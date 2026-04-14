BEIRUT (AP) — Líbano e Israel se disponían a celebrar las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas el martes en Washington, tras más de un mes de guerra entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah que ha sacudido al pequeño país mediterráneo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participará en las conversaciones en Washington con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad.

Al menos 2.089 personas han muerto en ataques israelíes en Líbano, informó el Ministerio de Salud, entre ellas 252 mujeres, 166 niños y 88 trabajadores sanitarios, mientras que otras 6.762 resultaron heridas. Más de 1 millón de personas están desplazadas.

El gobierno libanés espera que las conversaciones allanen el camino hacia el fin de la guerra. Mientras Irán ha establecido como condición para dialogar con Estados Unidos el fin de las guerras en Líbano y en la región, Líbano insiste en representarse a sí mismo.

Hezbollah y sus críticos se muestran escépticos y creen que el gobierno de Líbano en Beirut no tiene margen de maniobra y debería aprovechar la posición de Irán, el principal aliado y patrocinador del grupo.

El ejército israelí continúa una invasión en el sur de Líbano, que algunos funcionarios israelíes han dicho que busca crear una “zona de seguridad” despoblada desde la frontera hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros (20 millas). Hezbolá, que pese al apoyo iraní quedó debilitado en su última guerra con Israel que terminó en noviembre de 2024, todavía lanza a diario drones, cohetes y artillería hacia el norte de Israel y contra tropas terrestres dentro de Líbano.

Los gobiernos de Israel y Líbano se reúnen para debatir maneras de garantizar la seguridad a largo plazo en la frontera norte de Israel y el apoyo a Líbano en su intento de tomar el control de su territorio y su futuro político frente a Hezbollah, indicó un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Serán las primeras conversaciones entre ambos desde 1993, según el funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

Las principales autoridades políticas de Líbano, críticas de la decisión de Hezbollah de disparar cohetes hacia Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán, propusieron rápidamente conversaciones directas en un intento por frenar la escalada, con la esperanza de que Israel no lanzara su invasión terrestre.

Israel no respondió de manera positiva hasta la semana pasada, después de que lanzó 100 ataques en todo el país, incluidos algunos en el corazón de la capital libanesa.

Beirut quiere una tregua como requisito previo para las conversaciones, similar a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mediadas por Pakistán.

“La destrucción por parte de Israel de territorios libaneses no es la solución, ni dará ningún resultado”, afirmó el lunes el presidente Joseph Aoun, que llegó al poder prometiendo desarmar a grupos no estatales, incluido Hezbollah. “Las soluciones diplomáticas han demostrado de manera constante ser el medio más eficaz para resolver los conflictos armados a nivel mundial”.

Israel ha descartado un alto el fuego.

Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró el lunes: “No discutiremos un alto el fuego con Hezbollah, que continúa llevando a cabo ataques indiscriminados contra Israel y nuestros civiles”.

Hezbollah y sus partidarios han sido críticos con el diálogo, que describen como una concesión gratuita a Israel.

El secretario general de Hezbollah, Naim Kassem, pronunció un encendido discurso en el que instó a Líbano a cancelar las conversaciones. Hezbollah quiere volver al acuerdo de 2024, en virtud del cual las conversaciones se realizaban de manera indirecta con Estados Unidos, Francia y la misión de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano como mediadores.

Israel tomará el control del Líbano

El gobierno de Israel ha anunciado que asumirá el control militar del territorio de Líbano desde el río Litani hacia el sur.

La decisión, presentada como una medida para garantizar la seguridad nacional, llega en un contexto de fuerte tensión con el grupo armado Hezbollah y tras recientes intercambios de fuego en la frontera.

La palabra clave “Israel control militar sur de Líbano” resalta el alcance y la intención de la acción israelí, que tensa aún más la ya frágil situación en la región.

Según fuentes oficiales israelíes, la franja comprendida hasta el Litani será patrullada para evitar ataques a su territorio, en respuesta al aumento de incidentes fronterizos.

Hezbollah y la disputa fronteriza

El principal objetivo de esta ofensiva, señalan analistas, es debilitar la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera norte de Israel.

El movimiento chií, respaldado por Irán, mantiene posiciones en el sur de Líbano, desde donde, según Israel, planifica o lanza ataques.

Esto incrementa la preocupación regional, pues la estrategia israelí podría desencadenar una nueva escalada militar.

La decisión ha provocado reacciones de alerta en la comunidad internacional.

La ONU ha advertido sobre el riesgo de un conflicto mayor en Líbano, mientras distintas organizaciones instan a una solución diplomática.

El río Litani, históricamente considerado una línea roja para la seguridad israelí, vuelve al centro de la agenda geopolítica, mientras la población local teme desplazamientos y mayor violencia.

Israel se está “ensañando” con el Líbano como lo hizo en Gaza

SIDÓN, Líbano, (AP).- Médicos libaneses han denunciado que Israel está atacando el sistema de salud de Líbano como lo hizo con Gaza.

Hace dos años, el doctor Mohammed Ziara vio cómo Israel devastaba el sistema de salud de Gaza bombardeando hospitales, atacando ambulancias y obligando a pacientes a evacuar.

Ahora Ziara, junto con otros trabajadores sanitarios, grupos de derechos humanos y muchos civiles, advierte que el mimo proceso se está desarrollando en Líbano.

Israel está avanzando profundamente en la parte sur del país en su campaña contra Hezbollah, una poderosa fuerza miliciana y partido político respaldado por Irán que desde hace tiempo ejerce un control de facto sobre gran parte de la comunidad chií de Líbano.

Para describir su estrategia en esta guerra, el ejército israelí invoca la devastación que causó en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamás.

Aviones de guerra israelíes arrojaron panfletos sobre Beirut el mes pasado en los que advertían que, tras el “gran éxito en Gaza”, también se avecina “una nueva realidad” para Líbano.

“Ya viví esto antes”, dijo Ziara, que era cirujano de quemaduras de Ciudad de Gaza, a The Associated Press el jueves en el hospital gubernamental de la ciudad portuaria libanesa de Sidón. “No puedo volver a Gaza ahora. Pero puedo estar aquí, en Líbano”.

Al igual que hizo con Hamás en Gaza, Israel acusa a Hezbollah de esconderse y operar desde zonas civiles, y de utilizar hospitales y ambulancias con fines militares. Israel ha atacado cada vez más a los equipos de emergencias y a centros médicos, obligando a varios hospitales a evacuar.

“Estuve sitiado en un hospital”, dijo Ziara sobre su tiempo en el Hospital Shifa de Gaza, donde trabajó antes de evacuar a Egipto con su familia. Luego se unió a Interburns, una organización sin fines de lucro con sede en Reino Unido, que lo envió a Líbano en 2024 para responder al estallido de la anterior guerra entre Israel y Hezbollah. “Perdí a mi hermano en un ataque aéreo. Siento lo que siente esta gente”.

Una ofensiva israelí amenaza otra vez a un sistema de salud

Desde que la guerra entre Israel y Hezbollah se reavivó el 2 de marzo y hasta el domingo, los ataques aéreos israelíes habían matado al menos a 54 profesionales de la salud, según el Ministerio de Salud libanés.

Israel ha llevado a cabo 152 ataques contra personal médico de emergencia y ambulancias, y ha forzado el cierre de seis hospitales y 49 clínicas de salud mediante ataques o amenazas, según el ministerio.

En Sidón, Ziara y su equipo de Interburns, una organización sin fines de lucro con sede en Reino Unido, han instalado la primera unidad especializada en quemados del sistema público de salud libanés, un recurso crucial en este país golpeado por crisis, donde la guerra entre Israel y Hezbollah ya ha matado a 1.461 personas y herido a 4.430, De acuerdo con el ministerio. Israel afirma haber matado a cientos de operativos de Hezbollah en el más reciente bombardeo e invasión terrestre.

El ejército israelí sostiene que el uso de instalaciones médicas por parte de Hezbollah las convierte en objetivos militares legítimos según el derecho internacional. No ofrece pruebas que respalden sus afirmaciones.

Hezbolá niega realizar actividades milicianas dentro de sitios civiles. Aunque la presencia del grupo en zonas residenciales está bien documentada, no ha habido verificación independiente de que utilice hospitales con fines militares.

Interburns, que capacita a personal sanitario local en atención de quemaduras en todo el mundo, comenzó a desarrollar la unidad en el Hospital Gubernamental de Sidón durante la guerra Israel-Hezbollah de 2024. Las autoridades libanesas pidieron al equipo que regresara cuando la guerra se reavivó el mes pasado.

Como la primera ciudad justo al norte de la zona de evacuación de Israel, que abarca casi todo el sur de Líbano, Sidón recibe cada día a más heridos.





