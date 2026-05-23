El gobierno de EEUU exige a titulares de Green Card salir del país. El impacto de esta política migratoria para familias latinoamericanas será significativo.

El gobierno de EEUU exige a los titulares de Green Card salir del país para tramitar el beneficio, medida que se había avizorado hace unos meses.

La decisión ha encendido las alarmas entre los residentes legales, especialmente aquellos originarios de Centroamérica y Latinoamérica.

La nueva política migratoria sobre la Green Card, confirmada por voceros oficiales, afecta a quienes poseen la residencia permanente, generando inquietud por las implicaciones legales y familiares que puede traer.

Según las autoridades, la medida se centra en titulares de Green Card que no han cumplido con ciertas obligaciones o condiciones de residencia.

Esto podría incluir ausencias prolongadas del territorio estadounidense o indicios de que los residentes han establecido su vida fuera de Estados Unidos.

Si se determina que la persona ha perdido la intención de residir permanentemente, puede recibir la exigencia de abandonar el país.

Las comunidades centroamericanas y latinoamericanas, que representan un alto porcentaje de titulares de Green Card, se ven particularmente afectadas.

Muchas familias podrían enfrentar la separación o la incertidumbre, ya que la aplicación de la política es interpretada de forma estricta por los agentes migratorios.

Abogados recomiendan a los residentes legales informarse sobre los requisitos de viaje y mantener documentación actualizada para demostrar su residencia habitual en EEUU.

Algunos analistas advierten que este enfoque restrictivo de las políticas migratorias podría tener consecuencias no solo para las personas afectadas, sino para la percepción internacional de EEUU como destino de migrantes y trabajadores.

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EEUU “NO” otorgará préstamos oficiales a empresarios inmigrantes con la “green card”

La situación de los empresarios inmigrantes en EEUU se ha convertido en un tema crucial dentro del debate sobre el sistema migratorio del país.

Según reportes recientes, miles de inmigrantes con la “green card” no podrán acceder a préstamos empresariales, pese a generar empleo y contribuir significativamente a la economía local.

Las regulaciones actuales limitan el acceso de estos empresarios inmigrantes en EEUU a los beneficios que podrían permitirles consolidarse y expandir sus actividades.

El proceso de solicitud de residencia permanente (green card) suele alargarse por años, con obstáculos legales que dificultan la estabilidad migratoria y empresarial de los solicitantes.

A esto se suma la restricción de programas de préstamos federales dirigidos a ciudadanos estadounidenses, lo que limita el acceso a financiamiento clave para sostener y crecer sus negocios.

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a partir del 1 de marzo, según anunció la agencia en un memorando que limita el beneficio a empresas de propiedad 100 % estadounidense cuyos dueños residan en el país.

Impacto económico y barreras de financiamiento

La imposibilidad de acceder a préstamos bancarios y afecta directamente el desempeño de los negocios fundados por inmigrantes.

Diversos analistas han advertido que estas limitaciones no solo comprometen el bienestar de los empresarios, sino también la capacidad de Estados Unidos para atraer talento e inversión internacional.

La situación genera un debate sobre el futuro de la migración emprendedora y sus posibles efectos sociales y económicos.



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Trump presenta el programa de visa “Gold Card” con un costo de $5 millones

El presidente Donald Trump presentó una nueva iniciativa de visa para inversionistas que deseen establecerse en Estados Unidos, la cual tendrá un costo de $5 millones. Bajo el nombre de “Gold Card”, este programa busca reemplazar la actual visa EB-5 y ofrecerá una vía directa hacia la ciudadanía para quienes realicen una inversión significativa en el país.

Durante el anuncio en la Oficina Oval, Trump destacó que la medida atraerá a personas con alto poder adquisitivo, quienes impulsarán la economía estadounidense con su inversión y el pago de impuestos. “Serán personas exitosas y ricas que vendrán a nuestro país invirtiendo su dinero”, afirmó.

El actual programa EB-5 requiere una inversión mínima de entre $800,000 y $1 millón, además de la creación de al menos 10 empleos en Estados Unidos. Sin embargo, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien acompañó a Trump en la presentación, argumentó que este sistema es “demasiado barato” en comparación con la nueva Gold Card.

Según Trump, esta visa premium podría otorgarse a entre uno y diez millones de inversionistas en los próximos años, con el objetivo de fomentar el empleo y atraer a los mejores talentos que estudian en universidades estadounidenses. Además, Lutnick mencionó que los fondos generados por este programa podrían contribuir a reducir el déficit fiscal del país.

Aunque el presidente se refirió a la iniciativa como una “venta” de visas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU. (USCIS) aún tendrá la facultad de evaluar y aprobar las solicitudes, sin garantizar su otorgamiento solo por el pago de la tarifa.

Con esta propuesta, Trump refuerza su postura a favor de la inmigración basada en la inversión y la generación de empleo, mientras otras vías migratorias han sido restringidas en los últimos años, especialmente para ciudadanos de América Central y del Sur.





Trump suspende la “lotería de las green cards” por el tiroteo en Rhode Island

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la suspensión de la popular “lotería de Green Cards”, una decisión que revive el debate sobre la inmigración en el país.

El motivo de la medida fue el reciente tiroteo en Rhode Island, en el que el presunto autor habría ingresado bajo este programa, según fuentes oficiales.

La lotería de Green Cards es un mecanismo legal que cada año otorga alrededor de 50,000 visas de residencia permanente a ciudadanos de naciones con baja migración hacia Estados Unidos.

Con esta suspensión, Trump retoma una de sus políticas más controvertidas sobre inmigración, en un contexto de creciente demanda latinoamericana y centroamericana por oportunidades legales para vivir en EEUU.

“Este individuo atroz nunca debería haber sido admitido en nuestro país”, afirmó la secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

“Por orden del presidente Trump, estoy ordenando de inmediato al USCIS que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”, escribió Noem en la red social X.



Impacto de la suspensión para los inmigrantes latinoamericanos

La cancelación de la lotería puede afectar particularmente a quienes ven en este sorteo una de las pocas opciones para migrar de manera regular y segura.

En países centroamericanos como Honduras, Guatemala y El Salvador, la inscripción anual en este programa representaba una esperanza de mejorar sus condiciones de vida.

Diversos expertos señalan que el motivo de seguridad argumentado por Trump podría fortalecer posturas más restrictivas en futuras reformas migratorias.

Por su parte, organizaciones en defensa de los migrantes han solicitado que la decisión no afecte a quienes ya estaban en proceso, mientras se mantiene la expectativa sobre posibles alternativas legales de migración.



