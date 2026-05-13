“¡¡¡GRAN IDEA!!! HÁGANLO”, dijo el presidente sobre la idea que requeriría una ley del Congreso y no simplemente un decreto ejecutivo.

El presidente Donald Trump ha vuelto a posicionarse en el centro del debate migratorio en Estados Unidos, esta vez proponiendo un controversial cambio de marca para la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La idea de Trump, de cara a la campaña presidencial de 2026, es rebautizar al organismo como NICE Trax, un nombre que busca suavizar la imagen de la institución sin modificar su función principal: la vigilancia y detención de inmigrantes indocumentados.

La propuesta ha causado revuelo tanto en el ámbito político estadounidense como internacional, especialmente entre comunidades migrantes en Centroamérica y Latinoamérica, para quienes cualquier cambio en ICE genera expectativa y preocupación sobre eventuales modificaciones en las políticas de migración Estados Unidos.

Trump aseguró que el relanzamiento como NICE Trax serviría para “mejorar la percepción pública” de la agencia y reforzar su papel en la seguridad fronteriza.

Sin embargo, críticos aseguran que se trata de una estrategia meramente cosmética, pues no hay anuncios de cambios profundos en la Agencia de Control de Inmigración ni en su funcionamiento.

El impacto de esta propuesta puede variar dependiendo de si Trump logra ganar las próximas elecciones, pero abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo se percibe y administra la política migratoria estadounidense.

Imagen cortesía.



Aumentan las muertes de migrantes bajo custodia de ICE en EEUU

Las tácticas de confrontación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado en el centro del escrutinio público, especialmente tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años abatida por un agente de la agencia en Minneapolis el pasado 7 de enero durante un operativo migratorio, lo que provocó indignación nacional y protestas en varias ciudades.

Los datos oficiales y reportes periodísticos indican que al menos cuatro migrantes han muerto bajo custodia de ICE en los primeros diez días de 2026, una cifra que sigue una tendencia preocupante tras un 2025 registrado como el año más letal para detenidos en instalaciones de inmigración en más de dos décadas.

Según los comunicados, las muertes en custodia incluyen a hombres de entre 42 y 68 años de edad, provenientes de países como Honduras, Cuba y Camboya. En dos casos se atribuyeron las muertes a problemas cardíacos, mientras que en otros la causa aún no ha sido esclarecida públicamente.

La cifra de fallecidos en 2025 fue especialmente alta: al menos 30 personas murieron mientras estaban detenidas por ICE, superando el total de muertes bajo custodia durante los cuatro años de la administración anterior. La tendencia ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos y grupos civiles que señalan fallas en el manejo de detenidos, atención médica insuficiente y uso excesivo de la fuerza.

El caso de Renee Good ha sido objeto de análisis y críticas de entidades como Human Rights Watch, que calificó su muerte como injustificada tras revisar videos del incidente publicados en redes sociales. Las circunstancias generaron manifestaciones y vigilia en Minneapolis y otras ciudades, con llamados a una investigación exhaustiva y a reformas en las políticas de detención y cumplimiento migratorio.

La muerte de Good se suma a otros casos recientes que han intensificado el debate sobre las prácticas de ICE y su supervisión. En Texas, por ejemplo, un inmigrante cubano falleció bajo custodia en un centro de detención, y el forense local ha señalado que su muerte podría ser clasificada como homicidio tras un examen preliminar que señala asfixia por compresión de cuello y pecho.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles han pedido cambios estructurales en los procedimientos de detención y mayor transparencia en las investigaciones de muertes bajo custodia federal. El aumento de víctimas y la ampliación de operaciones de la agencia, bajo la administración actual, han reactivado también movimientos que demandan la revisión profunda del papel de ICE en las comunidades de inmigrantes de todo el país.

Agentes del ICE “engañan” a inmigrantes, utilizan camión de la empresa Penske

Un reciente operativo de ICE en California llamó la atención tras revelarse que los agentes utilizaron un camión camuflado, haciéndose pasar por reclutadores de empleo, para identificar y detener migrantes indocumentados.

Esta acción destapó nueva polémica respecto a los métodos que la agencia utiliza en sus redadas. Según se reportó, los agentes informaron a los migrantes que el camión buscaba empleados para trabajos agrícolas.

Sin que los trabajadores lo sospecharan, esto resultó ser una táctica diseñada para identificar a personas en situación irregular.

La estrategia empleada por ICE ha generado reacciones encontradas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad migrante.

Algunos alegan que el operativo de ICE en California representa una trampa que pone en riesgo la confianza y la seguridad de los trabajadores, mientras que la agencia justifica sus acciones como parte de su misión de hacer cumplir las leyes migratorias.

Esta operación reaviva la discusión sobre la ética y legalidad en las redadas de ICE y expone los riesgos a los que se enfrentan los migrantes indocumentados.

Varios grupos pro-derechos civiles han solicitado transparencia y una revisión de los procedimientos empleados por la agencia.

Muere otro migrante detenido por ICE; crecen preocupaciones durante administración Trump

ICE confirmó el fallecimiento de Jesús Molina Veya, un ciudadano mexicano de 45 años que se encontraba detenido en un centro de detención en el estado de Georgia. El incidente ocurrió el pasado 7 de junio, cuando fue declarado sin vida en el Hospital Phoebe Sumter, en la ciudad de Americus, a las 6:42 de la tarde. Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas de su muerte.

Según informó ICE, el cuerpo de Molina fue hallado inconsciente dentro de su celda, con una ligadura alrededor del cuello. Agentes del centro notaron la presencia de otros detenidos reunidos frente a su puerta y, al intervenir, lo encontraron sin signos de conciencia. El personal médico intentó reanimarlo en el lugar antes de su traslado al hospital, donde se confirmó el fallecimiento.

La agencia migratoria señaló que el hombre había ingresado varias veces a territorio estadounidense sin autorización legal y que contaba con antecedentes penales. Su detención más reciente tuvo lugar el 28 de febrero de 2025, y fue sentenciado el 3 de abril de ese mismo año.

Este caso eleva a ocho el número de migrantes fallecidos bajo custodia de ICE desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones en las instalaciones de detención y por los protocolos de atención médica que se aplican a los internos.

El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad del gobierno federal en la protección de personas migrantes mientras se encuentran bajo su custodia.

Agente de ICE reasume labores tras polémico arresto viral

Un agente de ICE reasume labores tras ser centro de polémica en redes sociales por empujar a una mujer al suelo durante el arresto de su pareja en un tribunal de Estados Unidos. El incidente, captado en video y difundido ampliamente, ha generado debates sobre el uso de la fuerza policial y el trato a migrantes en entornos judiciales.

Las imágenes muestran cómo el agente empuja a la mujer cuando esta intenta intervenir durante la detención de su compañero sentimental.

ICE confirmó que el oficial involucrado fue reasignado temporalmente mientras se investigaba el hecho. El proceso disciplinario concluyó y el agente fue reincorporado a sus funciones habituales tras determinarse que no hubo violación de protocolo institucional.

El video del empuje en tribunales se difundió rápidamente en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, provocando críticas y protestas en defensa de los derechos civiles de las personas migrantes.

Diversos colectivos han solicitado una revisión más estricta de los procedimientos de ICE y mayor capacitación sobre uso de la fuerza.El caso ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos humanos en procedimientos migratorios y el papel de la grabación ciudadana para evidenciar posibles abusos.

Agente de ICE separado tras incidente viral en corte de Nueva York

El agente de ICE separado tras incidente en Nueva York ha generado una ola de críticas y preguntas sobre el trato a inmigrantes en Estados Unidos. Un video grabado en la corte federal de Manhattan muestra el momento en que el funcionario empuja abruptamente a un inmigrante detenido, lo que rápidamente se viralizó en redes y resonó en medios locales.

ICE confirmó este 26 de septiembre que el agente fue relevado de su cargo habitual mientras se realiza una investigación interna por posible uso excesivo de la fuerza. Este caso reaviva el debate respecto a los protocolos de ICE y la tensión en la aplicación de la política migratoria, especialmente en áreas con alta presencia migrante como Nueva York.

Las imágenes han impulsado voces de protesta entre defensores de los derechos humanos y autoridades locales, como el asambleísta Zohran Mamdani, quien se ha comprometido a enfrentar lo que califica como el “endurecimiento de la persecución migratoria” impulsado por la administración Trump.

Organizaciones civiles han exigido mayor transparencia y políticas que protejan a los inmigrantes en procesos judiciales.Mientras avanza la investigación, también han surgido llamados a revisar los protocolos de ICE y garantizar que los derechos de los inmigrantes sean respetados en todas las instancias judiciales.

Mexicano herido de gravedad tras tiroteo en oficinas del ICE

Un mexicano resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por autoridades locales y ha causado conmoción entre la comunidad migrante.

El incidente vuelve a poner en la mira la seguridad en torno a las instituciones migratorias, tema de constante preocupación tanto para defensores de derechos humanos como para funcionarios estadounidenses.

El ciudadano mexicano recibió múltiples disparos durante el tiroteo, que tuvo lugar en las instalaciones del ICE. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde actualmente permanece en estado crítico. Las autoridades aún investigan los motivos y el tipo de relación que la víctima tenía con el lugar.

Testigos aseguran que el atacante abrió fuego de forma repentina, creando pánico entre los presentes. Agentes de seguridad respondieron rápidamente, asegurando el edificio y colaborando con los servicios de emergencia.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad del agresor o las posibles causas del incidente.Diferentes organizaciones pro-migrantes han solicitado una investigación a fondo y reforzar la protección en instalaciones donde se atiende a migrantes. La situación subraya la vulnerabilidad de quienes acuden a estos centros, en especial en el contexto de las recientes tensiones migratorias.

ICE elimina papeleo previo para arrestar inmigrantes en EEUU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció que elimina el papeleo previo para arrestar inmigrantes, facilitando significativamente los procedimientos de detención en el país.

Este cambio de política marca una nueva estrategia que podría tener un impacto directo entre las comunidades migrantes, especialmente aquellas de origen latinoamericano.

Según se informó, la medida elimina el trámite obligatorio de presentar primero una justificación por escrito antes de realizar el arresto de personas indocumentadas.

Hasta ahora, los agentes de ICE debían fundamentar legalmente la detención con documentos previos, proceso que podía demorar operaciones urgentes.

Para activistas y abogados de inmigración, la decisión inquieta por el posible aumento de redadas y la vulnerabilidad de las familias migrantes.

De acuerdo con expertos, la ausencia de papeleo previo puede generar arrestos arbitrarios y limitará la capacidad de defensa legal de los inmigrantes.

“El papeleo era una salvaguarda mínima para evitar abusos”, señala la abogada Ruth Lozano, quien ofreció entrevista a Telemundo.

Organizaciones de derechos civiles advierten que este cambio puede aumentar la ansiedad en comunidades latinas y centroamericanas que residen de forma irregular en EEUU.

Este cambio se suma a otros ajustes anunciados en meses recientes, confirmando la política migratoria más estricta impulsada en varios estados.

Mientras tanto, defensores piden a los inmigrantes informarse sobre sus derechos y buscar asistencia legal ante cualquier procedimiento de detención.

De acuerdo con Reuters, los operativos de ICE continúan siendo tema de debate en Estados Unidos y generan inquietud en la región latinoamericana por su impacto social y familiar.

Agentes del ICE se “adueñan” de los aeropuertos más concurridos de EEUU

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado las revisiones migratorias en aeropuertos de EEUU.

Esta situación ha generando complicaciones y demoras para pasajeros, especialmente latinoamericanos.

La presencia de agentes migratorios se reportó tras fallos tecnológicos que impactaron la experiencia de viaje. Además, despertaron nuevas inquietudes sobre el trato y los derechos de los migrantes.

Un reciente informe difundido por CNN señala que, ante problemas en los sistemas, agentes de ICE han llevado a cabo mayores inspecciones manuales.

Muchos viajeros se quejaron que fueron retenidos de manera prolongada, sufriendo interrogatorios exhaustivos y revisión detallada de documentos.

Aunque la idea era mejorar el flujo migratorio, los agentes del ICE han provocado retrasos significativos y molestias durante su paso por los controles migratorios.



