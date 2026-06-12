Bajrakitiyabha había estado en coma durante tres años a pesar de los esfuerzos de los médicos para que su princesa regresara a su estado consciente. “Su salud se fue empeorando progresivamente”.

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha ha generado conmoción no solo en Tailandia, sino en buena parte de la comunidad internacional.

Integrante destacada de la familia real tailandesa y figura influyente en las campañas sociales y jurídicas del país, Bajrakitiyabha falleció dejando un legado significativo y muchas preguntas sobre el futuro de la sucesión en Tailandia.

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn, se distinguió a lo largo de su vida por su activa participación en causas sociales y proyectos de reforma judicial.

Formada como abogada, participó activamente en los esfuerzos de reforma de la justicia en Tailandia y era muy conocida por su proyecto Kamlangjai, o “Inspirar”, que tenía como objetivo rehabilitar a las mujeres tailandesas encarceladas antes de su liberación.

Su trabajo en defensa de los derechos de la mujer privada de libertad se convirtió en modelo para otras monarquías asiáticas y organismos internacionales.

Además, su perfil académico y político la posicionaba como una posible heredera al trono, alimentando expectativas sobre la modernización de la monarquía tailandesa.

El fallecimiento de la princesa Bajrakitiyabha activó manifestaciones masivas de duelo y condolencias tanto dentro como fuera de Tailandia.

Desde mensajes oficiales del gobierno hasta muestras de afecto ciudadano, la familia real recibe respaldo en este difícil momento.

Organizaciones internacionales y casas reales han emitido comunicados lamentando la pérdida, destacando el impacto global que genera la muerte de una figura como Bajrakitiyabha.

La princesa Bajrakitiyabha sufría una infección abdominal causada por inflamación del colon, presión arterial baja, arritmia y trastornos de la coagulación de la sangre desde el 21 de mayo, según un comunicado emitido por la Casa Real.

Princesa noruega renuncia a la realeza para casarse con un “chamán” estadounidense

La historia de la princesa de noruega, Marta Luisa se ha viralizado en las redes sociales por renunciar a sus privilegios reales por el amor de un chamán estadounidense.

Según medios locales, la hija mayor de los monarcas noruegos, ya dio el sí en su segunda boda, la cual se desarrolló el fin de semana pasado.

La princesa noruega, de 52 años de edad, se casó en una opulenta ceremonia con Durek Verret, un chamán de origen estadounidense que ha tenido clientes de prestigio como Antonio Banderas.

A la polémica boda y segundo matrimonio de Marta, asistieron 380 invitados; entre los que figuraron los reyes y los príncipes del país.

El esposo de la princesa Noruega ha generado escepticismo debido a sus afirmaciones sobre que fue un faraón en su vida pasada y que superó el coronavirus con un medallón que él creó.

La ahora exprincesa de Noruega asegura que fue esa conexión espiritual la que los unió, ya que asegura creer en lo sobrenatural como su futuro esposo.

Marta aseguró a la prensa que tiene la potestad de hablar con los ángeles y que Verrett ha ayudado en el proceso de acercarse a ese evento espiritual.

Sobre los sacrificios de la princesa de noruega por amor se destaca que renunció a sus funciones y nombres reales en el 2022 para evitar conflictos a sus padres.

A pesar de la ola de críticas, los reyes decidieron respaldar a su hija y asistirán a la boda sin importar que su yerno sea un chamán.



Hermano menor de la princesa Diana revela que fue abusado cuando tenía 11 años

La revelación de Charles Spencer, hermano menor de la princesa Diana, de que fue abusado cuando tenía 11 años de edad ha generado polémica en Inglaterra luego que publicara su libro.

“A very private school”, es el nombre del libro utilizado por Spencer para sacar a la luz el abuso que sufrieron decenas de niños matriculados en el Maidwell Hall.

La institución, que era un internado inglés de la élite, tiene una historia oscura que involucra como víctima al hermano menor de la princesa Diana, quien fue abusado sexualmente cuando era un menor.

“Hubo un excompañero con el que me reuní después de no verlo durante 40 años. Sabía por su esposa que nunca había hablado de su tiempo en la escuela porque era muy traumático. Me contó cómo lo hacían sentir inútil todos los días, cómo había sido agredido sexualmente cuando tenía 9 años tres veces por alguien que debía protegerlo”, reveló Spencer.

No solo su excompañero y él sufrieron violaciones, otros jóvenes fueron golpeados brutalmente sin que las familias se enteraran, y para eso controlaban las correspondencias que les enviaban a los padres.

El hermano menor de la princesa Diana, espero 41 años para sacar a luz todo lo que vio y vivió en el Maidwell Hall, y que interfirió en su vida adulta; afectándole sus relaciones románticas.

“El director era un pedófilo sádico. Contaba con un número muy pequeño de maestros en este lugar que eran pervertidos. Realmente no había nadie a quien acudir”, recordó Spencer en su libro.

Sobre su abuso relató que fue preparado y abusado sexualmente a los 11 años por una asistente de encargada de la escuela, y que también abusó de otros menores.

De acuerdo con las revelaciones, el presunto abuso se concretó al perder su virginidad al pagarle en secreto a una trabajadora sexual mientras estaba de viaje a Italia con su madre.

El hermano menor de la princesa Diana solo tenía 12 años cuando ocurrió el evento traumático que contó por primera vez a una terapeuta.

“Creo que mis padres no tenían idea del nivel de crueldad y perversión que estaba ocurriendo. Nunca me habrían enviado allí. Creo que probablemente tenían una visión anticuada de que el castigo corporal, las palizas, probablemente serían parte de la escuela. Pero eran una parte ritual de todos los días. Había 72 muchachos y al menos media docena de nosotros éramos golpeados todos los días. Tu tiempo llegó muy rápido. No creo que los padres tuvieran conocimiento de eso“, dice en el libro.

Foto: Tim Graham Photo Library via Getty Images



¡La histórica princesa Diana! Uno de sus vestidos es vendido a un récord de $1.143 millones

Durante una subasta organizada por Julien’s Auctions, un icónico vestido usado por la Princesa Diana en 1985 y luego en un evento de la Orquesta Sinfónica de Vancouver en 1986, ha logrado alcanzar un precio histórico de USD 1,143,000. Este logro marca un nuevo récord como el vestido de Diana más costoso vendido hasta la fecha, superando la marca previa de un vestido de terciopelo de 1991 del diseñador Victor Edelstein, que se vendió por aproximadamente USD 657,966 en enero de 2023.



El diseño, representativo de la moda de los años 80 con sus hombreras y cintura baja, hecho de terciopelo negro y organza azul celeste, fue creado por Jacques Azagury, quien mantuvo una estrecha relación con Lady Di y es reconocido por sus creaciones icónicas. El vestido, acompañado de una ilustración a juego, superó ampliamente las expectativas iniciales de venta de alrededor de USD 100,000 debido a su importancia histórica y el continuo afecto que el público tiene por Lady Di.

En esta misma subasta, se esperaba que otros cinco vestidos emblemáticos, conocidos como ‘The Famous Five’ y recreados por Azagury, junto con cartas personales de agradecimiento de Diana al diseñador, alcanzaran entre USD 13,814 y 27,628 cada uno, aunque existe la posibilidad de que superen considerablemente estas estimaciones, siguiendo el patrón del impresionante éxito del vestido de ballet.