El Gobierno de Estados Unidos informó que trabaja para reactivar la opción especializada para jóvenes LGBTQ+ dentro de la línea nacional de prevención del suicidio y atención en crisis 988, con el objetivo de restablecer el servicio antes de que finalice el año.

La función, conocida como “Presione 3”, fue suspendida en julio debido al agotamiento de los recursos destinados a su funcionamiento. Sin embargo, las autoridades señalaron que el Congreso aprobó una asignación de 33 millones de dólares para financiar nuevamente este tipo de atención especializada.

A pesar del anuncio, aún no está confirmado si The Trevor Project, organización que participó en el desarrollo del servicio y es una de las principales entidades dedicadas a la prevención del suicidio entre jóvenes LGBTQ+ en Estados Unidos, continuará formando parte del programa.

La posibilidad ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ+, que consideran que un cambio en la operación del servicio podría afectar la calidad de la atención brindada a personas en situación de alto riesgo.

Por su parte, la senadora demócrata Tammy Baldwin criticó la suspensión del programa y sostuvo que la interrupción del servicio expuso innecesariamente a jóvenes que necesitaban apoyo especializado durante una crisis.

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