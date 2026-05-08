La guerra entre EEUU e Irán continúa, mientras el gobierno de Trump presume la intercepción de un ataque; Emiratos Árabes Unidos reporta un bombardeo.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército de Estados Unidos informó que el jueves interceptó in ataque de Irán con proyectiles contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y disparó contra “instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses”, dejando al descubierto la fragilidad del alto el fuego entre ambos países.

El Comando Central de Estados Unidos señaló en redes sociales que las fuerzas armadas estadounidenses interceptaron “ataques iraníes no provocados” y respondieron en defensa propia.

El ejército de Estados Unidos dijo que ningún buque fue alcanzado por los ataques de Irán. Señaló que no busca una escalada, pero que “sigue posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.

El presidente Donald Trump dijo a los reporteros en Washington que el alto el fuego se mantiene, a pesar del intercambio de disparos.

“Se metieron con nosotros hoy. Los hicimos pedazos”, declaró el mandatario.

En tanto, medios estatales iraníes informaron que las fuerzas armadas del país intercambiaron disparos con “el enemigo” en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. Se trata de la isla iraní más grande en el golfo Pérsico, hogar de unas 150.000 personas. También alberga una planta de desalinización de agua.

También reportaron fuertes ruidos y fuego defensivo en el oeste de Teherán. En el sur de Irán se escucharon explosiones cerca de Bandar Abbas, indicaron agencias noticiosas semioficiales de Irán, Fars y Tasnim. Los reportes no identificaron el origen de las explosiones.

Previamente durante la jornada, una empresa de datos de transporte marítimo informó que Irán ha creado una agencia gubernamental para examinar y gravar a los buques que buscan pasar por el estrecho de Ormuz.

El plan iraní para formalizar el control sobre el canal generó nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, mientras cientos de buques comerciales continúan atrapados en el golfo Pérsico e incapaces de llegar a mar abierto. Aun así, la esperanza de que el conflicto de dos meses pueda terminar pronto impulsó los mercados internacionales.

EEUU ha enviado mensajes contradictorios en la guerra contra Irán

Estados Unidos e Irán han respetado en términos generales el alto el fuego desde el 8 de abril. Pero las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no resultaron en un acuerdo para poner fin a la guerra.

Teherán dijo el jueves que estaba analizando las más recientes propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que la República Islámica revisa los mensajes de Pakistán, que está mediando en las negociaciones de paz, pero que Irán “aún no ha llegado a una conclusión, y no se ha dado ninguna respuesta a la parte estadounidense”, reportó la televisora estatal iraní.

En el Vaticano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, discutió los esfuerzos de paz en Oriente Medio con el papa León XIV, cuya oposición a la guerra con Irán ha llevado a enfrentamientos abiertos con Trump.

Los mensajes del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra han sido contradictorios. Un frágil alto el fuego y declaraciones previas de que las operaciones militares habían terminado han dado paso a nuevas amenazas de bombardeos si Irán no acepta un acuerdo que permita reanudar los embarques de petróleo y de gas natural interrumpidos por el conflicto.

Trump reiteró sus amenazas después del intercambio de disparos del jueves.

“Tienen que entender: si no se firma, van a sufrir mucho dolor”, señaló.

Al preguntarle qué tan cerca están de un acuerdo, Trump respondió: “Podría ocurrir en cualquier momento”, pero rápidamente añadió: “Y podría no ocurrir”.

Emiratos reporta un ataque mientras se pone a prueba el alto el fuego en la guerra con Irán

El frágil alto el fuego en la guerra de Irán se vio sometido a una mayor presión el viernes, luego de que Emiratos Árabes Unidos dijo que interceptó ataques de Irán con misiles y drones, horas después de que Estados Unidos anunció que había frustrado ataques contra tres buques de su Armada en el estrecho de Ormuz y que había tomado represalias contra instalaciones militares iraníes.

Por el momento, en Emiratos no se han reportado daños.

Irán y Estados Unidos están intercambiando golpes mientras sus negociadores buscan un acuerdo para poner fin a los combates, pero hasta ahora han evitado volver a una guerra total. No está claro hasta qué punto las dos partes están cerca de alcanzar un pacto sobre cuestiones como el programa nuclear de Teherán, que Washington e Israel prometieron frenar cuando iniciaron la guerra el 28 de febrero; o el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave que la República Islámica ha cerrado prácticamente por completo en un intento de presionar a la economía global.

El jueves, Irán indicó que estaba examinando las últimas propuestas estadounidenses para acabar con la guerra, que le fueron entregadas a través de Pakistán, que funge como mediador en las negociaciones de paz.

Trump restó importancia al intercambio de fuego entre Irán y la Armada de Estados Unidos el jueves. En una conversación telefónica con un reportero de la televisora ABC, Trump calificó los ataques de represalia contra Irán como “un pequeño toque de amor”.

Insistió en que el alto el fuego se mantiene y podría alcanzarse un acuerdo “en cualquier momento”, pero reiteró sus amenazas de bombardeos si Teherán no acepta un pacto que permita la reanudación de los envíos de petróleo y gas natural, que se han visto interrumpidos por el conflicto.

“Tienen que entender: si no se firma, lo van a pasar muy mal”, dijo a reporteros en Washington.

La prensa estatal de Irán reportó que las fuerzas del país intercambiaron fuego con “el enemigo” en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. También informaron de fuertes ruidos y fuego defensivo continuo en el oeste de Teherán a última hora de la noche del jueves.

El alto al fuego entre EEUU e Irán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Las conversaciones presenciales entre los dos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron concretar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Guerra EEUU e Irán: Un Trump amenazante y un país islámico dispuesto a rechazar una propuesta



Irán indicó que está revisando las últimas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al país con una nueva ola de bombardeos a menos que se alcance un acuerdo que incluya reabrir el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional.

La esperanza de que el conflicto que dura ya dos meses pudiera terminar pronto impulsó los mercados internacionales el jueves, pese a que el ejército de Estados Unidos disparó contra un petrolero iraní que intentaba romper el bloqueo estadounidense a los puertos del país horas antes. Los acontecimientos se produjeron tras días de mensajes contradictorios del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra.

Trump publicó en redes sociales que la guerra, que dura ya dos meses, podría terminar pronto y que los envíos de petróleo y de gas natural interrumpidos por el conflicto podrían reanudarse. Pero afirmó que eso depende de que Irán acepte un supuesto acuerdo del que no ofreció detalles.

“Si no aceptan, empiezan los bombardeos”, escribió Trump.

El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Pero las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron un acuerdo. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Pakistán dice que espera un acuerdo pronto de Irán y EEUU

“Esperamos un acuerdo más pronto que tarde”, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi. “Esperamos que las partes (Irán y EEUU) alcancen una solución pacífica y sostenible que contribuya no solo a la paz en nuestra región, sino también a la paz internacional”.

Pero se negó a ofrecer fechas concretas y apuntó que Islamabad no revelará detalles de los esfuerzos diplomáticos en curso.

“Lo que puedo decirles, y esto es lo que he dicho antes, es que seguimos siendo positivos, seguimos siendo optimistas, y esperamos que el arreglo sea más pronto que tarde”, afirmó.

Preguntado sobre si Pakistán esperaba alguna respuesta de Irán más tarde el jueves, Andrabi dijo: “No haré comentarios sobre detalles específicos ni sobre el movimiento de los mensajes”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el jueves en declaraciones televisadas que Islamabad seguía en “contacto continuo con Irán y Estados Unidos, día y noche, para detener la guerra y extender el alto el fuego”.

Narrativa cambiante en la guerra Irán – EEUU

Los mensajes del gobierno de Trump durante la guerra con Irán han ido cambiando y a menudo han sido contradictorios. Esta semana, el presidente y sus asesores presentaron un relato desconcertante sobre la estrategia de Estados Unidos para desbloquear el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, que cambió drásticamente en apenas unas horas.

Irán ha cerrado de facto el estrecho, una vía marítima vital para el envío de suministros de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, mientras que Washington bloquea los puertos iraníes.

Un avión de combate estadounidense inutilizó el timón de un petrolero de Irán en el golfo de Omán el miércoles, cuando intentaba romper el bloqueo estadounidense, informó el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en redes sociales.

Trump sugiere que EEUU podría forzar un acuerdo con Irán

Trump insistió el miércoles en que las autoridades de Irán quieren terminar la guerra.

“Estamos tratando con gente que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, y veremos si pueden o no lograr un acuerdo que sea satisfactorio para nosotros”, declaró el presidente.

Además, sugirió que Washington podría, en última instancia, forzar un arreglo.

“Si no aceptan, empiezan los bombardeos”, dijo Trump en redes sociales, “y será, tristemente, a un nivel y una intensidad mucho mayores que antes”.

La Casa Blanca cree que está cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de una página para poner fin a la guerra, según informó el medio Axios. Las disposiciones incluyen una moratoria al enriquecimiento de uranio por parte de Irán, el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, la distribución de fondos iraníes congelados y la apertura del estrecho para los barcos.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre el posible acuerdo con Irán.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró a la televisora estatal que Teherán había “rechazado enérgicamente” las propuestas de Estados Unidos reportadas por Axios, pero que todavía estaba examinando la última propuesta de Washington.

Se suspende el esfuerzo de EEUU para reabrir Ormuz, controlado por Irán

Trump ha tratado de aumentar la presión sobre Irán después de suspender el martes una breve iniciativa estadounidense, denominada Proyecto Libertad, para forzar la apertura de un paso seguro para barcos comerciales a través del estrecho de Ormuz.

Se sabe que solo dos buques mercantes con bandera estadounidense han pasado por la ruta custodiada por Estados Unidos desde que se abrió el lunes. El ejército estadounidense reportó que hundió seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a barcos civiles.

Cientos de buques mercantes siguen atrapados en el golfo Pérsico, al no poder llegar a mar abierto sin pasar por el estrecho de Ormuz. El cierre del estrecho ha disparado el precio del combustible, ha sacudido la economía global y ha ejercido una enorme presión económica sobre muchos países, incluidas grandes potencias como China.

Hapag-Lloyd, una de las mayores navieras del mundo, explicó en un comunicado que el cierre del estrecho le está costando alrededor de 60 millones de dólares por semana, y que el aumento de los costos de combustible y seguros está teniendo importantes consecuencias.

El jueves, el precio del crudo Brent se estabilizó en torno a los 100 dólares por barril mientras los inversionistas esperaban a ver si se reabría el estrecho.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, apuntó el miércoles que el grupo de ataque del portaaviones francés se estaba desplazando al mar Rojo en preparación para una posible misión franco-británica para restablecer la seguridad marítima en el estrecho tan pronto como las condiciones lo permitan.

El ministro de Exteriores de China pidió un alto el fuego integral el miércoles después de reunirse en Beijing con el canciller iraní, Abbas Araghchi. Wang Yi dijo que su país estaba “profundamente angustiado” por el conflicto.

Los estrechos vínculos económicos y políticos de China con Irán le otorgan una posición de influencia única. El gobierno de Trump está presionando a China para que use esa relación y exhorte a la República Islámica a abrir el estrecho.

Enviado de Irán visita China antes del viaje de Trump

La visita de Araghchi a China se produjo antes del viaje que Trump tiene previsto a Beijing, donde está programado que asista a una cumbre de alto perfil el 14 y 15 de mayo con el presidente chino, Xi Jinping. Trump fue el último presidente de Estados Unidos en visitar China, en 2017.

Araghchi dijo a la televisión estatal de Irán que su visita incluyó conversaciones sobre el estrecho de Ormuz, el programa nuclear de Irán y las sanciones impuestas a Teherán.

Trump ha exigido una reducción importante del controvertido programa nuclear de Teherán.

Irán se convierte en un “gran” obstáculo para que EEUU garantice su “Operación Libertad”

El riesgo de que la guerra con Irán se reavivara aumentó después de que Estados Unidos intentara forzar la reapertura del estrecho de Ormuz para el transporte marítimo comercial, aunque el alto el fuego parecía mantenerse el martes incluso después de que Emiratos Árabes Unidos afirmara que Irán le disparó misiles y drones.

El poderoso presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país, Mohammad Bagher Qalibaf, acusó a Estados Unidos de socavar la seguridad regional con sus esfuerzos por poner fin al control asfixiante de Irán sobre el estrecho y advirtió que Teherán responderá.

El ejército de Estados Unidos informó que dos buques mercantes con bandera estadounidense transitaron con éxito el estrecho el lunes, el primer día del plan, y que disparó contra fuerzas de Irán, hundiendo seis pequeñas embarcaciones que estaban atacando a buques.

Un comandante militar iraní cuestionó la afirmación de Washington de que había hundido seis embarcaciones y dijo que dos pequeños cargueros civiles fueron alcanzados el lunes, matando a cinco civiles, informó la televisión estatal iraní.

Los datos de seguimiento de barcos mostraron que un petrolero de crudo con bandera panameña se dirigía hacia el centro del estrecho el martes por la mañana tras salir de un fondeadero en el golfo Pérsico, aunque no estaba claro si intentaría atravesarlo. El petrolero tenía como destino declarado Singapur, según el sitio de seguimiento marítimo MarineTraffic.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán —por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, además de fertilizantes y otros productos derivados del petróleo— ha disparado los precios del combustible, ha sacudido la economía global y ha supuesto una gran ventaja estratégica en las negociaciones para poner fin a la guerra. Romper ese estrangulamiento le negaría a Teherán una importante fuente de presión.

Pero esos esfuerzos también corren el riesgo de reavivar los combates a gran escala que estallaron cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán el 28 de febrero, lo que llevó a que cerrara el estrecho.

Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego

Irán ha dicho que la nueva iniciativa de Estados Unidos constituye una violación del frágil alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas.

En una publicación en X el martes, Qalibaf acusó a Washington de socavar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y advirtió que se está configurando una “nueva ecuación” allí .

Dio a entender que Irán aún no ha respondido plenamente al intento estadounidense de reabrir la vía marítima, al afirmar: “Sabemos muy bien que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos; mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”.

Su declaración no mencionó las negociaciones con Estados Unidos que ahora se realizan en forma de intercambio de mensajes a través de Pakistán.

Trump promete reabrir el estrecho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que los esfuerzos iraníes por detener el paso por el estrecho “lamentablemente tendrán que ser enfrentados con fuerza”.

Señaló que el esfuerzo estadounidense para reabrir el estrecho, denominado “Proyecto Libertad”, tenía como objetivo ayudar a decenas de miles de marinos varados en cientos de barcos que han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra.

El Centro Conjunto de Información Marítima, liderado por Estados Unidos, aconsejó el lunes a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, al indicar que había establecido una “zona de seguridad reforzada”.

Pero los transportistas seguían recelosos.

Emiratos Árabes Unidos soportó el peso de la represalia de Irán

El Ministerio emiratí de Defensa informó que sus defensas antiaéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones disparados por Irán. Autoridades del emirato oriental de Fujaira dijeron que un dron provocó un incendio en una instalación petrolera clave e hirió a tres ciudadanos indios. El ejército británico reportó que dos buques de carga estaban en llamas frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, condenó los ataques el martes y afirmó que atacar a civiles e infraestructura era “inaceptable”. En un comunicado en X, Modi afirmó que India mantiene una “firme solidaridad” con Emiratos Árabes Unidos y subrayó la necesidad de un transporte marítimo seguro e ininterrumpido a través del estrecho de Ormuz.

Irán no confirmó ni negó los ataques, pero temprano el martes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en X que tanto Estados Unidos como Emiratos Árabes Unidos “deberían cuidarse de ser arrastrados de nuevo al atolladero”.

Pakistán y Arabia Saudí también condenaron los ataques contra Emiratos Árabes Unidos. La condena saudí se emitió pese a que las relaciones entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos son cada vez más tensas.

Bloqueo de Irán en Ormuz hace tambalear el alto el fuego

Con un frágil alto el fuego en vigor, Estados Unidos e Irán están enfrascados en una pugna por el estrecho. El bloqueo estadounidense está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privando a Irán de unos ingresos cruciales y creando un escenario en el que Teherán podría tener que suspender la producción porque no tiene dónde almacenar el crudo.

El cierre del estrecho también ejerce presión sobre Trump, mientras el precio del petróleo y la gasolina se disparan antes de unas cruciales elecciones de mitad de legislatura, y los aliados del golfo Pérsico, que utilizan la vía navegable para exportar su petróleo y gas.

Una reciente propuesta de Irán pospondría las negociaciones sobre su programa nuclear para más adelante. Trump señaló que una de las principales razones por las que fue a la guerra era negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares. Teherán ha defendido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos, aunque enriqueció uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

En su discurso con motivo del Día del Golfo Pérsico en Irán, Jamenei señaló que las cuestiones nucleares y el programa de misiles balísticos no se negociarían.

“Noventa millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán, —desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles— como activos nacionales, y las protegerán tal como protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país”, manifestó Jamenei.

Se refirió a Estados Unidos como el “Gran Satán”, un insulto que el liderazgo iraní emplea para Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979.

Irán señala que el estrecho permanecerá cerrado

En su comunicado, Jamenei pareció indicar que Irán mantendrá su control sobre el paso, que se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán. Según se informó, Teherán habría estado cobrando dos millones de dólares a algunos barcos para transitar por el estrecho.

“El Irán islámico, agradeciendo de forma práctica la bendición de ejercer el control sobre el estrecho de Ormuz, hará que la región del golfo Pérsico sea segura y pondrá fin a los abusos del enemigo hostil sobre esta vía navegable”, aseveró Jamenei. “Las normas legales y la nueva gestión del estrecho de Ormuz traerán comodidad y progreso en beneficio de todas las naciones de la región, y sus ganancias económicas alegrarán los corazones del pueblo”.

Sin embargo, el mundo consideraba el estrecho una vía internacional, abierta a todos sin necesidad de peajes. Las naciones árabes del golfo, encabezadas por Emiratos Árabes Unidos, han denunciado el control de Irán sobre el estrecho calificándolo como similar a la piratería.

EEUU ha gastado $25 mil millones en la guerra con Irán

El costo de la guerra de Irán iniciada por EEUU oscila cerca de 25,000 millones de dólares desde el inicio del conflicto, según reportes recientes.

Este gasto supone un impacto considerable en las finanzas estatales de Estados Unidos, a la vez que reaviva el debate sobre la intervención militar en el Medio Oriente y sus consecuencias a nivel internacional.

La estimación del costo de la guerra la proporcionó el contralor interino del Pentágono, Jules Hurst III, quien testificó en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

“Aproximadamente, a día de hoy, estamos gastando unos 25,000 millones de dólares en la Operación Furia Épica”, declaró Hurst al principal demócrata del comité, el representante por Washington Adam Smith

La cifra de la guerra, confirmada por el Pentágono, incluye los costos de despliegue de tropas, operaciones de defensa, refuerzos de bases militares y municiones.

Estos gastos militares reflejan los desafíos y tensiones que Estados Unidos enfrenta en Medio Oriente, especialmente ante la creciente influencia de Irán en la región y los conflictos derivados de la situación con grupos como los hutíes, respaldados por Teherán.

Para muchos analistas, la magnitud del gasto militar pone sobre la mesa una discusión clave: ¿vale la pena el costo humano y fiscal para los estadounidenses? Los recursos usados podrían haberse destinado a educación, salud o infraestructura.

Este escenario recuerda a otros grandes gastos militares, como ocurrió en Irak y Afganistán.

Guerra con Irán encarecerá todos los productos derivados del petróleo

Podría ser difícil imaginar que la guerra con Irán pese sobre juguetes de felpa con nombres como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, pero ni siquiera los muñecos suaves son inmunes cuando se restringen los envíos de petróleo desde Oriente Medio.

Como muchos juguetes blandos, las criaturas desarrolladas por un fabricante en Fort Lauderdale, Florida, están hechas con poliéster y acrílico, fibras sintéticas derivadas del petróleo.

Tres semanas después de que comenzó la guerra con Irán, proveedores en China notificaron a Aleni Brands que conseguir los materiales ya les estaba costando entre un 10% y un 15% más, afirmó el director ejecutivo Ricardo Venegas.

“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, comentó Venegas, quien fundó Aleni Brands el año pasado y está en proceso de añadir líneas de productos.

No se trata solo de juguetes. Los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Teclados de computadora, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son sólo algunos.

Hasta ahora, el efecto más tangible e inmediato de la guerra con Irán para muchas personas fuera de la zona de conflicto ha sido el alza de los precios de la gasolina. Los viajeros también están viendo tarifas aéreas y cargos por vuelos más altos, a medida que las aerolíneas responden al aumento del costo del combustible de aviación. Los consumidores podrían encontrarse pagando más por alimentos, muebles o cualquiera de la miríada de bienes transportados por camiones que funcionan con diésel.

Pero el petróleo crudo no sólo se refina como combustible. Se transforma en químicos, ceras, aceites y otras mezclas que aparecen en una enorme variedad de artículos cotidianos, incluidos la mayoría de los fabricados con plástico y caucho. Los derivados del petróleo también se usan en muchos embalajes.

Las interrupciones del suministro mundial de petróleo por la guerra con Irán ya están en su octava semana, y los mayores costos de producción también podrían encarecer los objetos para los compradores, según grupos comerciales y algunas empresas.

Venegas, un veterano de 30 años en la industria del juguete, señaló que por ahora absorbería los mayores costos de materiales, pero espera aumentar los precios para los clientes a inicios de 2027 si la guerra se prolonga de tres a seis meses adicionales.

Guerra con Irán y la dependencia del petróleo

Aunque el 85% del consumo mundial de petróleo es en forma de combustible, el resto se destina a una amplia gama de productos de consumo, según Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

El petróleo crudo es, en su mayoría, una mezcla compleja de hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Las refinerías y las plantas químicas los separan y los descomponen para convertirlos en bloques químicos más pequeños conocidos como petroquímicos.

Seis petroquímicos, etileno, propileno, butileno, benceno, tolueno y xilenos, son las principales bases de los plásticos y materiales sintéticos como el nailon y los poliésteres, que los fabricantes a su vez usan para diseñar y entregar productos. Más ejemplos del Departamento de Energía: piezas de automóviles, bolígrafos, cortinas, dados, gafas, fertilizante, pelotas de golf, audífonos, repelente de insectos, kayaks, equipaje, trapeadores y esmalte de uñas.

Los materiales representan una gran parte de los costos de producción para muchos fabricantes, incluidos los que suministran alfombras, ropa y neumáticos, según Andrew Walberer, socio y líder global de la práctica de químicos de la consultora global de estrategia y gestión Kearney.

Tomemos como ejemplo una camisa de botones. Walberer estimó que los materiales representan entre el 27% y el 30% de lo que le cuesta a un fabricante producir una. Los costos laborales aportan entre el 10% y el 30%. Los gastos empresariales vinculados al marketing, la distribución y la administración componen el resto, indicó.

El efecto dominó de la guerra con Irán

Los expertos dicen que, si el petróleo se mantiene por encima de 90 dólares por barril durante los próximos meses, las presiones de costos se acelerarán en toda la red de suministro.

Matt Priest, director ejecutivo de Footwear Distributors and Retailers of America, señaló que la mayoría de los miembros de la organización comercial mantienen un inventario de productos terminados para dos o tres meses, lo que proporciona un colchón temporal frente a los mayores costos de materiales.

Aproximadamente el 70% de los materiales en los zapatos sintéticos se basa en petroquímicos, y el 30% de los costos de esos materiales está directamente ligado a las oscilaciones del precio del petróleo, según un informe que la organización publicó el mes pasado sobre la “exposición a los precios del petróleo y el impacto en los costos del calzado” de la industria del calzado de Estados Unidos.

El análisis de la FDRA estimó que, entre materiales, energía de fábrica y transporte, que las empresas paguen más por derivados del petróleo podría traducirse en un aumento de entre el 1,5% y el 3% en el precio que los compradores pagan por un par de zapatos hacia finales del verano y el otoño.

Los fabricantes de calzado y ropa de Estados Unidos necesitan empezar a firmar contratos con proveedores —en su mayoría fuera de Estados Unidos— para pedidos de fibra corta de poliéster y de hilo de filamento de poliéster a fin de que sus diseños lleguen a los estantes de las tiendas y a internet para la temporada de compras navideñas, según Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association.

El precio de un kilogramo, o un poco más de dos libras, de los materiales usados en textiles de poliéster aumentó desde un promedio de 90 centavos antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán hasta 1,33 dólares por kilogramo, dijo Herman. Calculó que como resultado, fabricar cada prenda costará entre 10 y 15 centavos más.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Irán no deja de exportar petróleo a pesar del asedio de EEUU en Ormuz

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán. Además, el país aún está exportando millones de barriles de petróleo.

La exportación del crudo se da en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos “clandestinos”, con los que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, a medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.

Donald Trump, presionó a aliados y socios comerciales para que enviaran buques de guerra y reabrieran el estrecho. Lo hizo con la esperanza de bajar los precios del petróleo.

La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.

Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde el comienzo de marzo. Así lo estimó la plataforma de datos y análisis comerciales Kpler.

Debido a las sanciones occidentales y los riesgos asociados, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní.

Ha habido una “resiliencia continua” en los volúmenes de exportación de petróleo de Irán, manifestó la analista de riesgo comercial de Kpler, Ana Subasic.

Irán ha logrado beneficiarse de las ventas de petróleo. También ha logrado “preservar su propia arteria de exportación” al esgrimir el control sobre el paso, señaló Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

Irán exhibe los barcos que incautó en Ormuz y recrudece su vigilancia

La tensión en Medio Oriente se agudiza tras la reciente decisión de Irán de exhibir públicamente los barcos portacontenedores secuestrados en el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica ruta marítima, por donde transita hasta el 20% del comercio global de petróleo, vuelve a estar en el centro de atención mundial luego de que la República Islámica endureciera sus amenazas contra embarcaciones extranjeras hostiles que atraviesen la zona.

Irán exhibe barcos secuestrados ante medios locales e internacionales, buscando demostrar su control y fortaleza en respuesta a las sanciones occidentales y a los recientes episodios de tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes advierten que cualquier nave que consideren hostil puede ser objeto de acciones similares, lo que genera preocupación entre navieras y gobiernos del mundo.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

El estrecho e Ormuz está bajo vigilancia continúa por el “control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El Estrecho de Ormuz es un punto geopolítico de alto riesgo. Los recientes anuncios y amenazas de Irán no solo afectan la estabilidad regional, sino también la economía global.

Organismos internacionales y expertos advierten que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo e incrementar el riesgo de conflictos armados en la zona.

