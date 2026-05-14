El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que China tiene como prioridad que se abra la vía marítima.

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, destacó recientemente que “China tiene como prioridad que se abra el estrecho de Ormuz”.

La declaración pone en evidencia la importancia que el gobierno chino para que EEUU logre reabrir el corredor marítimo, controlado por Irán tras la guerra iniciado por el gobierno de Donald Trump.

La afirmación de Marco Rubio fue realizada en el contexto de crecientes tensiones en el Golfo Pérsico, lo que refuerza los intereses de las potencias mundiales en la estabilidad de la región.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio mundial, ya que por este paso circula aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido globalmente.

El control o cierre del estrecho podría tener consecuencias dramáticas para los precios del crudo y la economía internacional.

Por ello, según el secretario del Tesoro estadounidense, China estaría dispuesta a hacer “todo lo posible” para mantener la ruta abierta.

Esta postura de China también responde a su propia necesidad de garantizar el suministro energético para su economía en crecimiento.

Ormuz ha sido escenario de tensiones y amenazas, lo que lo convierte en un foco permanente de la política internacional.

Acciones diplomáticas y militares de diversas potencias apuntan a evitar cualquier bloqueo que pueda alterar los flujos de petróleo y gas.

EEUU dice que tiene el “control” de Irán y Ormuz

Donald Trump afirmó que tendría una “larga conversación” con el presidente chino Xi Jinping con respecto a Irán, pero afirmó que el comercio tendrá una mayor prioridad.

Poco antes de partir hacia la cumbre, Trump volvió a amenazar a Irán en caso de que su gobierno no llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

“Tenemos a Irán prácticamente bajo control”, afirmó el mandatario. “O llegamos a un acuerdo o quedarán diezmados. De una forma u otra, nosotros ganamos”.

La prensa estatal iraní reprodujo declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del país en las que califica de “infundada” la acusación de Kuwait, que fue objeto de repetidos ataques de Irán durante la guerra e incluso a lo largo del frágil alto el fuego que aún se mantiene en la región.

Sin embargo, los señalamientos y los reiterados ataques en toda la región han amenazado con reactivar una guerra abierta.

El estrecho de Ormuz permanece bajo el control asfixiante de Teherán, Estados Unidos mantiene un bloqueo contra Irán y las negociaciones entre los dos países parecen estancadas por el momento.

“No se puede generar una paz verdadera con una literatura de humillación, amenazas y ajuste de cuentas coercitivo”, señaló el diplomático iraní Kazem Gharibabadi el martes en la red social X.

Ante el riesgo de que el conflicto estalle de nuevo, Israel envió baterías antimisiles Cúpula de Hierro y personal para operarlas a Emiratos Árabes Unidos para defender al país durante la guerra, dijo el embajador estadounidense en Israel.

Se trata del primer despliegue que el ejército israelí haya reconocido públicamente hacia Emiratos Árabes Unidos —donde se encuentran Abu Dabi y Dubái— y pone de manifiesto la creciente relación entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Además, un terremoto de magnitud 4,6 y varias réplicas sacudieron partes de Irán la noche del martes, según medios estatales iraníes. Testigos sintieron el temblor en la capital, Teherán, donde algunas personas salieron a las calles. La televisión estatal iraní dijo que no había informes de víctimas.

Kuwait alega que Irán planeó el ataque

Kuwait dijo que un equipo armado de la Guardia Revolucionaria de Irán intentó infiltrarse el pasado 1 de mayo en la isla Bubiyan, en el extremo noroeste del golfo Pérsico cerca de Irak e Irán.

Kuwait afirmó que detuvo a cuatro de los hombres, mientras que otros dos escaparon cuando sus fuerzas interrumpieron el ataque.

Una declaración que la prensa iraní atribuyó al Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán indicó que cuatro oficiales que se encontraban en una “misión convencional de patrulla marítima” habían ingresado en aguas de Kuwait debido a “una interrupción en el sistema de navegación”. Negó cualquier intención hostil y pidió la liberación de los detenidos.

La isla Bubiyan es sede del puerto Mubarak Al Kabeer, el cual está en construcción como parte de un plan chino para construir infraestructura en todo el mundo. Ese proyecto también fue atacado durante la guerra por Irán.

Kuwait no dio razón alguna de por qué tardó en vincular el ataque a Irán después de que dio a conocer el atentado el 3 de mayo sin ningún detalle.

Trump viaja a China para una cumbre donde Irán probablemente será un tema importante. Beijing ha sido durante mucho tiempo un comprador de crudo iraní sancionado y se ha visto afectado por el cierre del estrecho, el cual ha provocado una crisis energética mundial.

Guerra EEUU e Irán dejará 45 millones de personas en hambruna

La Organización de las Naciones Unidos (ONU) advierte crisis alimentaria por estrecho de Ormuz debido a que al menos 45 millones de personas podrían enfrentar el hambre por la guerra EEUU e Irán.

Al respecto, el documento señala que si Irán no permite el paso de fertilizantes clave a través de esta estratégica vía marítima.

Según el último informe, el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra EEUU e Irán pone en riesgo fundamental las cadenas de suministro global, especialmente en lo que respecta a la agricultura y la seguridad alimentaria.

El estrecho de Ormuz es una ruta esencial para el comercio mundial y, actualmente, funciona como cuello de botella para el transporte de fertilizantes.

Si la restricción de Irán persiste, regiones enteras, particularmente países en desarrollo, verían sus cosechas comprometidas, elevando los precios de los alimentos y empujando a millones a la pobreza extrema.

Expertos señalan que el encarecimiento y la escasez de fertilizantes impactarían a países latinoamericanos dependientes de la importación de estos insumos, sumando presión a comunidades ya vulnerables frente a la inseguridad alimentaria.

Tal situación también podría incrementar la migración y la tensión social, según reportes de analistas internacionales.

EEUU e Irán “usarán” armas novedosas y poderosas en una próxima escalada de tensiones

Los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) e Irán han prometido usar armas novedosas y poderosas en una próxima escalada de tensiones, generando alarma en el mundo.

El comandante de la Armada de Irán, Shahram Irani, ha generado alarma internacional por asegurar que tiene mayores capacidades militares.

De acuerdo a medios locales, Irán revela arma aterradora y advierte que será activada si el país es atacado, marcando una nueva fase en la tensión regional y global.

“Pronto revelaremos un arma aterradora contra el enemigo. […] En estos días muy cercanos, estas capacidades se mostrarán en el ámbito marítimo“, señaló Irani.

Añadió que los enemigos verán “el arma que tanto temen” muy cerca de ellos y advirtió que espera que “no sufran un infarto”, en referencia al posible impacto de estas demostraciones.

En los últimos años, la presión militar y diplomática sobre Irán en materia nuclear y de defensa ha ido en aumento.

Las sanciones de Occidente, sumadas a los enfrentamientos indirectos con Israel y Estados Unidos, han elevado la tensión en Oriente Medio.

El anuncio de un armamento “aterrador”, cuyo detalle no ha sido revelado pero que apunta a una capacidad de respuesta inédita, podría alterar significativamente el equilibrio estratégico en la región.

Esta advertencia ocurre después de recientes intercambios de amenazas entre Teherán y varios países occidentales.

Según el jefe militar iraní, “la próxima guerra podría cambiar la historia”, insinuando que la “arma aterradora” es una innovación que aún no ha sido utilizada.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar y varios gobiernos han solicitado una investigación más profunda sobre el armamento al que Irán hace referencia.

Dark Eagle, el proyectil más grande de EEUU que usará en Irán

Estados Unidos ha dado a conocer información clave sobre su novedoso misil estadounidense de largo alcance, una herramienta militar que promete revolucionar las capacidades operativas del país, específicamente en Irán.

Según fuentes oficiales, este sistema introduce avances tecnológicos pensados para superar a la competencia internacional, cambiando así el panorama estratégico global en materia de defensa.

A diferencia de otros proyectiles tradicionales, el novedoso misil estadounidense integra sistemas de guiado precisos y una capacidad de alcance mejorada, permitiendo impactar objetivos a grandes distancias con un margen de error mínimo, lo que generaría mayores daños en Irán.

Además, incorpora inteligencia artificial y sensores avanzados para adaptarse dinámicamente a diferentes escenarios, haciendo más difícil su detección y neutralización.

Irán no se “rendirá”: Líder supremo dice que protegerán sus capacidades nucleares y de misiles

El líder supremo de Irán afirmó el jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, en un posible intento de adoptar una postura firme mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta alcanzar un acuerdo más amplio para afianzar el frágil alto el fuego que, por ahora, se mantiene en la guerra.

El ayatolá Moytabá Jamenei, en una declaración escrita leída por un presentador de la televisora estatal iraní como ocurre desde que asumió el poder tras el ataque aéreo del 28 de febrero que mató a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, adoptó un tono desafiante, insistiendo en que el único lugar al que pertenecen los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas” y que se estaba escribiendo un “nuevo capítulo” en la historia de la región.

Sus declaraciones llegan en un momento en que la industria petrolera de Irán ha comenzado a verse asfixiada por un bloqueo de la Marina estadounidense que impide que sus petroleros salgan al mar.

Mientras, el crudo Brent de referencia para entrega en junio llegó a alcanzar los 126 dólares por barril en las operaciones del jueves, mientras Teherán mantiene su asfixiante control sobre el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Todo esto supone una presión adicional para la economía global, mientras Trump podría estar sopesando una respuesta.

“Con la ayuda y el poder de Dios, el brillante futuro de la región del golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos, uno que sirva al progreso, la comodidad y la prosperidad de su pueblo”, dijo Jamenei en la declaración.

“Nosotros y nuestros vecinos al otro lado de las aguas del golfo Pérsico y del (golfo) de Omán compartimos un destino común. Los extranjeros que vienen desde miles de kilómetros de distancia para actuar con codicia y malicia no tienen cabida en él, excepto en el fondo de sus aguas”, agregó.

Medio Oriente presiona para que EEUU e Irán firmen la paz

Las negociaciones Irán EEUU podrían reunirse en una segunda ronda de negociaciones por las presiones de varios países mediadores que buscan una solución diplomática al prolongado conflicto nuclear que enfrenta a ambas naciones.

El diálogo, que involucra también a potencias europeas, buscaría reducir tensiones y sentar las bases para acuerdos internacionales de largo plazo.

La segunda ronda de conversaciones podría desarrollarse a inicios de la próximas semana, y reflejaría la importancia que otorgan estos países tanto a la seguridad regional como a la estabilidad energética mundial.



Irán listo para bombardear por el bloqueo de aguas internacionales por parte de EEUU

El pulso entre Estados Unidos e Irán se tensó el martes, cuando Estados Unidos declaró que había impuesto un bloqueo a los puertos de Irán, Teherán amenazó con atacar objetivos en toda la región y Pakistán afirmó que se apresuraba a reunir a las partes para mantener más conversaciones.

Aunque el alto el fuego de la semana pasada parecía mantenerse, la pugna por el estrecho de Ormuz corría el riesgo de reavivar las hostilidades y agravar las consecuencias económicas de la guerra en toda la región.

Las conversaciones destinadas a poner fin de manera permanente al conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, no lograron un acuerdo el fin de semana pasado, aunque Pakistán ha propuesto albergar una segunda ronda en los próximos días.

Dos funcionarios paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a tratar el asunto con la prensa, señalaron que las primeras reuniones formaban parte de un proceso diplomático en curso, más que de un esfuerzo aislado.

Dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para abordar negociaciones diplomáticas delicadas, indicaron el lunes que los contactos sobre una nueva ronda de diálogo seguían en marcha. Explicaron que, aunque no se habían decidido el lugar, el calendario ni la composición de las delegaciones, las conversaciones podrían celebrarse el jueves.

La guerra, que entra ya en su séptima semana, ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que gran parte del transporte marítimo se ha visto interrumpido y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.000 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del Golfo. También han muerto 13 militares estadounidenses.

Acuerdo de paz entre EEUU e Irán se “estanca” mientras los efectos de la guerra continúan

Un frágil alto el fuego parecía mantenerse el sábado después de que Estados Unidos atacó a dos petroleros de Irán, mientras el país que alberga la sede regional de la Marina estadounidense dijo que arrestó a decenas de personas que, según alegó, tenían vinculación con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Los ataques del viernes sembraron dudas sobre el frágil alto el fuego, adoptado hace un mes, que Estados Unidos ha insistido en que sigue vigente. Washington espera una respuesta de Irán a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y revertir el controvertido programa nuclear iraní.

El ejército de Estados Unidos informó el viernes que sus fuerzas habían inutilizado dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. Horas antes, el ejército indicó que frustró ataques contra tres buques de la Marina y atacó instalaciones militares iraníes en el estrecho.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin, una pequeña isla en el golfo Pérsico, reportó el sábado el arresto de 41 personas a las que acusa de formar parte de un grupo afiliado a la Guardia Revolucionaria de Irán. Se están llevando a cabo investigaciones para tomar medidas adicionales contra cualquiera que esté vinculado al grupo, agregó sin ofrecer más detalles.

Baréin está gobernado por una monarquía suní pero, como ocurre con Irán, su población es mayoritariamente chií. Grupos de derechos humanos sostienen que el reino ha utilizado la guerra entre Irán y Estados Unidos —cuya Quinta Flota tiene su base allí— como pretexto para reprimir la disidencia interna.

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EEUU denuncia a Irán ante la ONU por cobro de “peaje” en Ormuz

Estados Unidos denuncia a Irán ante la ONU por prácticas que, según diversas fuentes, estarían afectando la seguridad marítima en una de las rutas náuticas más importantes del mundo.

Washington acusa al régimen iraní de cobrar peajes ilegales a barcos que cruzan el estratégico estrecho de Ormuz, un punto vital para el comercio global de hidrocarburos.

EEUU alertó que estas medidas pueden escalar la tensión en la región e impactar directamente en el comercio internacional, sin mencionar que fueron ellos que iniciaron la guerra contra Irán.

El gobierno estadounidense presentó esta denuncia formal durante una sesión de la ONU, advirtiendo que estas acciones podrían ser una violación del derecho internacional y ponen en riesgo la libre navegación.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo y es responsable del paso de aproximadamente un tercio del petróleo transportado por mar a nivel mundial.

Cualquier intento de control o restricción en esta vía, por parte de Irán, tiene consecuencias inmediatas para la economía global.

Estados Unidos enfatizó la gravedad de que Irán pretenda establecer cobros arbitrarios y advirtió sobre el peligro de incidentes en un área ya de por sí tensa.

Además, otros países de la región y aliados occidentales manifestaron preocupación por las consecuencias de estas acciones, llamando al régimen iraní a respetar las normas internacionales.

EEUU ha enviado mensajes contradictorios en la guerra contra Irán

Estados Unidos e Irán han respetado en términos generales el alto el fuego desde el 8 de abril. Pero las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no resultaron en un acuerdo para poner fin a la guerra.

Teherán dijo el jueves que estaba analizando las más recientes propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que la República Islámica revisa los mensajes de Pakistán, que está mediando en las negociaciones de paz, pero que Irán “aún no ha llegado a una conclusión, y no se ha dado ninguna respuesta a la parte estadounidense”, reportó la televisora estatal iraní.

En el Vaticano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, discutió los esfuerzos de paz en Oriente Medio con el papa León XIV, cuya oposición a la guerra con Irán ha llevado a enfrentamientos abiertos con Trump.

Los mensajes del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra han sido contradictorios. Un frágil alto el fuego y declaraciones previas de que las operaciones militares habían terminado han dado paso a nuevas amenazas de bombardeos si Irán no acepta un acuerdo que permita reanudar los embarques de petróleo y de gas natural interrumpidos por el conflicto.

Trump reiteró sus amenazas después del intercambio de disparos del jueves.

“Tienen que entender: si no se firma, van a sufrir mucho dolor”, señaló.

Al preguntarle qué tan cerca están de un acuerdo, Trump respondió: “Podría ocurrir en cualquier momento”, pero rápidamente añadió: “Y podría no ocurrir”.

EEUU dice que respondió a un ataque de Irán en Ormuz

Irán ha cerrado casi por completo la vía marítima, crucial para el comercio de petróleo y gas global, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, lo que causó un alza global de los precios del combustible y sacudió los mercados mundiales. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo a los puertos de Irán.

El ejército estadounidense publicó un video de los dos petroleros iraníes en el que se veía como uno de sus cazas impactaba en sus chimeneas el viernes. A principios de semana, un avión militar de Estados Unidos destruyó el timón de un petrolero que, según el ejército, intentaba romper su bloqueo.

Durante la noche, un ataque estadounidense mató al menos a un marinero e hirió a otros 10 a bordo de un buque de carga que se incendió, informó una agencia de noticias afiliada al poder judicial ide Irán. No estaba claro si la embarcación era uno de los dos petroleros que Washington reconoció haber atacado.

Pese a los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que el alto el fuego se mantiene. También ha reiterado las amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si la República Islámica no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y revertir su programa nuclear.

El viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó que el país no prestaba atención a los “plazos” y que Teherán continúa revisando una propuesta de la Casa Blanca relacionada con las negociaciones en curso, según la agencia noticiosa estatal IRNA.

Un alto funcionario iraní también declaró el viernes que el líder supremo del país, Moytabá Jamenei, gozaba de “plena salud” y que, en algún momento, aparecería en público.

Las declaraciones las hizo Mazaher Hosseini, vinculado a la oficina del anterior líder supremo de Irán, en una concentración progubernamental. Hosseini sostuvo que Moytabá había sufrido lesiones en una rodilla y en la espalda, pero que se habían curado ya en gran medida y ahora se encontraba bien.

Jamenei no ha sido visto en público desde que comenzó la guerra, y la ausencia continuada de imágenes, audios o videos verificados de él ha alimentado las especulaciones sobre su situación. Comentarios como los de Hosseini son vistos por algunos como intentos de contrarrestar las dudas de que quizá no esté vivo.

La ONU se une a las exigencias de Trump: Irán debe ser controlada de manera estricta

Cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra en Oriente Medio debe incluir medidas “muy detalladas” para verificar las actividades nucleares de Irán, afirmó el miércoles el jefe de la agencia de control nuclear de la ONU.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, subrayó la necesidad de un régimen de verificación exhaustivo para el programa nuclear iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarase el martes que en los próximos dos días podía celebrarse una segunda ronda de conversaciones con Irán.

El gobierno de Trump ha señalado que impedir que Irán obtenga un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. Irán ha dicho anteriormente que no está desarrollando ese tipo de armas, pero rechaza límites a su programa nuclear.

La ronda inicial de conversaciones entre ambos países no logró producir un acuerdo el fin de semana pasado en Pakistán. La Casa Blanca indicó que las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto central de fricción. Pero un funcionario diplomático iraní, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones a puerta cerrada, negó que las negociaciones hubieran fracasado por las ambiciones nucleares de Irán.

Irán tiene un programa nuclear ambicioso

“Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y amplio, así que todo eso requerirá la presencia de inspectores del OIEA”, dijo Grossi a los periodistas en Seúl. “De lo contrario, no habrá un acuerdo. Habrá una ilusión de acuerdo”.

Afirmó que cualquier acuerdo sobre tecnología nuclear “requiere mecanismos de verificación muy detallados”.

Irán no ha permitido al OIEA acceder a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio, según un informe confidencial del OIEA distribuido entre los Estados miembros y visto por The Associated Press en febrero.

El informe subrayó que “no puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento”, ni el “tamaño de las reservas de uranio de Irán en las instalaciones nucleares afectadas”.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el OIEA y las naciones occidentales sostienen que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El OIEA ha mantenido que Irán cuenta con una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un breve paso técnico de los niveles del 90% propios del grado armamentístico.

Esa reserva podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en arma, había dicho Grossi anteriormente.

Ese material nuclear tan altamente enriquecido normalmente debería verificarse cada mes, de acuerdo con las directrices del OIEA.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, Grossi también dijo que su agencia ha confirmado “un rápido aumento” de la actividad en instalaciones nucleares en Corea del Norte. Sus comentarios se hicieron eco de una opinión de muchos observadores extranjeros de que Corea del Norte ha tomado medidas para ampliar su principal complejo nuclear de Yongbyon y construir recintos adicionales de enriquecimiento de uranio desde que su diplomacia con Estados Unidos colapsó en 2019.

“Inaceptable”: EEUU quiere que Irán deje de enriquecer uranio por 20 años

La propuesta de 20 años de restricción al enriquecimiento fue presentada durante las negociaciones impulsadas por Pakistán.

Según explicó, esta medida permitiría aliviar las preocupaciones sobre la proliferación de armas nucleares en la región.

Diversos países europeos han apoyado la posición estadounidense, remarcando la importancia de evitar una escalada nuclear en Medio Oriente.

Sin embargo, Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y critica las sanciones impuestas por Washington.

Analistas internacionales temen que la falta de acuerdo agrave la desconfianza y el riesgo de una futura confrontación.

Por su parte, Irán ha calificado de inaceptable la propuesta; proponiendo una veda de cinco años. Este punto ha sido trascendental para que las negociaciones se detengan.

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Vuelven las tensiones entre EEUU e Irán por el uranio persa

La confirmación de que Irán seguirá enriqueciendo uranio pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, eleva la tensión en torno al programa nuclear iraní y preocupa a la comunidad internacional.

Este anuncio llega tras recientes advertencias de Estados Unidos sobre posibles acciones militares ante la falta de avances diplomáticos.

La decisión de Irán, comunicada oficialmente este martes, subraya el deterioro de las relaciones entre Teherán y Washington. El enriquecimiento de uranio es el proceso clave para la obtención de combustible nuclear, y su aceleración genera temores de una posible proliferación de armas en Medio Oriente.

Por su parte, Trump amenazó con nuevos ataques si Irán persiste en sus actividades, advirtiendo sobre consecuencias “más graves” para la región.

Escalada diplomática y riesgos para la estabilidad regional

La respuesta iraní forma parte de una larga disputa sobre los límites y la supervisión internacional en su programa nuclear, un tema central en las tensiones con Estados Unidos y Europa.

Varias naciones han solicitado la vuelta a la mesa de negociaciones y el respeto a los acuerdos previos. Sin embargo, la reciente retórica de ambos bandos aumenta el riesgo de confrontaciones y coloca a la zona al borde de una crisis más profunda.

Esta situación recuerda otros episodios de tensión internacional relacionados con la energía nuclear y destaca la urgencia de soluciones diplomáticas.

Para seguir de cerca otros temas de política internacional, te invitamos a leer sobre la [reacción mundial tras el último atentado en Oriente Medio.

La ONU advirtió que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir “varias” armas nucleares

La organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió a través de un comunicado que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares si lo desea.

Recientemente, los expertos en no proliferación han sugerido que Irán tenía suficiente uranio enriquecido hasta el 60% para construir al menos un arma nuclear, aunque Teherán ha insistido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos.

Rafael Mariano Grossi, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en una conferencia de presa, muestra lo mucho que está en juego el programa nuclear iraní y expresó “una cosa es cierta: han acumulado suficiente material nuclear para varias armas nucleares, no para una en este momento”.

Los diplomáticos iraníes han señalado los sermones del líder supremo, el ayatolá Khamenei, como un edicto religioso vinculante de que Irán no buscaría construir una bomba atómica.

Sin embargo, en los últimos meses funcionarios iraníes han empezado a hablar abiertamente de la posibilidad de construir armas nucleares, mientras Teherán arma a Rusia en su guerra contra Ucrania y los disturbios sacuden a la República Islámica.

“El programa nuclear iraní nunca ha tenido como objetivo fabricar armas nucleares y el enriquecimiento no tiene nada que ver con desviarse de él”, declaró un representante del gobierno iraní a la agencia de noticias AP.

Asimismo, Israel, que ha llevado a cabo ataques para detener programas nucleares en Irak y Siria, ha advertido que no permitirá que Irán obtenga una bomba nuclear.

Hasta el momento, Grossi señalo que no había “casi ninguna actividad diplomática” para tratar de restaurar el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que ahora describe como “una cáscara vacía”. Sin embargo, instó a más diplomacia, ya que Teherán todavía necesitaría diseñar y probar cualquier posible arma nuclear.

OIEA: Irán está aumentando reservas de uranio

VIENA (AP) — Irán parece haber realizado actividades nucleares en una instalación que no había difundido a los inspectores extranjeros, informó el lunes el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El organismo dependiente de Naciones Unidas dijo que había detectado rastros de uranio derivado de actividad humana “en una localidad dentro de Irán que no había sido reportada al organismo”.

Es la primera vez que el OIEA confirma denuncias hechas antes por Estados Unidos e Israel.

La instancia no identificó el lugar en su reporte anual, entregado a sus países miembros y revisado por reporteros de The Associated Press.

Además, la instancia afirmó que Irán está aumentando sus reservas de uranio, lo que viola el acuerdo nuclear del 2015 y que Irán está enriqueciendo uranio en una instalación subterránea en Fordo, lo que también está vedado por el acuerdo.

El informe añade que Teherán está enriqueciendo el uranio al 4,5% a pesar de que el límite establecido era de 3,67%.

Desde que Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump se salió unilateralmente del acuerdo nuclear el año pasado e impuso nuevas sanciones económicas a Irán la economía iraní ha caído en espiral. A raíz de ello Irán ha estado gradualmente violando las cláusulas del pacto a fin de presionar a las otras potencias mundiales _Gran Bretaña, Francia, Alemania, China y Rusia_ a ofrecerle mayores incentivos económicos.

En una reunión en Bruselas el lunes, los cancilleres de la UE ratificaron su respaldo al pacto con Irán.

La comisionada de relaciones exteriores de la UE Federica Mogherini afirmó el “compromiso total con el acuerdo que sigue siendo crucial para nuestra seguridad, aun cuando se está haciendo difícil preservarlo. Continuaremos nuestros esfuerzos por una implementación total del acuerdo”.

Es posible que en los próximos días se convoque a una reunión de todos los firmantes del pacto.

En su reporte, el OIEA aseguró que para el 3 de noviembre, las reservas de uranio iraní ascendían a 372,3 kilos (820,78 libras) comparado con 241,6 kilos el 19 de agosto y más que el límite estipulado de 202,8 kilos.

Confirmó además la existencia de las centrifugadoras en la base de Fordo, a donde Irán aceptó la entrada de inspectores.

Según el acuerdo, Fordo debería ser nada más un centro de investigaciones, pero actualmente alberga más de 1.000 centrifugadoras.

La semana pasada en una reunión del OIEA se habló de una instalación iraní no declarada, en las afueras de Teherán, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu describió ante la ONU en el 2018 como “un arsenal atómico secreto”.

En septiembre pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, dijo que Corea del Norte estaba operando cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio y que estaban funcionando todos los días.