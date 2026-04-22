Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a ocupar titulares tras pedir abiertamente a las empresas que no reclamen reembolsos por aranceles.

Según la información revelada por agencias, el mandatario pretende que las compañías estadounidenses se abstengan de solicitar devoluciones por los impuestos adicionales a las importaciones, lo que supone una presión adicional sobre el sector privado.

«Sería genial que no lo hicieran», dijo Trump el martes en CNBC en respuesta a una pregunta sobre si empresas como Amazon.com y Apple deberían solicitar reembolsos por aranceles que ahora se consideran ilegales. «Si no lo hacen, me acordaré de ellos».

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzara un portal web para que los importadores presenten solicitudes de reembolso que podrían ascender a más de 160 mil millones de dólares.

Impacto en el comercio y reacciones del sector privado por el reembolso de los aranceles

El llamado a no reclamar reembolsos por aranceles podría profundizar tensiones internacionales y desencadenar protestas comerciales.

Expertos advierten que esta política afecta tanto a grandes consorcios como a pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya operan bajo una carga financiera significativa derivada de los aranceles.

Las cámaras de comercio han manifestado inquietud ante este tipo de llamados, considerando que podrían redundar en pérdidas económicas y menor competitividad internacional.

Corte de EEUU anula aranceles de Trump: ya no aplican a ningún país

La administración de Donald Trump ha recibido un duro golpe legal este miércoles por el fallo judicial del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (EEUU) que determina que los aranceles excedieron su autoridad.

El dictamen tiene como objetivo bloquear la aplicación de los gravámenes impuestos por el mandatario estadounidense como parte de su política económica.

“El fallo se dio con la decisión de tres jueces”, se detalló sobre la decisión de los tribunales con sede en Nueva York, y que desafían a Donald Trump.

De acuerdo con la resolución, los aranceles ya no aplican en ningún país, dejando sin efecto los famosos y cuestionados impuestos del líder republicano.

“La Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad exclusiva para aprobar o no este tipo de impuestos, incluso en el marco de una ley de emergencia en la que Trump justificó sus decretos arancelarios“, cita el dictamen que implicaría una nueva guerra, ahora entre el Tribunal de Comercio Internacional y el mandatario estadounidense.

Los tres jueces señalan que la decisión de declarar ilegales los aranceles no es por imprudencia o por ser ineficaces, sino por que la ley no lo permite.

“El tribunal no se pronuncia sobre la prudencia ni la probable eficacia del uso de aranceles por parte del presidente como herramienta de presión. Dicho uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque [la ley federal] no lo permite”.

Sobre el argumento de Trump de una emergencia nacional se estableció que “exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para regular la importación mediante aranceles”.

Corte Suprema de EEUU dictamina como ilegales los aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles de Donald Trump son ilegales, sentando un precedente sin igual en la política comercial de ese país.

La sentencia, que invalida el polémico mecanismo arancelario instaurado durante el mandato del expresidente, podría cambiar el curso de las relaciones económicas internacionales.

En el fallo, divulgado este 20 de febrero, los jueces manifestaron que el ejecutivo sobrepasó los límites legales al fijar tributos unilaterales a las importaciones, una medida que fue ampliamente criticada por empresarios y gobiernos extranjeros.

Según se explicó, la Corte Suprema interpretó que esas decisiones carecieron de la aprobación del Congreso, violando normas fundamentales establecidas en la Constitución estadounidense.

Implicaciones para la economía internacional y el comercio

La invalidación de los aranceles abre un debate sobre la vigencia y los límites del presidencialismo en materia económica.

De acuerdo con analistas, el fallo podría revertir parte del impacto negativo que las tarifas estadounidenses causaron en las exportaciones latinoamericanas, especialmente en sectores como el agrícola y manufacturero.

A su vez, la sentencia de la Suprema Corte deja un mensaje claro a futuros gobiernos: las medidas económicas que afectan mercados mundiales deben seguir procesos legales y consensuados.

La resolución ha sido bienvenida por varias cámaras empresariales de la región, que habían manifestado su inconformidad con la política comercial impulsada por Trump.

China impone aranceles a los lácteos de la Unión Europea

China ha decidido imponer aranceles temporales a los lácteos provenientes de la Unión Europea, en una medida que marca un nuevo capítulo en las tensiones comerciales entre Beijing y Bruselas.

Los aranceles a lácteos europeos llegan como represalia directa a recientes restricciones impuestas por la UE sobre productos y empresas chinas, evidenciando una escalada en la guerra comercial que afecta a sectores clave de exportación.

Según el Ministerio de Comercio chino, la decisión busca “proteger la industria nacional”, subrayando la importancia del mercado lácteo tanto para China como para la Unión Europea.

La imposición de estos aranceles impactará directamente a exportadores europeos de leche en polvo, quesos y otros derivados, generando preocupación respecto al futuro de las relaciones comerciales bilaterales.

Repercusiones económicas y reacciones internacionales



Expertos señalan que estas medidas podrían modificar significativamente la dinámica del mercado lácteo mundial.

Mientras Europa representa uno de los principales proveedores de productos lácteos a China, las restricciones dificultarán la competencia y podrían traducirse en un aumento de precios para los consumidores chinos.

Organismos internacionales y socios comerciales monitorean con atención las repercusiones, alertando sobre posibles consecuencias en países latinoamericanos que mantienen lazos con ambas regiones.

Mientras tanto, la Unión Europea evalúa posibles respuestas y mantiene conversaciones diplomáticas para evitar una mayor escalada.

Cada familia en EEUU pagará $2,400 extra por los aranceles de Trump

Un reciente estudio de la Universidad de Yale advierte que los aranceles de Trump, una de las principales políticas comerciales impulsadas por el expresidente, repercutirán directamente en el bolsillo de las familias estadounidenses.

Según los investigadores, cada familia en EEUU pagará $2,400 extra al año por el aumento de tarifas en productos importados.

Un análisis publicado por Univision muestra cómo estas medidas impulsadas por la administración Trump para proteger a la industria local están trasladando el costo económico final a los consumidores.

Los productos de uso cotidiano, desde alimentos hasta electrónicos, se han visto encarecidos tras la imposición de las nuevas tarifas.

¿Por qué los aranceles afectan el bolsillo de las familias?

Los aranceles son impuestos que se aplican a mercancías importadas. Aunque el propósito inicial es proteger a los productores nacionales, en la práctica suelen resultar en un aumento de precios para los consumidores.

Empresas y comerciantes terminan trasladando el sobrecosto de importación a los clientes finales, como explican los expertos en comercio internacional.

En el caso de Estados Unidos, el estudio de Yale calcula que unas 46 familias de cada 1000 verán aumentar sus gastos anuales en más de $2,000 dólares, lo que representa una presión considerable para la clase media y baja.

Además, se prevén posibles aumentos de inflación y efectos negativos en sectores dependientes de insumos extranjeros.

Consumidores de carne de res pagan cifras récord en EEUU a pesar de las promesas de que los aranceles no los afectarían



Miles de consumidores en Estados Unidos (EEUU) están pagando cifras récord en el precio de la carne de res a pesar de las promesas de Donald Trump de que sus aranceles no les afectarían directamente.

De acuerdo con las denuncias de los consumidores, se está pagando el precio más alto, llegando a niveles nunca antes vistos.

Expertos han señalado que el costo del producto ha incrementado considerablemente por la sequía que golpea a los agricultores y por la guerra comercial que ha emprendido Trump con países aliados y hostiles.

El Buró de Estadísticas Laborales informó que el precio de la carne de res llegaron hasta los 6 dólares, una libra. El aumento representa un 14% más de lo que se reportó en el 2024. “Es un incremento de un 50% en comparación con los precios hace cinco años.

Durante la campaña electoral, Donald Trump prometió solucionar el precio de la carne. “Cuando gane, bajaré los precios de inmediato, desde el primer día”.

Con más de tres meses de gobierno, lejos de bajar los precios de la carne de res han experimentado cifras récord que afectan directamente a los consumidores, algo que ha sido duramente criticado por los opositores.

Uno de los principales consumidores de carne es Brasil, país que fue afectado por los aranceles con un 10%, subiendo la cantidad de impuestos a 34%, cifra que las empresas trasladarán al consumidor final.

Trump ha amenazado a las empresas a no subir los precios de los productos y a asumir los precios sin importar las pérdidas económicas.







Este reciente episodio se suma a una serie de tensiones comerciales previas, lo que podría influir en futuras políticas de exportación y acuerdos bilaterales.

