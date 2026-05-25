El mandatario estadounidense afirmó que las negociaciones avanzan ” de manera ordenada y constructiva”, y que la relación con Irán se vuelve “mucho más profesional y productiva”. Rechazó las críticas de algunos republicanos que buscan un enfoque más duro.

EL CAIRO (AP) — Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra, reabriría el estrecho de Ormuz y haría que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, informaron funcionarios regionales a The Associated Press.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le pidió a sus representantes “que no se apresuren en llegar a un acuerdo”.

El mandatario afirmó que las negociaciones avanzan ” de manera ordenada y constructiva” , y que la relación con Irán se vuelve “mucho más profesional y productiva”. Rechazó las críticas de algunos republicanos que buscan un enfoque más duro.

El acuerdo no se firmará el domingo, según una persona familiarizada con el estado de las negociaciones que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente. Las partes parecían más cerca de un acuerdo en las últimas semanas, solo para ver cómo fracasaban las labores diplomáticas.

La reapertura del estrecho comenzaría a aliviar una crisis energética mundial provocada por el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevó a Teherán a cerrar de facto la vía marítima. Los precios del petróleo, el gas y varios productos relacionados se han disparado.

Expertos dicen que tomaría varias semanas o incluso meses para que el transporte marítimo y los precios se recuperen una vez que se reabra el estrecho.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo que el bloqueo “permanecerá plenamente vigente y en efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.

Irán ha sido claro al señalar que están dispuestos a llegar a un acuerdo nuclear en igualdad de condiciones. “Nuestra intención es llegar a un acuerdo justo y honorable desde una posición de igualada”. / Imagen de archivo, cortesía.

El posible acuerdo incluiría que Irán renuncie a su uranio

Según el posible acuerdo, Irán aceptaría renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido, según los dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para declarar sobre las delicadas negociaciones.

Uno de los funcionarios, con conocimiento directo de las negociaciones, explicó que la forma en que Irán renunciará al uranio estará sujeta a más conversaciones durante un periodo de 60 días. Es muy probable que una parte de la cantidad sea diluida, mientras que el resto se transfiera a un tercer país, señaló. Rusia se ha ofrecido a recibirlo.

Un funcionario federal confirmó el periodo de 60 días y señaló que si Irán no renuncia a su reserva no habrá alivio en las sanciones y no se llegaría a un acuerdo. El funcionario habló bajo condición de anonimato sobre el acuerdo emergente debido a que no se ha hecho público.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto a los niveles del 90% aptos para armas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán no ha hecho ningún compromiso público de renunciar a su uranio, una exigencia clave de Trump para llegar a un acuerdo. El presidente Masoud Pezeshkian declaró a la televisión estatal que estaban listos “para asegurar al mundo que no buscamos un arma nuclear”.

Irán siempre ha insistido en que su programa es pacífico, mientras enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico, y reitera su derecho a la tecnología nuclear.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las negociaciones han logrado “un progreso importante, aunque no un progreso final”, y que el mundo ya no tendría que tener miedo de que Irán desarrolle un arma nuclear.

Durante su visita a la India, Rubio dijo al diario India Today que la “primera etapa” de cualquier acuerdo sería la reapertura total del estrecho. “La segunda es que Irán necesita entrar en negociaciones serias sobre tres temas: su compromiso de nunca desarrollar armamento nuclear, restricciones a largo plazo sobre sus capacidades de enriquecimiento, y qué hacer con el uranio altamente enriquecido”.

Trump ha buscado mayores concesiones de Irán que las exigidas en un acuerdo de 2015 de la era de Obama, del que Estados Unidos se retiró posteriormente en el primer mandato de Trump.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la agencia de noticias estatal que hay “diferencias que se están reduciendo” entre las posiciones iraní y estadounidense, pero que Irán es cauteloso después de haber sido atacado dos veces en el último año mientras entablaba negociaciones nucleares.

Borrador de acuerdo Irán EEUU no incluye tema nuclear

En las últimas horas, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos ha tomado un giro relevante tras la filtración de un borrador que ya circula en países del Golfo Pérsico.

Aunque el documento representa un avance en la diplomacia internacional, fuentes cercanas aseguran que aún persisten dudas cruciales sobre su alcance real, ya que omite un punto esencial de la agenda nuclear.

El borrador incluye compromisos relacionados con la reducción de tensiones regionales y posibles pasos hacia el alivio de algunas sanciones en contra de Irán.

Sin embargo, según información revelada, el texto filtrado no hace referencia al programa de enriquecimiento de uranio iraní, el tema más delicado y una de las demandas centrales de la comunidad internacional para garantizar la seguridad en Medio Oriente.

El enriquecimiento de uranio en Irán es, desde hace años, la mayor preocupación de potencias occidentales y organismos internacionales.

La ausencia de ese tema en el borrador genera escepticismo entre expertos sobre la viabilidad de un acuerdo duradero que lleve tranquilidad a la región.

Sin la inclusión de estrictas regulaciones y mecanismos de verificación, temen que las negociaciones se estanquen o que las tensiones puedan empeorar.

Fuentes diplomáticas, consultadas en medios del Golfo, recalcan que mientras Irán busca alivios económicos, Estados Unidos y sus aliados insisten en garantías sobre el desarrollo nuclear.

El hecho de que el documento filtrado omita un aspecto tan relevante pone en entredicho la voluntad de alcanzar un entendimiento integral.

Trump amenaza a Irán con una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear

(7/marzo/2025).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que escribió y envió al líder de Irán, ayatollah Alí Khamenei, advirtiéndole que está dispuesto a una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear.

Trump reveló detalles del contenido de la carta en una entrevista para Fox Businnes News. “Le escribí una carta diciendo: Espero que negocien, porque si tenemos que intervenir militarmente, será algo terrible”, dijo el mandatario sobre la posibilidad de una intervención militar.

Posterior a la entrevista de Trump, la Casa Blanca confirmó que el gobernante estadounidense envió la nota con el objetivo de llegar a un acuerdo nuclear.

Analistas han señalado que se trata de una amenaza directa con enviar tropas estadounidenses, declarando una guerra abierta a Irán.

“Preferiría negociar un acuerdo. No estoy seguro de que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero podemos llegar a un acuerdo que sería tan bueno como si ganara por la vía militar“, agregó Trump al confirmar la intervención militar en el país árabe.

Al respecto, el mandatario indicó que algo va a pasar si Irán se niega a un convenio relacionado con mermar la fabricación de armas nucleares.

Hasta el momento, Irán no ha respondido a las amenazas del gobernante estadounidense. Se desconoce si la carta llegó al líder iraní.

No es la primera vez que Trump amenaza con una intervención militar a Irán, hace unos días indicó que estaba dispuesto a bombardear el país.

“Me gustaría llegar a un acuerdo con Irán sobre un programa no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo hasta los cimientos”, dijo Trump sobre sus acciones para controlar el programa nuclear de Irán.

Irán responde a Trump: “Es más probable una guerra que llegar a un acuerdo nuclear”

El gobierno iraní considera que la guerra con Estados Unidos es hoy una opción más probable que la negociación, según declaraciones recientes de altos funcionarios.

Esta afirmación refleja la gravedad de las tensiones que marcan actualmente la relación entre ambos países, con choques verbales, incidentes militares y poca disposición al diálogo directo.

En las últimas semanas, Teherán ha endurecido su discurso y advierte que el clima internacional, especialmente en Medio Oriente, favorece la confrontación más que la diplomacia.

Las palabras reflejan el rápido deterioro de los canales diplomáticos tras años de conflictos, sanciones internacionales y acusaciones mutuas.

Expertos coinciden en que la escalada de hostilidades, alimentada por incidentes como los ataques en el Mar Rojo y las acciones de milicias aliadas a Irán, han reducido el margen para negociaciones significativas.

La relación entre Irán y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, caracterizada por episodios de conflicto directo, acusaciones de injerencia y sanciones.

El acuerdo nuclear de 2015 representó un breve respiro, pero el retiro estadounidense del pacto en 2018 reavivó la tensión y la incertidumbre.

Actualmente, ambos países parecen haber agotado las vías tradicionales de acercamiento, y la desconfianza domina cada declaración pública.

Hace unos días, Trump amenazó al país con bombardear sus cimientos. “Me gustaría llegar a un acuerdo con Irán sobre un programa no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo hasta los cimientos”. / Imagen cortesía.

Irán estaría obligado a firmar un acuerdo nuclear o EEUU trataría de desaparecer el país

El gobierno de Donald Trump tendría todo preparado para obligar a Irán a firmar un acuerdo nuclear, amenazándolos con desaparecer el país de la faz de la Tierra.

La información militar fue publicada por el medio The Daily Express, destacando que la gestión Trump tiene todo planificado para atacar a Irán si se niega a controlar su poderío nuclear, exactamente para el mes de septiembre.

“Israel ya está preparado para una guerra con Irán, aunque no lo admita”, destacó The Daily Express al hablar sobre las constantes amenazas en las que vive el gobierno hebreo por las guerras con sus países vecinos, incluido Israel.

El conflicto iniciaría a mediados de septiembre, cuando Trump exponga a Irán su intención de obligarlo a rendir cuentas sobre su programa nuclear, considerado por EEUU como un peligro para la humanidad.

“Si existe la voluntad de dar tiempo al presidente Trump para intentar conseguir un buen acuerdo nuclear, que también preferimos a la guerra“, detalla la fuente citada por el medio británico.

De acuerdo con los datos militares, todo está sobre la mesa y el plan para “desaparecer” Irán es real, y está más cerca de lo que se sospecha.

Al respecto, se indicó que para EEUU someter a Irán tiene sentido de urgencia, y está relacionado con el peligro de que su poderío nuclear se extienda.

El presidente Trump ha sido contundente al señalar que está dispuesto a bombardear a Irán si no firma el acuerdo sobre el uso de armas nucleares. “Serán bombardeados como nunca antes han visto”.



