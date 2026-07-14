En solo unos días se han registrado más de 2,000 casos, y hasta el momento se investiga a Taco Bell como el foco del contagio.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han iniciado una investigación sobre un brote de diarrea explosiva que se ha relacionado con el consumo de alimentos de la popular cadena de comida rápida Taco Bell.

La alarma surgió cuando un aumento inusual de clientes reportó síntomas gastrointestinales severos, como diarrea intensa y calambres abdominales, después de visitar diversos locales en varias ciudades.

Según los primeros informes, el brote de diarrea explosiva en Taco Bell se detectó en diferentes estados, generando preocupación tanto entre consumidores como entre expertos en seguridad alimentaria.

Especialistas en salud pública y funcionarios del Departamento de Salud de EE. UU. están recolectando datos para identificar el motivo exacto del brote, aunque se sospecha de una posible contaminación alimentaria.

En casos anteriores, brotes similares de diarrea han sido provocados por bacterias como Salmonella o E. coli, lo que requiere un análisis exhaustivo de los ingredientes y procedimientos en los restaurantes afectados.

Hasta el momento, Taco Bell ha emitido un comunicado expresando su colaboración total con las autoridades. Asimismo, recomienda que cualquier persona que haya experimentado diarrea severa después de comer en sus establecimientos busque atención médica de inmediato.

La empresa ha reforzado sus protocolos internos de seguridad e higiene para proteger a sus clientes.

Pasajero con diarrea obliga al piloto de un avión a regresar al aeropuerto

Un vuelo de Delta Air Lines que se dirigía de Atlanta a Barcelona en la noche del viernes tuvo que dar media vuelta y regresar al aeropuerto debido a un incidente de diarrea que experimentó un pasajero.

El Airbus A350 despegó a tiempo el 1 de septiembre con 336 pasajeros a bordo, pero tuvo que regresar cuando se encontraba sobre el centro de Virginia.

Según un piloto del vuelo DL 194 que se comunicó con el control de tráfico aéreo, la razón detrás de esta decisión fue puramente un asunto de riesgo biológico, ya que un pasajero sufrió un episodio de diarrea que afectó a lo largo del avión.

El vuelo regresó al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta un poco más de dos horas después de su despegue, según información de FlightAware.

Delta informó que el vuelo experimentó un retraso de aproximadamente ocho horas, pero finalmente aterrizó en Barcelona sin enfrentar ningún otro problema el sábado. Un portavoz comentó: “Nuestros equipos se esforzaron al máximo para garantizar la rapidez y la seguridad en la llegada de nuestros clientes a su destino final. Ofrecemos disculpas sinceras a nuestros pasajeros por las demoras y los inconvenientes que esto haya causado en sus planes de viaje”.

Un pasajero compartió que percibió un olor inusual, parecido a “estiércol”, pero cuando informó a una miembro de la tripulación, le proporcionaron toallitas húmedas y tuvo que encargarse de limpiar el área por sí mismo. Posteriormente, le ofrecieron mantas de clase ejecutiva para absorber los residuos. “Permanecimos en ese lugar durante las próximas siete horas, enfrentando la necesidad de tolerar el aroma.” comento el pasajeró.



