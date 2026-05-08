Los documentos, como fotos y videos, pueden verse libremente tras la petición de Trump de desclasificar los archivos que podrían confirmar la existencia de “seres de otros mundos”.

La noticia sobre los archivos ovnis del Pentágono ha causado gran impacto en el mundo entero tras ser desclasificados.

Por primera vez, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha compartido documentos inéditos sobre fenómenos aéreos no identificados, conocidos popularmente como ovnis.

El anuncio, que fue cubierto por agencias, marca una etapa de mayor transparencia sobre información que por décadas fue considerada altamente confidencial.

Estos documentos desclasificados incluyen reportes de pilotos militares, videos y evaluaciones técnicas, y muestran el esfuerzo sistemático del gobierno de EEUU por investigar objetos voladores no identificados que fueron detectados en espacio aéreo restringido.

Las autoridades resaltan que la mayoría de casos de ovnis aún no tienen explicación científica, lo que refuerza el misterio alrededor del tema.

Entre los hallazgos, destacan testimonios de pilotos que describen maniobras imposibles para la tecnología convencional, así como evidencia visual captada por radares militares.

Estos registros ayudan a comprender la preocupación de las autoridades por fenómenos aéreos potencialmente peligrosos. Sin embargo, el Pentágono aclara que, hasta la fecha, no existen pruebas concluyentes de vida extraterrestre o ovnis.

La difusión de estos datos se suma a otros esfuerzos internacionales por entender los ovnis.

En Latinoamérica, países como México y Brasil también han desclasificado documentos similares.

Esta revelación del Pentágono podría estimular nuevos debates sobre la seguridad aérea global y la transparencia de los gobiernos sobre estos fenómenos.

Especialistas aseguran que compartir estos archivos alienta la colaboración internacional y el escrutinio científico.

Congresistas de EEUU alertan sobre los ovnis: “Son una amenaza a la seguridad nacional”

Congresistas estadounidenses alertaron sobre el registro de cientos de objetos no identificados (ovnis), catalogándolas como una amenaza a la seguridad nacional.

La advertencia se dio durante la primera audiencia pública del Congreso sobre el tema de vida afuera de nuestro planeta.

En la comparecencia, altos funcionarios del Pentágono reconocieron que militares de EEUU se han encontrado con ovnis en 400 ocasiones, desde el 2004.

Ante las apariciones constantes, los legisladores alertaron que los ovnis son una amenaza a la seguridad nacional y debe investigarse.

“Los legisladores y personal militar señalaron que la mayor preocupación va más allá de la posibilidad de encuentros con vida extraterrestre”, se indicó.

Expertos han destacado durante la audiencia que la aparición de ovnis podría tratarse de alguna tecnología en espacio aéreo estadounidense sin que el país lo sepa.

“Los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza a la seguridad nacional y deben tratarse de esa manera”, señalaron los congresistas.

Asimismo, agregaron que aunque los ovnis no tienen explicación son reales y se deben investigar. “Los ovnis no tiene explicación, es cierto. Pero son reales… Y cualquiera amenaza que representen debe mitigarse”.

En la audiencia participaron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EEUU, Ronald Moultrie, y subdirector de la Inteligencia Naval de EEUU, Scott Bray.

En agosto del 2020, la amenaza a la seguridad nacional surgió por los constantes avistamientos por parte de los militares.

“La aparición de aviones no identificados que han sobrevolado bases militares estadounidenses representa un riesgo para los aviones militares”, cita algunos informes.

Hace una semanas, científicos británicos cuestionaron a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) por enviar mensajes a alienígenas, proporcionando datos como el ADN humano y la ubicación de la tierra. Este tipo de información sería altamente peligroso para nuestra civilización.

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Congresista acusa al gobierno de ocultar información sobre bases secretas de OVNIS en el océano

Una congresista republicana denunció que el gobierno de Joe Biden está ocultando información sobre bases secretas de extraterrestres en el océano.

Se trata de la legisladora de Colorado, Lauren Boebert, quien generó controversia al cuestionar en el Congreso de Estados Unidos la presencia de alienígenas en nuestros mares.

La polémica se desató durante la audiencia en la Cámara Baja de Representantes sobre la posible presencia de seres de otros planetas.

La congresista fue contundente al indicar que bases secretas extraterrestres en el océano están siendo ocultadas por el actual gobierno.

El señalamiento en contra del gobierno estadounidense surge luego de que trascendiera un video de una supuesta nave saliendo del océano de Kuwait.

La filmación salió a la luz pública a unos días que el Pentágono publicó un informe de nuevos avistamientos extraterrestres, cuyos resultados no son concluyentes.

Hasta la fecha, el Pentágono no ha confirmado ni desmentido la existencia de vida en otros planetas, lo que no afirma si los eventos extraños son o no naves extraterrestres.

En la audiencia sobre la existencia de bases extraterrestres en el océano participaron cuatro expertos: El contralmirante retirado de la Armada Dr. Tim Gallaudet, el exfuncionario del Departamento de Defensa Luis Elizondo, el ex administrador asociado de política espacial de la NASA Michael Gold y el periodista Michael Shellenberger.

Uno de los expertos aseguró que hay una serie de casos registrados en los mares de la Tierra, generando alerta a nivel mundial.

Shellenberg detalló que, aunque se desconoce la existencia de una base secreta extraterrestre en el océano, sí hay avistamientos de naves saliendo del mar.

El Pentágono registra nuevos avistamientos OVNIS



El Pentágono publicó este viernes un informe que registra nuevos avistamientos OVNIS, de los cuales 21 mantienen en alerta el Departamento de Defensa.

La investigación no confirma que los extraños avistamientos tienen origen extraterrestre; han generado una ola de preguntas sobre si representan un peligro para la humanidad.

El informe anual detalla que son más de 700 casos, de los cuales se desconoce hasta el momento de dónde provienen, dejando varios teorías que vas desde una nueva tecnología del enemigo o de naves de otros planetas.

En ese sentido, se detalló que 21 avistamientos OVNIS han generado en las autoridades curiosidad y están siendo evaluados minuciosamente.

Según se indicó, los casos están bajo investigación por los agentes de la Inteligencia Nacional y de la All-Domain Anomaly Resolution Office.

Los 700 casos se reportaron desde mayo de 2023 hasta junio del 2024, recibiendo 757 nuevos informes de incidentes. “485 de los casos ocurrieron en ese período de tiempo y otros 272 informes de 2021 y 2022 que no se habían enviado a la agencia”.

Un dato importante es que el Pentágono registró un aumento considerable de nuevos avistamientos OVNIS, en total son 281 casos que se han reportado desde mayo del 2023 hasta junio del 2024.

“Hay casos interesantes que, con mi formación en física e ingeniería y el tiempo que llevo en la IC, no entiendo, y no sé si alguien más los entiende”, dijo el director de All-Domain Anomaly Resolution Office, John Koslosko.

Desde que EEUU documenta los avistamientos, se han reportado 1,652 casos y se espera que en el 2025 se registre un incremento considerable.

Audiencia en el Congreso de EEUU alerta sobre ovnis como problema de seguridad nacional

Este miércoles, tres veteranos militares retirados testificaron ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre los “Fenómenos Anómalos No Identificados” (FANI), comúnmente conocidos como ovnis, advirtiendo que los avistamientos representan una preocupación de seguridad nacional y que el gobierno ha mantenido un secretismo excesivo sobre el tema.

La subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes convocó la audiencia del miércoles sobre los ovnis, en respuesta a las demandas de legisladores para que el gobierno sea más comunicativo acerca de estos fenómenos anómalos no identificados.

Según las afirmaciones del exfuncionario de inteligencia, David Grusch, quien dirigió el análisis de “Fenómenos Anómalos No Identificados”, dentro del Departamento de Defensa el gobierno de EEUU tiene un programa secreto donde esconde naves extraterrestres que han sido recuperadas y en las cuales fueron encontrados seres biológicos no humanos.

Asimismo, Ryan Graves, un expiloto de la Marina que actualmente lidera “Americans for Safe Aerospace”, un grupo que motiva a los pilotos a reportar incidentes de FANI, declaró: “Si los ovnis son drones extranjeros, representan una urgente cuestión de seguridad nacional. Si se trata de algo distinto, se convierte en un problema científico. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad en el vuelo”.

El gobierno ha publicado informes sobre estos avistamientos en los últimos años. Algunos aún no tienen explicación, mientras que otros se atribuyen a globos, drones, aves, fenómenos meteorológicos o desechos aéreos como bolsas de plástico.

Esta audiencia es la más reciente iniciativa de legisladores, funcionarios de inteligencia y militares que investigan los fenómenos aéreos inexplicables en una plataforma nacional.

Tim Burchett, representante republicano de Tennessee, que impulsó la audiencia, afirmó: “Esto se trata de transparencia gubernamental. No vamos a hablar de extraterrestres ni platillos voladores… Solo queremos conocer los hechos. Buscaremos revelar cualquier encubrimiento y espero que esta sea solo la primera de muchas audiencias”.

Los legisladores han estado presionando al Departamento de Defensa sobre estos avistamientos, considerándolos potenciales amenazas para la seguridad nacional.

El representante demócrata de California, Robert Garcia, comentó: “Los FANI, sean lo que sean, podrían representar una grave amenaza para nuestras fuerzas militares y nuestras aeronaves civiles, y eso es algo que debemos comprender. Debemos fomentar que se informe más, no menos, sobre estos fenómenos. Cuanto más entendamos, más seguros estaremos”.

Graves señaló que sigue existiendo un estigma tanto para los pilotos comerciales como para los militares a la hora de informar sobre incidentes de FANI. “En la actualidad, necesitamos un sistema donde los pilotos puedan informar sin temor a perder su empleo”, agregó.

China muestra su primer “platillo volador” tripulado parecido a los ovnis

China mostró su primer “platillo volador” tripulado parecido al que muchos asocian con los objetos voladores no identificados (ovnis).

La presentación de la herramienta tecnológica parece sacada de ficción, pero en realidad es una aeronave que puede aterrizar tanto en el agua como en tierra.

“Es un dron tripulado, eléctrico y de ascenso vertical fabricado en China con ayuda de investigadores de la Universidad de Beigang y la Politécnica de Northwestern”, se informó sobre el “platillo volador” tripulado.

Las imágenes son impresionantes por el mítico diseño que se confunde con una nave extraterrestre.

El dron tripulado lleva por nombre Shenzhen UFO Flying Saucer Tecnology (siendo UFO las siglas en inglés de OVNI y Flying Saucer, platillo volador).

La nueva tecnología de China tiene 12 hélices en pares, o seis puntos e impulso o descenso. Esto le permite un enorme control sobre su posición y desplazamiento cuando está en el aire.

“Es capaz de despegar y aterrizar en tierra y agua. Tiene una autonomía de 15 minutos con una velocidad máxima de vuelo de 50 kilómetros por hora y una altitud de 200 metros”, se informó.

Los desarrolladores explicaron que el “platillo volador” tripulado incorpora un piloto automático, por si el pasajero prefiere ocuparse de otras cosas en vuelo.

Se indicó que el uso de aparato por los momentos es turístico y es usado como taxi aéreo de corto alcance. El proyecto está a cargo de la compañía EHang, mostrando sus pruebas volando.



El Pentágono confirma que EEUU rastrea más de 800 posibles casos de ovnis

El Pentágono confirmó este miércoles que un equipo especializado rastrea más de 800 posibles casos de avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis).

Un alto funcionario del Departamento de Defensa de la nación norteamericana señaló que se ha registrado un aumento significativo en los últimos meses.

Sean Kirkpatrick señaló que en un año los casos de posibles avistamientos ovnis pasaron de 400 a más de 800.

“Recibimos aproximadamente entre 50 a 100 nuevos informes al mes”, destacó el funcionario del Pentágono que dirige la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Ámbitos.

Kirkpatrick destacó que la evaluación de los datos se hace constantemente en la oficina que dirige.

“El número aumentó a más de 800 desde que se informó ante el Congreso que había 650 casos en abril”, agregó el funcionario.

Al respecto, señaló que la cifras a lo mejor sean realmente anómalos, o que no sea fácilmente de comprender por el operador o el sensor.

En el 2022, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) confirmó la creación de un equipo de investigación para estudiar los fenómenos aéreos no identificados o avistamientos, mejor conocidos como ovnis.

El objetivo de los estudios se centra en descubrir la naturaleza de los eventos y tener mejor comprensión de lo desconocido.

Pentágono sobre OVNIS: Algunos no fueron construidos en este planeta

El periódico estadounidense, el New York Times (NYT) informó que la Unidad de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) del Pentágono sacará a la luz algunos de sus hallazgos luego de que el Senado de Estados Unidos exigiera información al público.

De acuerdo con el NYT un consultor de la agencia informó a los funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos acerca de algunos descubrimientos muy inusuales, incluidos algunos artículos recuperados de “vehículos fuera de este mundo no fabricados en la Tierra”.

Con el pasar de los años el Pentágono ha asegurado que disolvió la Unidad de OVNIS, la realidad es que ese departamento simplemente mudo su oficina dentro de la Oficina de Inteligencia Naval de EEUU y cambió de nombre, y ahí se continúan investigando algunos de los más misteriosos y desconcertantes encuentros entre pilotos militares y vehículos aéreos no identificados.

Según el Times los funcionarios del Pentágono no discutirán el programa, el cual no es clasificado pero que trata con asuntos clasificados.

El mes pasado apareció un comité del Senado, en cuyo informe se describe el gasto en las agencias de inteligencia para el próximo año. El informe dijo que el programa, La Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos no Identificados, debía “estandarizar la recolección y divulgación” sobre avistamientos de vehículos aéreos y que al menos debía informar sobre alguno de sus hallazgos al público dentro de los 180 días posteriores a la aprobación de inteligencia.

De acuerdo al ex líder de la mayoría del Senado el, senador por el estado de Nevada Harry Reid, el objetivo principal no son las naves espaciales alienígenas, sino descubrir si otra nación, especialmente un potencial adversario, está utilizando tecnología de aviación innovadora que podría amenazar a EEUU.

El Times menciona posibles artefactos de los restos de accidentes de ovnis y citan Reid, quien dice “Después de investigar esto, llegué a la conclusión de que había informes, algunos eran sustantivos, otros no tanto, que había materiales reales que el gobierno y el sector privado tenían en su poder”.

Por su parte, el senador republicano Marco Rubio, de Florida, quien es el presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, dijo a un medio de Miami que principalmente estaba preocupado por los informes de naves no identificadas sobre bases militares estadounidenses, y que en el gobierno existe el interés por saber quién es responsable de eso.

Rubio se preocupa de que, China Rusia o algún otro adversario haya dado “algún salto tecnológico” que “les permita llevar a cabo este tipo de actividad”.

“Tenemos cosas volando sobre nuestras bases militares y lugares donde estamos realizando ejercicios militares, y no sabemos qué es, y no es nuestro”, dijo Rubio. “Yo diría que, francamente, que si es algo de fuera de este planeta, eso podría ser mejor que el hecho de que hemos visto un salto tecnológico en nombre de los chinos o los rusos o algún otro adversario que les permita conducir este tipo de actividad”, agregó.

El comité del Senado ordenó a la unidad del Pentágono que “estandarice la recopilación y la presentación de informes sobre fenómenos aéreos no identificados” como parte de los planes de gasto de 2021 en agencias de inteligencia.











