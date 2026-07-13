El político republicano era un “gran amigo” de Israel que promovió iniciativas beneficiosas para Israel y Ucrania, lo que le granjeó un cariño especial en esos países.

El periodismo televisivo en Israel vivió un momento de alta carga emocional cuando el periodista israelí Barak Ravid lloró por la muerte del político republicano Lindsey Graham.

El momento de la transmisión se hizo viral en las redes sociales. Durante su vida, Graham respaldó con un entusiasmo casi febril prácticamente todas las guerras de agresión de Washington.

Al mismo tiempo, promovió iniciativas beneficiosas para Israel y Ucrania, lo que le granjeó un cariño especial en esos países.

Lindsey Graham, era un belicista que en el 2021 decidió separar su apoyo de Donald Trump. Fue uno de los senadores más influyentes y polémicos de Estados Unidos en las últimas décadas.

Su carrera estuvo marcada por el respaldo a políticas exteriores intervencionistas, lo que lo posicionó como un político clave en temas militares y de seguridad nacional.

Durante su tiempo en el Senado, Graham fue reconocido por pedir acciones militares contundentes contra países como Irán o Rusia.

En repetidas ocasiones, defendió públicamente la idea de “destruir Irán”, manifestando una postura militarista poco común incluso dentro de su propio partido.

Además, llamó la atención por celebrar la muerte de soldados rusos en conflictos recientes, generando críticas tanto en el ámbito nacional como internacional.

A lo largo de su carrera, se mantuvo como un aliado estratégico del expresidente Donald Trump y fue una figura clave en la articulación política republicana durante la era Trump.

Su cercanía con el expresidente reforzó su protagonismo en el debate público, especialmente por sus comentarios de alto impacto y la defensa de acciones duras tanto en política exterior como interior.

Graham también fue protagonista de diversas controversias en EE.UU. por su retórica fuerte y su defensa de decisiones militares complejas.

Fotografía cortesía, de archivo e ilustrativa.

WATCH | Israeli propagandist at Axios and former 8200 operative Barak Ravid cries over warmonger Senator Lindsay Graham on Israeli TV after his sudden death on Sunday. pic.twitter.com/rWf7ANIFvg— The Cradle (@TheCradleMedia) July 13, 2026

Senador Lindsey Graham donará $500 mil para defensa legal de votos de Trump

El senador republicano Lindsey Graham anunció la donación de 500 mil dólares al fondo de defensa legal del presidente Donald Trump para la batalla legal por el conteo de votos.

El representante que logró una reelección hizo el anunció por medio de sus redes sociales y lo confirmó a la cadena Fow News con el objetivo de impulsar a los demás republicanos a apoyar al gobernante.

‘Apoyemos al presidente Trump. Él nos defendió’, cita el posteo del senador sobre su propuesta de instar a la lucha por el conteo de votos por medio de donaciones.

Lindsey Graham, indicó que los fondos garantizarán los recursos para luchar en contra del fraude electoral que ha denunciado el gobernante desde septiembre del 2019.

Asimismo reveló a Fox News que su reelección se la debe a Donald Trump. ‘Ayudó a los republicanos del Senado que vamos a conseguir escaños en la Cámara, debido a la campaña que ganó el presidente Trump’.

Sobre los resultados que le dieron la victoria, Lindsey Graham puntualizó que fueron abrumadores a pesar que las encuestas le daban la victoria a su oponente.

“Las encuestas de los principales medios de comunicación están diseñadas para suprimir los votos republicanos… Es el juego que juegan con sus encuestas para deprimir el voto republicano”, dijo el senador.

La campaña de Trump se ha involucrado en una ráfaga de actividad legal para buscar un recuento de votos en Wisconsin y presentaron demandas en Pensilvania, Michigan y Georgia.

Algunas de las demandas se limitan a exigir un mejor acceso para los observadores de la campaña a los lugares donde se procesan y cuentan las boletas.

“Regresaremos a Afganistán, como volvimos a Irak y Siria”, asegura senador estadounidense



El senador estadounidense Lindsey Graham aseguró que el gobierno estadounidense regresará a Afganistán como sucedió con Irak y Siria.

De acuerdo con el conocido legislador republicano en un futuro las fuerzas militares de su país se verán obligadas a retornar y derrocar a los talibanes.

“Regresaremos a Afganistán, como volvimos a Irak y Siria”, dijo Graham en una entrevista con la BBC.

Además, aseguró que los talibanes van imponer un estilo de vida a su gente que todo el mundo repudiará. “Nos va dar náuseas a todos”.

Sobre la fuerza de los talibanes tras asaltar el poder indicó que no se han reformado y que no son nuevos, porque no tienen una visión del mundo moderno.

“Lo más importante es que le darán refugio a Al Qaeda, que tiene la ambición de sacarnos del Medio Oriente y atacarnos por nuestra forma de vida”, agregó referente a la posibilidad que EEUU regrese a Afganistán.

En tono firme, el senador republicano señaló que el gobierno, sea cual sea, no tendrá otra opción que hacerlo.

“Los talibanes no podrán gobernar Afganistán, el pueblo afgano los odia. […] El país entero va a fracturarse el año que viene”.

En ese sentido, señaló que esa será la oportunidad perfecta para que sean atacados nuevamente por los EEUU.

Fotografía cortesía, vía GETTY IMAGES.



Trump, el líder que podría destruir o fortalecer al partido Republicano

El expresidente Donald Trump continúa siendo una figura importante en la vida política de los Estados Unidos (EEUU). El polémico líder que no logró la reelección podría destruir o fortalecer al partido Republicano.

Así lo consideró el senador y aliado del expresidente, Lidsey Graham, quien ofreció entrevista al medio estadounidense, Axios.

Según Graham, el exgobernante puede hacer que el partido republicano sea más grande, más fuerte o destruirlo con los muchos problemas que enfrenta.

‘Él puede hacerlo más grande. Él puede hacerlo más fuerte. Puede hacerlo más diverso y también lo podría destruir’, manifestó en todo contundente el senador.

Agregó que ‘hay algo sobre Trump. Hay un lado oscuro, y hay algo de magia allí’. Al respecto, actó que está tratando de aprovechar la magia que destila el expresidente estadounidense.

La aceptación de Trump en el partido se vio mermada luego de vincularlo con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero y que dejó cinco muertos.

Fueron diez congresistas y siete senadores republicanos que apoyaron el juicio político en contra de Trump con el objetivo de condenarlo por el delito de incitar al insurrección.

El exgobernante ha prometió luchar en contra de los que lo ‘traicionaron’ y su primera acción fue ordenar al Comité Nacional Republicano no usar su nombre o imagen para recaudar fondos.

Sobre el asalto al Capitolio, el senador criticó al exgobernante por los acontecimientos, pero eso no le impide ser su amigo y aliado, teniendo en claro que Trump es un arma de doble filo que pude fortalecer o destruir al partido.



