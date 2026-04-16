Pete Hegseth indicó que se trata de una acción militar con el objetivo de bloquear el paso de toda embarcación para evitar que Irán continúe enviando petróleo y cobrando por el paso por el estrecho de Ormuz.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que el bloqueo de puertos iraníes se prolongará “el tiempo que sea necesario”.

Esta declaración intensifica el clima de tensión en el Medio Oriente, especialmente tras los recientes incidentes entre ambos países.

“Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes el tiempo que sea necesario”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa en el Pentágono.

Desde el lunes, EEUU se mantiene en aguas internacionales bloqueando el paso de toda embarcación que intente ingresar o salir a Irán.

“Irán, puedes elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagas por el pueblo iraní. Pero si toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos contra sus infraestructuras, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas”, agregó el alto funcionario.

Motivos detrás del bloqueo de puertos iraníes

La medida responde a acciones recientes atribuidas a Irán en la región, incluyendo el presunto suministro de armas y apoyo a grupos armados.

El Pentágono sostiene que el bloqueo de los puertos iraníes busca frenar el comercio de materiales sensibles y limitar la capacidad operativa de Irán, según reportes de medios internacionales.

Esta decisión forma parte de una estrategia de presión máxima implementada por Washington desde hace varios años.

La repercusión del bloqueo no solo afecta la economía iraní, sino que también incrementa la tensión diplomática global.

Expertos advierten que esta acción podría tener consecuencias en el suministro energético mundial y en la estabilidad del comercio internacional, dependiendo de la duración de la medida.

El jefe del Pentágono no precisó detalles sobre la operación militar en la zona, pero enfatizó que Estados Unidos colaborará estrechamente con sus aliados para garantizar que el bloqueo se mantenga.

Israel estaría listo para atacar las instalaciones nucleares iraníes, según WSJ

El gobierno de Israel está considerando atacar en este 2025 las instalaciones nucleares iraníes al sentirse completamente respaldados por el nuevo gobierno de Donald Trump.

La información fue revelada por el medio estadounidense The Wall Street Journal, citando investigaciones de agencias de inteligencia del país norteamericano.

Según se indicó, desde que se confirmó que Trump había ganado las elecciones presidencial, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha estado considerando el ataque, aprovechando una supuesta debilidad del país persa.

“Existen riesgos de una mayor actividad militar de alto riesgo en Oriente Medio tras la degradación de las capacidades de Teherán durante el 2024”, destacada un análisis de las agencias de inteligencia sobre el ataque a las instalaciones nucleares iraníes.

El estudio fue confirmado a inicios de enero, cuando las agencias elaboraron otro documento que concluye en que Israel se siente fortalecido por le apoyo de Trump tras su llegada a la Casa Blanca.

“Israel cree que es más probable que Estados Unidos apoye los ataques” con Trump en el poder, ya que necesitarán armamento para ejecutarlo, valiéndose del temor de EEUU de que Irán desarrolle una bomba atómica.

La información sobre un posible ataque a las instalaciones nucleares iraníes se reveló una semana después de que Netanyahu se reunió con Trump, y ambos líderes se expresaron su total respaldo.

Israel ha comenzado a ejecutar las órdenes de EEUU referentes al desplazamiento de palestinos y el control total de la Franja de Gaza.

Israel engañó a los altos mandos militares iraníes: Los hizo reunirse para luego asesinarlos con los bombardeos

El ejército de Israel logró engañar a los altos mandos militares iraníes, ejecutando en sus bombardeos a tres de sus estrategas de batalla, dejando a la nación sin una respuesta contundente en contra de sus enemigos.

De acuerdo con la administración de Benjamín Netanyahu, son tres militares iraníes que fueron aniquilados durante un ataque, ordenado por Estados Unidos (EEUU), para obligar a Irán a llegar a un acuerdo nuclear.

Los altos mandos militares iraníes asesinados por Israel son: Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor del Ejército; Hossein Salami, comandante del Cuerpo de la guardia Revolucionaria Islámica; Gholam Ali Rashid, comandante del cuartel general central de Khatam al Anbia.

“Durante el ataque, con más de 200 aviones de combate en contra de más de 100 objetivos en todo Irán“, informó la Fuerza de Defensa de Israel sobre la exitosa operación.

Además de los tres altos mandos militares iraníes asesinados, se reportó la muerte de Amir Ali Hajizadeh, general de brigada comandante de la Fuerza Aérea de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica; Davoud Sheikhian, comandante de las fuerzas de defensa aérea; Mehdi Rabbani, asistente de operaciones del Estado Mayor; Esmail Qaani, comandante de las Fuerza Quds.

El golpe contra Irán y sus altos mandos se registró la noche del jueves, dejando una madrugada de terror en Teherán que está inmóvil ante el ataque.

El medio CBS anunció el miércoles la intención de Israel de atacar a Irán, específicamente sus intalaciones nucleares. Aunque la respuesta de Irán fue amenazante, EEUU no escatimó esfuerzos para organizar los bombardeos.

Rusia lanza satélites iraníes y refuerza la cooperación espacial

Rusia lanza satélites iraníes en un movimiento que consolida la cooperación espacial entre ambos países, según lo informado este lunes por fuentes oficiales.

El lanzamiento, desde una base espacial rusa, posiciona a Moscú y Teherán como socios estratégicos en tecnología satelital, en medio de crecientes tensiones con Occidente y sanciones internacionales.

Este nuevo despliegue incluye dispositivos de observación de la Tierra, con el objetivo de mejorar tanto las capacidades de monitoreo climático como la recolección de datos de inteligencia, de acuerdo con autoridades iraníes.

La colaboración en este ámbito ha incrementado tras las últimas restricciones occidentales, empujando a ambos países a fortalecer sus relaciones tecnológicas y científicas

Rusia e Irán: una cooperación que desafía a Occidente

Expertos señalan que el hecho de que Rusia lance satélites iraníes representa no solo un avance científico, sino también una declaración geopolítica.

Este tipo de misiones han despertado el interés de la comunidad internacional, dado que la cooperación espacial puede traducirse en un mayor intercambio de tecnología avanzada de doble uso, algo seguido de cerca por potencias occidentales.

Según reportes, el acuerdo para este lanzamiento forma parte de una estrategia a largo plazo para asegurar la independencia tecnológica de ambos países.