navales de potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Francia ya operan en el área.

Sin embargo, Trump considera que otros países también deberían asumir responsabilidades directas.

La petición del mandatario revive debates sobre el papel de las fuerzas navales multilaterales.

Mientras algunos gobiernos analizan el llamado, expertos advierten que cualquier intervención debe apegarse a la legalidad internacional y coordinarse cuidadosamente para evitar mayores tensiones.

¡No hay negociación! Irán intensifica el control en el estrecho de Ormuz

Irán y Estados Unidos parecían estar en un punto muerto, ya que cada parte endureció su postura sobre las conversaciones.

Miles de soldados estadounidenses más se acercaban a la región, mientras Teherán fortalecía su control sobre el crucial estrecho de Ormuz.

En Israel, las sirenas advirtieron de andanadas de misiles iraníes entrantes, y las naciones del golfo trabajaban para interceptar el fuego.

Se reportaron fuertes ataques en la capital de Irán y otras ciudades.

En una guerra que parece definida por quién puede soportar más dolor, Estados Unidos ha presentado objetivos cambiantes pero ambiciosos. Por ejemplo, busca garantizar que los programas de misiles y nuclear de Irán ya no sean una amenaza. Asimismo, pretende poner fin al apoyo de Teherán a grupos armados en la región.

En un momento dado, Washington también presionó por el derrocamiento de la teocracia de Irán.

Aunque la campaña de Estados Unidos e Israel ha golpeado duramente al ejército y al gobierno de Irán, abatiendo a líderes de alto rango y atacando decenas de objetivos, Teherán continúa disparando misiles. Además, no hay señales de un levantamiento contra el gobierno.

Para el liderazgo de Irán, en cambio, el simple hecho de resistir el embate podría verse como una victoria.

Podría esperar que Estados Unidos retroceda al agitar la economía mundial con su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz. Así, se elevarían los precios en las gasolineras para los conductores. También subirían los precios en el supermercado para las familias y los costos para las empresas en todo el mundo.

A falta de una solución negociada, Washington necesitaría una escalada espectacular para poner fin a los ataques de Irán y restablecer el libre flujo de bienes a través del estrecho.

Por ahí, en tiempos de paz, transita el 20 % de todo el petróleo y el gas natural comercializados en el mundo.

Teherán rechazó las exigencias de Estados Unidos

Trump prometió atacar las plantas eléctricas iraníes si la República Islámica no reabre por completo el estrecho. Su nuevo plazo para ello se cierne este fin de semana, cuando la guerra también cumplirá un mes.

Pero un bloque árabe del golfo afirmó el jueves que Irán cobra una tarifa a los buques para transitar con seguridad por la vía fluvial.

Irán operaría el estrecho de Ormuz como un “peaje de facto”

Con su control absoluto del tráfico que pasa por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto, Irán ha vetado a embarcaciones que considera vinculadas al esfuerzo bélico de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, deja pasar a otras a cuentagotas.

Jasem Mohamed al-Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, acusó a Teherán de cobrar por el paso seguro a través del estrecho. Así, se convirtió en el primer alto funcionario que lo hace.

Según las agencias noticiosas Fars y Tasnim, ambas cercanas al grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán, el legislador Mohammadreza Rezaei Kouchi afirmó que el Parlamento trabaja para formalizar ese proceso. También dijo que era “natural” que los barcos pagaran por ello.

Reino Unido no apoyará el bloqueo total del estrecho de Ormuz

La reciente declaración de Keir Starmer confirma que el Reino Unido no respaldará la propuesta de bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Esta postura marca un alejamiento de Londres respecto a otras potencias alineadas con posibles medidas restrictivas en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El asunto coloca de nuevo al Reino Unido en el centro de la discusión sobre seguridad y suministro energético, especialmente en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

El Estrecho de Ormuz es vital para el comercio de petróleo global, por lo que cualquier bloqueo tendría repercusiones económicas de alcance internacional.

Con la postura expresada por el primer ministro británico, Keir Starmer, el país busca equilibrar la seguridad y la estabilidad internacional, diferenciándose de algunos aliados occidentales.

Además, el anuncio podría influir en las relaciones diplomáticas con Irán y otras potencias regionales.

Implicaciones para la estabilidad y el comercio internacional

El rechazo al bloqueo plantea interrogantes sobre la efectividad de futuras acciones multilaterales en la región.

Expertos advierten que una decisión de este tipo mitigaría el riesgo de una escalada militar, pero deja abierta la discusión sobre posibles alternativas diplomáticas para garantizar la libre navegación y la seguridad energética en Europa y América Latina.

EEUU listo para bloquear todos los puertos iraníes y paralizar totalmente el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que comenzarán un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes el lunes, para cerrar totalmente el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, mientras el presidente Donald Trump buscaba presionar a Irán con un plan que corre el riesgo de disparar aún más los precios del petróleo y reanudar la guerra.

El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

“La seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para NADIE”, informó el lunes el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, IRIB. “Ningún PUERTO en la región estará a salvo“.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 10 de la mañana EDT, o a las 5:30 de la tarde en Irán, y que sería “aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo (golfo Pérsico) y el golfo de Omán”.

CENTCOM indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho de Ormuz.

El anuncio del bloqueo detuvo el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde el alto el fuego, según un informe temprano de inteligencia de Lloyd’s List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

La medida se produjo después de que conversaciones maratónicas de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo el sábado.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las conversaciones se estancaron después de que Irán se negara a aceptar los términos estadounidenses contra el desarrollo de un arma nuclear. Irán ha exigido compensación por los daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra el 28 de febrero, y la liberación de los activos congelados de Irán.

Más tarde el domingo, Trump amplió su disputa por la guerra con el papa León XIV, arremetiendo en una publicación en su red social en la que calificó al líder católico de “terrible en política exterior”. El ataque, extraordinariamente duro, se produjo después de que León condenara la guerra y exigiera que los líderes políticos se detuvieran y negociaran la paz.

El bloqueo al estrecho de Ormuz podría tener efectos de gran alcance

Es probable que el bloqueo busque aumentar la presión sobre Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra, gran parte de ellos probablemente transportados mediante tránsitos clandestinos que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Trump también espera socavar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz después de exigir que reabra la vía marítima por la que transitaba el 20% del petróleo mundial antes de que comenzaran los combates. Un bloqueo de Estados Unidos podría sacudir aún más los mercados energéticos globales.

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del mercado tras el anuncio del bloqueo. El precio del crudo estadounidense aumentó un 8% hasta 104,24 dólares por barril, y el crudo Brent, el referente internacional, subió un 7% hasta 102,29 dólares. El Brent costaba aproximadamente 70 dólares por barril antes de la guerra a finales de febrero.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes a la radio de la BBC que Reino Unido no formará parte de un bloqueo estadounidense de puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz y que su país “no se dejará arrastrar a la guerra”.

Dijo que los esfuerzos británicos siguen centrados en reabrir la ruta marítima clave, y que Reino Unido podría ayudar con la retirada de minas en la vía marítima en el estrecho de Ormuz, pero solo después de que terminen los combates.

Irán viola las normas comerciales al cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán exige el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, como condición previa para reabrir la vía marítima, vital para el suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, cobrar peajes en el estrecho violaría un principio básico y duradero del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación pacífica. Es una idea antigua que quedó codificada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que entró en vigor en 1994.

Reabrir el estrecho salvaría a la economía mundial de las restricciones de suministro que han disparado los precios de la energía y los fertilizantes desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Pero aceptar que Irán cobre peajes consolidaría el control de la República Islámica sobre el estrecho por el que se transporta el 20% del petróleo mundial, y enriquecería al país contra el que se lanzó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la reapertura del estrecho en una prioridad. Pero la Casa Blanca indicó el miércoles que se opone a los peajes, y los analistas señalan que los productores de petróleo del Golfo también.

Los analistas afirmaron el miércoles que no habían visto cambios en el tráfico a través del estrecho desde que se anunció el alto el fuego, pese a las afirmaciones en sentido contrario de la Casa Blanca.

Datos de seguimiento de buques de Kpler mostraron que sólo cuatro embarcaciones con sus rastreadores del Sistema de Identificación Automática encendidos atravesaron el estrecho de Ormuz el miércoles, el primer día del alto el fuego.

Sin embargo, eso no incluye a los llamados buques de la “flota clandestina”, que viajan con sus rastreadores AIS apagados. Muchos de esos barcos de la “flota clandestina” transportan crudo iraní sancionado hacia el mercado abierto.

A continuación, algunas cosas que hay que saber sobre la propuesta de Irán y el derecho internacional con el que choca.

Irán ya había empezado a cobrar a los buques que atravesaban el estrecho de Ormuz

Después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra, Irán presionó de inmediato al restringir el tráfico en el estrecho con ataque, y amenazas de ataques, contra barcos, haciendo que el paso fuera demasiado arriesgado. La interrupción provocó escasez instantánea en algunos países asiáticos muy dependientes de la energía de la región, elevó los precios de la gasolina en Estados Unidos y Europa, y amenazó el crecimiento económico mundial.

Luego Irán empezó a someter a verificación a los buques en un programa opaco al que analistas del transporte marítimo apodaron “la caseta de peaje”.

Se indicó a los barcos que se desviaran del centro del estrecho, en aguas territoriales iraníes y omaníes, y que en su lugar rodearan la isla iraní de Larak.

Tras entregar información detallada sobre la tripulación y la carga a intermediarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza paramilitar de Irán, a algunos buques se les permitió continuar, y al menos dos habrían pagado el equivalente a 2 millones de dólares en yuanes chinos.

Israel informa la muerte del hombre responsable del cierre del estrecho de Ormuz

El reciente fallecimiento de Alireza Tangsiri, comandante iraní responsable del cierre del estratégico estrecho de Ormuz, ha generado gran preocupación internacional.

Según reportes, Israel habría llevado a cabo la operación que terminó con su vida, alterando el equilibrio de poder en una de las rutas marítimas más cruciales del planeta.

El ataque no solo impacta la seguridad de Medio Oriente, sino que también amenaza con afectar el comercio global.

El comandante Tangsiri tenía un papel esencial en la supervisión militar iraní sobre el estrecho de Ormuz, considerado la principal vía de tránsito de petróleo del mundo.

Su muerte representa un golpe significativo para Irán en un momento de creciente tensión con Israel y otros países de la región.

Diversos expertos señalan que este hecho podría desencadenar respuestas militares y nuevos episodios de inestabilidad.

Implicaciones para el comercio y la geopolítica en la región

El estrecho de Ormuz es punto clave para el suministro energético mundial, por el que transitan diariamente cerca del 20% del petróleo que se comercializa internacionalmente.

Un posible intento de Irán por cerrar nuevamente esta ruta podría elevar el precio de los combustibles y agravar la crisis económica en varios países.

Además, el enfrentamiento directo entre Israel e Irán podría involucrar a otras potencias y complicar aún más la seguridad global.

Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz: Petroleros solo deben usar las rutas aprobadas

En un contexto de alta tensión en Medio Oriente, Irán advierte sobre rutas de petroleros en el estrecho de Ormuz, solicitando firmemente a todos los buques de crudo usar sólo las rutas aprobadas por sus autoridades.

Según un portavoz militar iraní, quienes no respeten este llamado podrían enfrentarse a respuestas “contundentes” por parte del gobierno.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más estratégicos y transitados del mundo, esencial para el comercio global de petróleo.

Más de un tercio del crudo mundial transportado por mar pasa por esta zona, conectando a los principales exportadores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales.

La advertencia de Irán surge en medio de crecientes incidentes en la región, donde se han producido detenciones y ataques a embarcaciones en los últimos meses.

Las potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos, han intensificado su presencia naval para asegurar la navegación libre, mientras la posición iraní ratifica su soberanía sobre sus aguas territoriales.

Esta situación agudiza la preocupación por una posible escalada de conflictos en la zona, ya que un incidente grave podría afectar el suministro mundial de energía.

Organizaciones internacionales y expertos en seguridad marítima llaman a la prudencia y al diálogo para evitar una mayor inestabilidad en Ormuz.

Irán le recuerda a la ONU que tiene el control de Ormuz

Una agencia de Naciones Unidas pausó la evacuación de barcos a través del estrecho de Ormuz después de que, según el ejército británico, un buque fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán tras el paso de varios petroleros que usaron la ruta respaldada por la ONU.

El director de la Organización Marítima Internacional anunció que el plan para sacar a los barcos varados del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz quedará en suspenso hasta que la agencia pueda confirmar garantías de seguridad para los barcos en la lista de evacuación y en la región.

El reporte de un ataque se produjo horas después de que Irán advirtiera a los buques no usar la ruta por el estrecho de Ormuz sin el permiso de Teherán. El buque que fue atacado no formaba parte de las tareas de evacuación, apuntó Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

Un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press que el buque fue alcanzado por un dron iraní.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir una situación delicada, dijo que el buque mercante Ever Lovely fue atacado por un dron operado por la Guardia Revolucionaria de Irán.

Tras los reportes del ataque en Ormuz, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán —una nueva agencia gubernamental que Irán estableció para controlar el transporte marítimo en el estrecho— escribió en X que el tránsito fuera de sus propias rutas designadas “no estará cubierto por la garantía de paso seguro”.

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el buque sufrió daños, pero que no hubo víctimas ni impacto ambiental por el ataque frente a la costa de Omán.

Un paso alternativo en Ormuz aliviaría la presión sobre la economía

La apertura de un paso alternativo en Ormuz aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las negociaciones de paz con Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una visita al golfo Pérsico, dijo que Washington estaba comprometido con la nueva ruta y con asegurarse de que los barcos pudieran transitar el estrecho.

“Si eso cesa, entonces vamos a tener un problema”, señaló Rubio el jueves antes del reporte del ataque al buque.

El tráfico por el estrecho ha aumentado en los últimos días, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El petróleo cayó brevemente el jueves por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril, una señal de que el mercado cree que la situación está mejorando.

Estados Unidos e Irán siguen debatiendo los términos del acuerdo provisional de paz, incluidos temas como el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Con el memorando de entendimiento firmado la semana pasada, Estados Unidos e Irán tienen un periodo de 60 días para pulir los detalles. Mientras las conversaciones se celebran a puerta cerrada, los líderes de ambas naciones han parecido negociar en público, intercambiando amenazas y atribuyéndose concesiones que la otra parte niega.

Mientras tanto, el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y la milicia de Hezbollah amenaza la tregua más amplia. Líbano dice que cinco personas han muerto por ataques israelíes en los últimos dos días. Irán dice que el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra requeriría que Israel se retire del Líbano, una condición que Israel ha rechazado.

Más barcos cruzan el estrecho de Ormuz, pero menos que antes de la guerra

Varios barcos petroleros, encabezados por el Stoic Warrior, navegaron el jueves por la mañana a lo largo de la costa de Emiratos Árabes Unidos y luego la de Omán, pasando por la península omaní de Musandam bastante cerca de la costa. La ruta fue trazada por Omán y la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU.

Al norte de la ruta está un corredor en el centro del estrecho por el que los barcos circulaban libremente antes de la guerra, transportando aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Irán dijo que minó ese paso después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero. Se ha avistado al menos una mina allí.

Aunque algunos barcos habían logrado salir del estrecho con apoyo militar de Estados Unidos, el plan de la agencia de la ONU es el último para liberar a los buques atrapados. La naviera Maersk dijo que su portacontenedores, el Maersk Baltimore, y otra embarcación fletada lograron salir el jueves.

La semana pasada, 125 embarcaciones cruzaron el estrecho, comparadas con 33 de la semana anterior, según la firma de datos y análisis marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Según S&P Global, el miércoles se registraron 78 tránsitos, la cifra más alta desde que comenzó la guerra, pero aún por debajo del promedio diario previo a la guerra de 130 o más.

Irán dice que nueva ruta en Ormuz es inaceptable

El brazo naval de la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia el jueves contra el uso de la nueva ruta en Ormuz.

En un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal iraní IRNA, funcionarios navales declararon que la ruta se estableció sin aviso ni coordinación con Irán, calificándola de “inaceptable y completamente peligrosa”.

“La única ruta autorizada para pasar por el estrecho de Ormuz es la declarada por la República Islámica de Irán”, declaró la fuerza iraní. “El tráfico de embarcaciones fuera de estas rutas es extremadamente peligroso y está prohibido”.

“Se actuará contra los infractores”, agregó, sin ofrecer más detalles.

El miércoles, la Guardia Revolucionaria amenazó por radio a un petrolero, y un soldado advirtió que “están al alcance de mis misiles y quizá dispare contra ustedes”, según la firma privada de seguridad Ambrey.

Buque británico fue atacado en el estrecho de Ormuz

Un buque de carga que viajaba por el estrecho de Ormuz en una ruta aprobada por Naciones Unidas fue alcanzado por un proyectil el jueves, informó el ejército británico, mientras varios petroleros lograron salir del canal empleando el mismo trayecto.

Irán ha amenazado a los buques que usan el trayecto, que discurre a lo largo de la costa de Omán. Fue promovido por una agencia marítima de la ONU.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó el ataque. Dijo que no hubo víctimas ni impacto ambiental.

La apertura de un paso alternativo por la vital vía marítima Ormuz aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz. El secretario de Estado Marco Rubio, en una visita al Golfo Pérsico para tranquilizar a los aliados estadounidenses, dijo que Washington estaba comprometido con la nueva ruta.

El tráfico por el estrecho ha aumentado, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El petróleo el jueves cayó brevemente por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril, una señal de que el mercado cree que la situación está mejorando.

Los dos lados siguen debatiendo los términos del acuerdo provisional, desde lograr que los barcos atraviesen la estrecha boca del Golfo Pérsico hasta el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Con el memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán tienen un periodo de 60 días para pulir los detalles, incluido el paso por Ormuz. Mientras las conversaciones se celebran a puerta cerrada el presidente estadounidense Donald Trump y los líderes iraníes han parecido negociar en público, intercambiando amenazas y atribuyéndose concesiones que la otra parte niega.

Mientras tanto, el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y el grupo libanés Hezbollah ha amenazado la tregua. Líbano dice que cinco personas han muerto por ataques israelíes en los últimos dos días.

Más barcos cruzan el Ormuz, pero muchos menos que antes de la guerra

Los barcos, encabezados por el Stoic Warrior, navegaron el jueves por la mañana a lo largo de la costa de Emiratos Árabes Unidos y luego la de Omán, pasando por la península omaní de Musandam bastante cerca de la costa. La ruta fue trazada por Omán y la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU.

Al norte de la ruta está un corredor en el centro del estrecho de Ormuz por el que los barcos circulaban libremente antes de la guerra, transportando aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Irán dijo que minó ese paso después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero. Se ha avistado al menos una mina allí.

Aunque algunos barcos habían logrado salir del estrecho con apoyo militar de Estados Unidos, el esfuerzo de la agencia de la ONU es el último para liberar a los buques atrapados. La naviera Maersk dijo que su portacontenedores, el Maersk Baltimore, y otra embarcación fletada lograron salir el jueves.

La semana pasada, 125 embarcaciones cruzaron el estrecho, frente a las 33 de la semana anterior, según la firma de datos y análisis marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Según S&P Global, el miércoles se registraron 78 tránsitos, la cifra más alta desde que comenzó la guerra, pero aún por debajo del promedio diario previo a la guerra de 130 o más.

“Operadores oportunistas —y hay muchos—, envalentonados por el menor riesgo de tránsito, o al menos por la percepción de un menor riesgo de tránsito, han comenzado a hacer frente al atraso de cargamentos atrapados”, dijo Richard Meade, editor jefe de Lloyd’s List.

Irán dice que nueva ruta es inaceptable

En una aparente respuesta a la nueva ruta y al aumento del tránsito, el brazo naval de la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia el jueves, difundida por la agencia noticiosa estatal iraní IRNA.

Dijo que la nueva ruta se estableció sin aviso ni coordinación con Irán, calificándola de “inaceptable y completamente peligrosa”.

“Por la presente se notifica a todos que la única ruta autorizada para pasar por el estrecho de Ormuz es la declarada por la República Islámica de Irán”, declaró la fuerza iraní. “El tráfico de embarcaciones fuera de estas rutas es extremadamente peligroso y está prohibido”.

“Se actuará contra los infractores”, agregó, sin ofrecer más detalles.

Por el momento no se han reportado incidentes en el estrecho. Pero el miércoles, la Guardia amenazó por radio a un petrolero, y un soldado advirtió que “están al alcance de mis misiles y quizá (yo) dispare contra ustedes”, según la firma privada de seguridad Ambrey.

Rubio: EEUU se asegurará de que no haya peajes

Rubio se reunió con ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, formado por seis naciones, para garantizarles que sus intereses estarán protegidos en cualquier acuerdo alcanzado con Irán.

Esos países, incluidos importantes productores de energía que dependen del estrecho para sus exportaciones, fueron atacados por Irán después del inicio de la guerra.

“No hay ninguna parte de este acuerdo que se emprenda que de alguna manera socave la seguridad, la estabilidad o la prosperidad de cualquiera de nuestros socios en la región del golfo”, manifestó Rubio en la reunión en Baréin, el reino insular que alberga la 5ª Flota de la Marina.

Más tarde dijo a periodistas que Estados Unidos y sus aliados del golfo se asegurarían de que no se cobren tarifas a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz.

Apuntó que Estados Unidos quería asegurarse de que la ruta de Omán continuara abierta para que los barcos transiten el estrecho. “Si eso se para, entonces vamos a tener un problema”, manifestó.

El ministro de Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, agradeció a Estados Unidos su apoyo, diciendo que debido al acuerdo “hoy vemos un atisbo de esperanza para nuestra región”, pero subrayó que era “de importancia crítica que Irán se adhiera a sus obligaciones”.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Irán no deja de exportar petróleo a pesar del asedio de EEUU en Ormuz

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán. Además, el país aún está exportando millones de barriles de petróleo.

La exportación del crudo se da en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos “clandestinos”, con los que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, a medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.

Donald Trump, presionó a aliados y socios comerciales para que enviaran buques de guerra y reabrieran el estrecho. Lo hizo con la esperanza de bajar los precios del petróleo.

La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.

Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde el comienzo de marzo. Así lo estimó la plataforma de datos y análisis comerciales Kpler.

Debido a las sanciones occidentales y los riesgos asociados, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní.

Ha habido una “resiliencia continua” en los volúmenes de exportación de petróleo de Irán, manifestó la analista de riesgo comercial de Kpler, Ana Subasic.

Irán ha logrado beneficiarse de las ventas de petróleo. También ha logrado “preservar su propia arteria de exportación” al esgrimir el control sobre el paso, señaló Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

Irán exhibe los barcos que incautó en Ormuz y recrudece su vigilancia

La tensión en Medio Oriente se agudiza tras la reciente decisión de Irán de exhibir públicamente los barcos portacontenedores secuestrados en el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica ruta marítima, por donde transita hasta el 20% del comercio global de petróleo, vuelve a estar en el centro de atención mundial luego de que la República Islámica endureciera sus amenazas contra embarcaciones extranjeras hostiles que atraviesen la zona.

Irán exhibe barcos secuestrados ante medios locales e internacionales, buscando demostrar su control y fortaleza en respuesta a las sanciones occidentales y a los recientes episodios de tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes advierten que cualquier nave que consideren hostil puede ser objeto de acciones similares, lo que genera preocupación entre navieras y gobiernos del mundo.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

El estrecho e Ormuz está bajo vigilancia continúa por el “control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El Estrecho de Ormuz es un punto geopolítico de alto riesgo. Los recientes anuncios y amenazas de Irán no solo afectan la estabilidad regional, sino también la economía global.

Organismos internacionales y expertos advierten que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo e incrementar el riesgo de conflictos armados en la zona.

Panamá se beneficia del bloqueo de Ormuz: Empresas pagan hasta 4 millones de dólares por cruzar el Canal

Las empresas han desembolsado hasta 4 millones de dólares para que sus barcos crucen el Canal de Panamá, con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, según la Autoridad del Canal de Panamá, en una medida que ha provocado un cambio radical en los flujos comerciales globales.

Aunque el paso por la vía navegable suele tener una tarifa fija previa reserva, las compañías que no tengan una pueden cruzar pagando un cargo adicional en una subasta de cupos, que se adjudican al mejor postor en lugar de esperar durante días frente a la costa de la Ciudad de Panamá.

Ese precio se ha multiplicado en las últimas semanas mientras Irán y Estados Unidos bloquean la crucial ruta del estrecho de Ormuz, y la demanda de esos cupos se ha disparado. Cada vez son más buques los que cruzan por el canal de Panamá a medida que se redirigen los envíos y los compradores adquieren productos en otros países para evitar el comercio a través de la ahora peligrosa vía marítima de Oriente Medio.

“Con todos los bombardeos, los misiles, los drones (…) las empresas dicen que es más seguro y más barato cruzar por el canal de Panamá”, apuntó Rodrigo Noriega, abogado y analista en la Ciudad de Panamá. “Todo esto está afectando las cadenas de suministro globales”.

Mientras, según Noriega, el gobierno de Panamá está “maximizando lo que puede ganar con el Canal de Panamá”.

El precio medio para cruzar por el canal oscila entre los 300.000 y 400.000 dólares, dependiendo de la embarcación. Antes, para obtener un cruce más temprano, las empresas pagaban entre 250.000 y 300.000 dólares adicionales. En las últimas semanas, el costo adicional promedio se ha incrementado hasta rondar los 425.000 dólares.

Ricaurte Vásquez, administrador del canal, indicó que otra empresa, cuyo nombre no quiso revelar, pagó 4 millones de dólares extra cuando su buque cisterna tuvo que cambiar de destino debido a las tensiones geopolíticas.

“Era un barco que llevaba combustible a Europa, y lo redirigieron a Singapur, y necesitaba llegar allí porque Singapur se está quedando sin combustible”, señaló.

Otras petroleras pagaron más de 3 millones de dólares, además de la tarifa de cruce, para acelerar su paso ante el alza de los precios del petróleo.

Vásquez apuntó que los barcos no se han aglomerado en el canal, sino que los costos pueden atribuirse a cambios de última hora y a una mayor urgencia de las embarcaciones que necesitan ir de un punto a otro más rápido en medio del caos comercial.

Según Vásquez, los costos no son una tarifa general del mercado, sino un peaje temporal asumido por las empresas.

“Ellos deciden hasta qué precio llegar”, manifestó.

Al tiempo que obtiene más dinero por el nuevo negocio, el gobierno de Panamá también ha sufrido un revés por la pugna geopolítica.

El miércoles, la cancillería del país acusó a Irán de incautar ilegalmente un buque con bandera panameña de la empresa italiana MSC Francesca en el estrecho de Ormuz.

Panamá, uno de los países con más buques registrados en el mundo, dijo que la embarcación fue “tomada por la fuerza” por Irán. No estaba claro si el barco seguía bajo custodia iraní.

La incautación “representa un grave atentado contra la seguridad marítima y constituye una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo”, indicó el ministerio en un comunicado.

Noriega señaló que la cantidad que las empresas pagan para cruzar el canal podría seguir aumentando si el conflicto se prolonga, ya que los precios del petróleo ya se están disparando. El precio de un barril de crudo Brent superó brevemente los 107 dólares esta semana, frente a los alrededor de 66 dólares que costaba hace un año.

EEUU se “mofa” de Europa: “Necesitan a Ormuz mucho más que nosotros”

El estrecho de Ormuz, un paso angosto entre Omán e Irán, es foco de atención global por su relevancia en la seguridad energética.

Recientemente, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, sostuvo que la “importancia del estrecho de Ormuz para Europa” supera a la que tiene para Estados Unidos, dada la alta dependencia europea del petróleo que transita esa vía marítima.

Según Hegseth, si se produjera un cierre total o una escalada en las tensiones en Oriente Medio, los países europeos serían los más afectados por la interrupción del suministro de hidrocarburos.

“No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros”, afirmó en una conferencia de prensa.

Más del 20% del petróleo mundial pasa por Ormuz, lo que convierte a este punto en un verdadero cuello de botella para la economía europea.

El secretario de Guerra aseguró que “Europa y Asia se han beneficiado” de la protección estadounidense “por décadas”. “Pero el tiempo de aprovecharse de los demás, se acabó“, sentenció.

La relevancia estratégica del estrecho de Ormuz en la política global

La región ha sido escenario de múltiples crisis, subrayando la vulnerabilidad del acceso energético para Europa.

A diferencia de Estados Unidos, cuya producción interna ha aumentado con el auge del shale oil, Europa depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas, muchos de los cuales cruzan Ormuz.

La seguridad energética europea depende, por tanto, de la estabilidad en este estrecho, un factor que líderes y expertos continúan evaluando ante la posibilidad de nuevas tensiones.

La dependencia europea de esta vía se agudiza con cada episodio de inestabilidad en Oriente Medio, generando debate sobre la necesidad de diversificar fuentes y rutas de abastecimiento.

EEUU tiene un “plan B” para ganar la guerra con Irán: atacar en el estrecho de Ormuz

En medio de crecientes tensiones regionales, recientemente se reveló que los planes militares de EEUU contra Irán incluyen acciones específicas en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según distintas fuentes, el Departamento de Defensa estadounidense ha desarrollado opciones para responder a potenciales ataques iraníes, particularmente en esta zona, crucial para el transporte mundial de petróleo.

El anuncio surge tras una serie de incidentes recientes que elevan la preocupación internacional sobre la seguridad y la estabilidad en el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, se ha convertido en un foco rojo para la comunidad internacional debido a su importancia y vulnerabilidad.

El Estrecho de Ormuz: un punto geopolítico clave

El control o la interrupción del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz podría tener consecuencias globales, desde el aumento del precio del petróleo hasta la recesión económica.

Ante posibles amenazas, EE.UU. ha reforzado su presencia militar y mantiene estrecha vigilancia sobre las actividades de Irán en la región.

Otros episodios recientes, como las sanciones económicas y los enfrentamientos indirectos entre Irán y aliados de Washington, alimentan temores de un conflicto mayor.

Observadores internacionales advierten sobre el riesgo de una escalada que afectaría no solo a Medio Oriente, sino también a economías latinoamericanas dependientes del crudo.

Trump quiere que siete países le ayuden a enviar tropas a Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide apoyo internacional para el Estrecho de Ormuz. Este es un punto estratégico para el comercio mundial y el transporte de petróleo.

Trump instó recientemente a gobiernos de Asia, Europa y otras regiones a enviar fuerzas navales propias. El objetivo es reforzar la seguridad marítima ante crecientes amenazas y tensiones en la zona.

El pedido de Trump se produce tras varios incidentes recientes. Estos han puesto en riesgo el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más transitados del mundo.

Analistas señalan que la presencia conjunta de fuerzas internacionales puede ser clave para disuadir eventuales ataques y proteger una vía fundamental para la economía global.

El Estrecho de Ormuz y la creciente tensión global

A raíz de incidentes como el ataque a barcos comerciales y las constantes fricciones en Medio Oriente, la seguridad en el Estrecho de Ormuz es considerada una prioridad internacional.

Las fuerzas navales de potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Francia ya operan en el área.

Sin embargo, Trump considera que otros países también deberían asumir responsabilidades directas.

La petición del mandatario revive debates sobre el papel de las fuerzas navales multilaterales.

Mientras algunos gobiernos analizan el llamado, expertos advierten que cualquier intervención debe apegarse a la legalidad internacional y coordinarse cuidadosamente para evitar mayores tensiones.

¡No hay negociación! Irán intensifica el control en el estrecho de Ormuz

Irán y Estados Unidos parecían estar en un punto muerto, ya que cada parte endureció su postura sobre las conversaciones.

Miles de soldados estadounidenses más se acercaban a la región, mientras Teherán fortalecía su control sobre el crucial estrecho de Ormuz.

En Israel, las sirenas advirtieron de andanadas de misiles iraníes entrantes, y las naciones del golfo trabajaban para interceptar el fuego.

Se reportaron fuertes ataques en la capital de Irán y otras ciudades.

En una guerra que parece definida por quién puede soportar más dolor, Estados Unidos ha presentado objetivos cambiantes pero ambiciosos. Por ejemplo, busca garantizar que los programas de misiles y nuclear de Irán ya no sean una amenaza. Asimismo, pretende poner fin al apoyo de Teherán a grupos armados en la región.

En un momento dado, Washington también presionó por el derrocamiento de la teocracia de Irán.

Aunque la campaña de Estados Unidos e Israel ha golpeado duramente al ejército y al gobierno de Irán, abatiendo a líderes de alto rango y atacando decenas de objetivos, Teherán continúa disparando misiles. Además, no hay señales de un levantamiento contra el gobierno.

Para el liderazgo de Irán, en cambio, el simple hecho de resistir el embate podría verse como una victoria.

Podría esperar que Estados Unidos retroceda al agitar la economía mundial con su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz. Así, se elevarían los precios en las gasolineras para los conductores. También subirían los precios en el supermercado para las familias y los costos para las empresas en todo el mundo.

A falta de una solución negociada, Washington necesitaría una escalada espectacular para poner fin a los ataques de Irán y restablecer el libre flujo de bienes a través del estrecho.

Por ahí, en tiempos de paz, transita el 20 % de todo el petróleo y el gas natural comercializados en el mundo.

Teherán rechazó las exigencias de Estados Unidos

Trump prometió atacar las plantas eléctricas iraníes si la República Islámica no reabre por completo el estrecho. Su nuevo plazo para ello se cierne este fin de semana, cuando la guerra también cumplirá un mes.

Pero un bloque árabe del golfo afirmó el jueves que Irán cobra una tarifa a los buques para transitar con seguridad por la vía fluvial.

Irán operaría el estrecho de Ormuz como un “peaje de facto”

Con su control absoluto del tráfico que pasa por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto, Irán ha vetado a embarcaciones que considera vinculadas al esfuerzo bélico de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, deja pasar a otras a cuentagotas.

Jasem Mohamed al-Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, acusó a Teherán de cobrar por el paso seguro a través del estrecho. Así, se convirtió en el primer alto funcionario que lo hace.

Según las agencias noticiosas Fars y Tasnim, ambas cercanas al grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán, el legislador Mohammadreza Rezaei Kouchi afirmó que el Parlamento trabaja para formalizar ese proceso. También dijo que era “natural” que los barcos pagaran por ello.

Reino Unido no apoyará el bloqueo total del estrecho de Ormuz

La reciente declaración de Keir Starmer confirma que el Reino Unido no respaldará la propuesta de bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Esta postura marca un alejamiento de Londres respecto a otras potencias alineadas con posibles medidas restrictivas en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El asunto coloca de nuevo al Reino Unido en el centro de la discusión sobre seguridad y suministro energético, especialmente en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

El Estrecho de Ormuz es vital para el comercio de petróleo global, por lo que cualquier bloqueo tendría repercusiones económicas de alcance internacional.

Con la postura expresada por el primer ministro británico, Keir Starmer, el país busca equilibrar la seguridad y la estabilidad internacional, diferenciándose de algunos aliados occidentales.

Además, el anuncio podría influir en las relaciones diplomáticas con Irán y otras potencias regionales.

Implicaciones para la estabilidad y el comercio internacional

El rechazo al bloqueo plantea interrogantes sobre la efectividad de futuras acciones multilaterales en la región.

Expertos advierten que una decisión de este tipo mitigaría el riesgo de una escalada militar, pero deja abierta la discusión sobre posibles alternativas diplomáticas para garantizar la libre navegación y la seguridad energética en Europa y América Latina.

EEUU listo para bloquear todos los puertos iraníes y paralizar totalmente el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que comenzarán un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes el lunes, para cerrar totalmente el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, mientras el presidente Donald Trump buscaba presionar a Irán con un plan que corre el riesgo de disparar aún más los precios del petróleo y reanudar la guerra.

El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

“La seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para NADIE”, informó el lunes el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, IRIB. “Ningún PUERTO en la región estará a salvo“.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 10 de la mañana EDT, o a las 5:30 de la tarde en Irán, y que sería “aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo (golfo Pérsico) y el golfo de Omán”.

CENTCOM indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho de Ormuz.

El anuncio del bloqueo detuvo el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde el alto el fuego, según un informe temprano de inteligencia de Lloyd’s List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

La medida se produjo después de que conversaciones maratónicas de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo el sábado.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las conversaciones se estancaron después de que Irán se negara a aceptar los términos estadounidenses contra el desarrollo de un arma nuclear. Irán ha exigido compensación por los daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra el 28 de febrero, y la liberación de los activos congelados de Irán.

Más tarde el domingo, Trump amplió su disputa por la guerra con el papa León XIV, arremetiendo en una publicación en su red social en la que calificó al líder católico de “terrible en política exterior”. El ataque, extraordinariamente duro, se produjo después de que León condenara la guerra y exigiera que los líderes políticos se detuvieran y negociaran la paz.

El bloqueo al estrecho de Ormuz podría tener efectos de gran alcance

Es probable que el bloqueo busque aumentar la presión sobre Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra, gran parte de ellos probablemente transportados mediante tránsitos clandestinos que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Trump también espera socavar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz después de exigir que reabra la vía marítima por la que transitaba el 20% del petróleo mundial antes de que comenzaran los combates. Un bloqueo de Estados Unidos podría sacudir aún más los mercados energéticos globales.

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del mercado tras el anuncio del bloqueo. El precio del crudo estadounidense aumentó un 8% hasta 104,24 dólares por barril, y el crudo Brent, el referente internacional, subió un 7% hasta 102,29 dólares. El Brent costaba aproximadamente 70 dólares por barril antes de la guerra a finales de febrero.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes a la radio de la BBC que Reino Unido no formará parte de un bloqueo estadounidense de puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz y que su país “no se dejará arrastrar a la guerra”.

Dijo que los esfuerzos británicos siguen centrados en reabrir la ruta marítima clave, y que Reino Unido podría ayudar con la retirada de minas en la vía marítima en el estrecho de Ormuz, pero solo después de que terminen los combates.

Irán viola las normas comerciales al cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán exige el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, como condición previa para reabrir la vía marítima, vital para el suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, cobrar peajes en el estrecho violaría un principio básico y duradero del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación pacífica. Es una idea antigua que quedó codificada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que entró en vigor en 1994.

Reabrir el estrecho salvaría a la economía mundial de las restricciones de suministro que han disparado los precios de la energía y los fertilizantes desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Pero aceptar que Irán cobre peajes consolidaría el control de la República Islámica sobre el estrecho por el que se transporta el 20% del petróleo mundial, y enriquecería al país contra el que se lanzó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la reapertura del estrecho en una prioridad. Pero la Casa Blanca indicó el miércoles que se opone a los peajes, y los analistas señalan que los productores de petróleo del Golfo también.

Los analistas afirmaron el miércoles que no habían visto cambios en el tráfico a través del estrecho desde que se anunció el alto el fuego, pese a las afirmaciones en sentido contrario de la Casa Blanca.

Datos de seguimiento de buques de Kpler mostraron que sólo cuatro embarcaciones con sus rastreadores del Sistema de Identificación Automática encendidos atravesaron el estrecho de Ormuz el miércoles, el primer día del alto el fuego.

Sin embargo, eso no incluye a los llamados buques de la “flota clandestina”, que viajan con sus rastreadores AIS apagados. Muchos de esos barcos de la “flota clandestina” transportan crudo iraní sancionado hacia el mercado abierto.

A continuación, algunas cosas que hay que saber sobre la propuesta de Irán y el derecho internacional con el que choca.

Irán ya había empezado a cobrar a los buques que atravesaban el estrecho de Ormuz

Después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra, Irán presionó de inmediato al restringir el tráfico en el estrecho con ataque, y amenazas de ataques, contra barcos, haciendo que el paso fuera demasiado arriesgado. La interrupción provocó escasez instantánea en algunos países asiáticos muy dependientes de la energía de la región, elevó los precios de la gasolina en Estados Unidos y Europa, y amenazó el crecimiento económico mundial.

Luego Irán empezó a someter a verificación a los buques en un programa opaco al que analistas del transporte marítimo apodaron “la caseta de peaje”.

Se indicó a los barcos que se desviaran del centro del estrecho, en aguas territoriales iraníes y omaníes, y que en su lugar rodearan la isla iraní de Larak.

Tras entregar información detallada sobre la tripulación y la carga a intermediarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza paramilitar de Irán, a algunos buques se les permitió continuar, y al menos dos habrían pagado el equivalente a 2 millones de dólares en yuanes chinos.

Israel informa la muerte del hombre responsable del cierre del estrecho de Ormuz

El reciente fallecimiento de Alireza Tangsiri, comandante iraní responsable del cierre del estratégico estrecho de Ormuz, ha generado gran preocupación internacional.

Según reportes, Israel habría llevado a cabo la operación que terminó con su vida, alterando el equilibrio de poder en una de las rutas marítimas más cruciales del planeta.

El ataque no solo impacta la seguridad de Medio Oriente, sino que también amenaza con afectar el comercio global.

El comandante Tangsiri tenía un papel esencial en la supervisión militar iraní sobre el estrecho de Ormuz, considerado la principal vía de tránsito de petróleo del mundo.

Su muerte representa un golpe significativo para Irán en un momento de creciente tensión con Israel y otros países de la región.

Diversos expertos señalan que este hecho podría desencadenar respuestas militares y nuevos episodios de inestabilidad.

Implicaciones para el comercio y la geopolítica en la región

El estrecho de Ormuz es punto clave para el suministro energético mundial, por el que transitan diariamente cerca del 20% del petróleo que se comercializa internacionalmente.

Un posible intento de Irán por cerrar nuevamente esta ruta podría elevar el precio de los combustibles y agravar la crisis económica en varios países.

Además, el enfrentamiento directo entre Israel e Irán podría involucrar a otras potencias y complicar aún más la seguridad global.

