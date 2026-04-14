La propuesta de 20 años de restricción al enriquecimiento fue presentada durante las negociaciones impulsadas por Pakistán.

Según explicó, esta medida permitiría aliviar las preocupaciones sobre la proliferación de armas nucleares en la región.

Diversos países europeos han apoyado la posición estadounidense, remarcando la importancia de evitar una escalada nuclear en Medio Oriente.

Sin embargo, Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y critica las sanciones impuestas por Washington.

Analistas internacionales temen que la falta de acuerdo agrave la desconfianza y el riesgo de una futura confrontación.

Por su parte, Irán ha calificado de inaceptable la propuesta; proponiendo una veda de cinco años. Este punto ha sido trascendental para que las negociaciones se detengan.

Vuelven las tensiones entre EEUU e Irán por el uranio persa

La confirmación de que Irán seguirá enriqueciendo uranio pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, eleva la tensión en torno al programa nuclear iraní y preocupa a la comunidad internacional.

Este anuncio llega tras recientes advertencias de Estados Unidos sobre posibles acciones militares ante la falta de avances diplomáticos.

La decisión de Irán, comunicada oficialmente este martes, subraya el deterioro de las relaciones entre Teherán y Washington. El enriquecimiento de uranio es el proceso clave para la obtención de combustible nuclear, y su aceleración genera temores de una posible proliferación de armas en Medio Oriente.

Por su parte, Trump amenazó con nuevos ataques si Irán persiste en sus actividades, advirtiendo sobre consecuencias “más graves” para la región.

Escalada diplomática y riesgos para la estabilidad regional

La respuesta iraní forma parte de una larga disputa sobre los límites y la supervisión internacional en su programa nuclear, un tema central en las tensiones con Estados Unidos y Europa.

Varias naciones han solicitado la vuelta a la mesa de negociaciones y el respeto a los acuerdos previos. Sin embargo, la reciente retórica de ambos bandos aumenta el riesgo de confrontaciones y coloca a la zona al borde de una crisis más profunda.

Esta situación recuerda otros episodios de tensión internacional relacionados con la energía nuclear y destaca la urgencia de soluciones diplomáticas.

Para seguir de cerca otros temas de política internacional, te invitamos a leer sobre la [reacción mundial tras el último atentado en Oriente Medio.

La ONU advirtió que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir “varias” armas nucleares

La organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió a través de un comunicado que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares si lo desea.

Recientemente, los expertos en no proliferación han sugerido que Irán tenía suficiente uranio enriquecido hasta el 60% para construir al menos un arma nuclear, aunque Teherán ha insistido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos.

Rafael Mariano Grossi, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en una conferencia de presa, muestra lo mucho que está en juego el programa nuclear iraní y expresó “una cosa es cierta: han acumulado suficiente material nuclear para varias armas nucleares, no para una en este momento”.

Los diplomáticos iraníes han señalado los sermones del líder supremo, el ayatolá Khamenei, como un edicto religioso vinculante de que Irán no buscaría construir una bomba atómica.

Sin embargo, en los últimos meses funcionarios iraníes han empezado a hablar abiertamente de la posibilidad de construir armas nucleares, mientras Teherán arma a Rusia en su guerra contra Ucrania y los disturbios sacuden a la República Islámica.

“El programa nuclear iraní nunca ha tenido como objetivo fabricar armas nucleares y el enriquecimiento no tiene nada que ver con desviarse de él”, declaró un representante del gobierno iraní a la agencia de noticias AP.

Asimismo, Israel, que ha llevado a cabo ataques para detener programas nucleares en Irak y Siria, ha advertido que no permitirá que Irán obtenga una bomba nuclear.

Hasta el momento, Grossi señalo que no había “casi ninguna actividad diplomática” para tratar de restaurar el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que ahora describe como “una cáscara vacía”. Sin embargo, instó a más diplomacia, ya que Teherán todavía necesitaría diseñar y probar cualquier posible arma nuclear.

OIEA: Irán está aumentando reservas de uranio

VIENA (AP) — Irán parece haber realizado actividades nucleares en una instalación que no había difundido a los inspectores extranjeros, informó el lunes el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El organismo dependiente de Naciones Unidas dijo que había detectado rastros de uranio derivado de actividad humana “en una localidad dentro de Irán que no había sido reportada al organismo”.

Es la primera vez que el OIEA confirma denuncias hechas antes por Estados Unidos e Israel.

La instancia no identificó el lugar en su reporte anual, entregado a sus países miembros y revisado por reporteros de The Associated Press.

Además, la instancia afirmó que Irán está aumentando sus reservas de uranio, lo que viola el acuerdo nuclear del 2015 y que Irán está enriqueciendo uranio en una instalación subterránea en Fordo, lo que también está vedado por el acuerdo.

El informe añade que Teherán está enriqueciendo el uranio al 4,5% a pesar de que el límite establecido era de 3,67%.

Desde que Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump se salió unilateralmente del acuerdo nuclear el año pasado e impuso nuevas sanciones económicas a Irán la economía iraní ha caído en espiral. A raíz de ello Irán ha estado gradualmente violando las cláusulas del pacto a fin de presionar a las otras potencias mundiales _Gran Bretaña, Francia, Alemania, China y Rusia_ a ofrecerle mayores incentivos económicos.

En una reunión en Bruselas el lunes, los cancilleres de la UE ratificaron su respaldo al pacto con Irán.

La comisionada de relaciones exteriores de la UE Federica Mogherini afirmó el “compromiso total con el acuerdo que sigue siendo crucial para nuestra seguridad, aun cuando se está haciendo difícil preservarlo. Continuaremos nuestros esfuerzos por una implementación total del acuerdo”.

Es posible que en los próximos días se convoque a una reunión de todos los firmantes del pacto.

En su reporte, el OIEA aseguró que para el 3 de noviembre, las reservas de uranio iraní ascendían a 372,3 kilos (820,78 libras) comparado con 241,6 kilos el 19 de agosto y más que el límite estipulado de 202,8 kilos.

Confirmó además la existencia de las centrifugadoras en la base de Fordo, a donde Irán aceptó la entrada de inspectores.

Según el acuerdo, Fordo debería ser nada más un centro de investigaciones, pero actualmente alberga más de 1.000 centrifugadoras.

La semana pasada en una reunión del OIEA se habló de una instalación iraní no declarada, en las afueras de Teherán, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu describió ante la ONU en el 2018 como “un arsenal atómico secreto”.