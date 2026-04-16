Analistas califican las acciones de Trump como actos de desesperación, mientras que el presidente estadounidense ya no busca atacar con misiles, sino golpear la economía del país persa.

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos ha ampliado sus esfuerzos más allá del bloqueo de los puertos iraníes para permitir que sus fuerzas en todo el mundo detengan los barcos vinculado a Teherán o a aquellos sospechosos de transportar suministros que podrían ayudar a su gobierno, desde armas hasta petróleo, metales y productos electrónicos.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, señaló específicamente operaciones en el Pacífico, diciendo que Estados Unidos podrían apuntar a buques que salieron antes de que el bloqueo comenzara a principios de esta semana fuera del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para los envíos de energía y otros.

Las fuerzas estadounidenses en otras áreas de responsabilidad “perseguirán activamente a cualquier buque o barco con bandera iraní o a cualquier buque que intente proporcionar apoyo material a Irán”, declaró a los periodistas en el Pentágono.

El ejército también detalló una amplia lista de bienes que considera contrabando, declarando que los abordará, registrará y confiscará los barcos mercantes “independientemente de la ubicación”. Un aviso publicado el jueves dice que cualquier “bien que esté destinado a un enemigo y que pueda ser susceptible de uso en un conflicto armado” está “sujeto a captura en cualquier lugar más allá del territorio neutral”.

La expansión de los esfuerzos militares contra el transporte marítimo iraní es otro punto de presión para Teherán y se produce mientras un alto al fuego está por expirar en unos días. Los mediadores están presionando para una extensión de una tregua que ha pausado casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

EEUU detalla artículos que podrían ser confiscados en los barcos

La nueva lista de materiales prohibidos incluye productos como armas, municiones y equipo militar que están clasificados como “contrabando absoluto”. Sin embargo, también enumera artículos como petróleo, hierro, acero, aluminio y otros bienes como “contrabando condicional” que argumenta que pueden usarse tanto para fines civiles como militares.

Artículos por lo demás inocuos como productos electrónicos, equipo de generación de energía o maquinaria pesada pueden ser confiscados si “las circunstancias indican un uso militar”, dice el aviso.

Más de 10.000 soldados estadounidenses están aplicando el bloqueo de los puertos iraníes y, aunque todavía no se ha abordado ningún barco, el ejército está advirtiendo a los buques vinculados a Irán que podría disparar tiros de advertencia o escalar a otro tipo de fuerza si intentan evadir la medida.

En los primeros tres días de la acción militar, 14 barcos se han dado la vuelta en lugar de enfrentarse al bloqueo naval, según el Comando Central de Estados Unidos, que supervisa la guerra con Irán.

Algunos buques vinculados a Irán o sancionados que han salido del Golfo Pérsico a través del estrecho parecen haber detenido sus movimientos, apagado sus transpondedores de radio o regresado hacia la costa de Irán, según empresas de datos de transporte marítimo.

EEUU advierte a barcos cerca del bloqueo

A los buques que se acercan al bloqueo, implementado en los mares territoriales de Irán y en aguas internacionales y no en el estrecho de Ormuz, se les da una advertencia, declaró Caine.

“Cualquier barco que cruce el bloqueo haría que nuestros marineros ejecuten tácticas planificadas de antemano, diseñadas para llevar la fuerza hasta ese barco —y, si fuera necesario, abordar el barco y tomar el control”, afirmó.

El Comando Central difundió una grabación de una transmisión de radio enviada a los buques en la región en la que se indicaba que el ejército estaba listo para usar la fuerza si fuera necesario para aplicar el bloqueo.

“Los buques serán abordados para interdicción y confiscación al transitar hacia o desde un puerto iraní”, dice el mensaje.

El secretario de Defensa Pete Hegseth comentó a periodistas que Estados Unidos está usando “menos del 10% de su poder naval” para hacer cumplir el bloqueo. La Marina tiene 16 buques de guerra —11 destructores, tres buques de asalto anfibio, un portaaviones y un buque de combate litoral— en Oriente Medio, de una fuerza de combate de aproximadamente 300 buques de guerra en total.

También respaldan el bloqueo una serie de aeronaves diferentes, así como operaciones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia diseñadas para proporcionar a la Marina la información más reciente sobre los buques con los que se está encontrando.

Caine señaló la congestión del área alrededor del bloqueo, comparándola con un estacionamiento abarrotado y a los destructores de Estados Unidos con autos deportivos de alta potencia.

“Hay mucho ahí afuera”, expresó Caine. “Es como conducir un auto deportivo por el estacionamiento de un supermercado en un fin de semana de día de pago, con miles de niños en ese estacionamiento, mientras intentas maniobrar para llegar a ese barco que intentaría burlar ese bloqueo”.

EEUU cambia de estrategia: De tirar bombas a asfixiar la economía iraní

Si Estados Unidos (EEUU) e Irán no logran pronto un acuerdo para poner fin a la guerra o prorrogar el alto el fuego que vence la próxima semana, el gobierno de Trump ya prepara el terreno para reorientar su campaña bélica hacia un esfuerzo más centrado en la economía, destinado a asfixiar a Teherán hasta someterlo en lugar de depender únicamente de las bombas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles a los medios de comunicación, en una sesión informativa en la Casa Blanca, que EEUU planea intensificar la presión económica sobre Irán, y señaló que las nuevas medidas serán el “equivalente financiero” de una campaña de bombardeos.

La amenaza de sanciones económicas secundarias contra países que hagan negocios con personas, empresas y barcos bajo control iraní, incluidos aliados como Emiratos Árabes Unidos y competidores como China, representa una escalada con respecto a las sanciones que EEUU ya aplica.

Bessent afirmó que el gobierno ha “dicho a las empresas, hemos dicho a los países que, si compran petróleo iraní, que, si el dinero iraní está en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias, lo cual es una medida muy severa. Y los iraníes deben saber que esto va a ser el equivalente financiero de lo que vimos en las actividades cinéticas”.

