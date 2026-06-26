El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una propuesta para establecer un impuesto nacional dirigido a los multimillonarios, con el objetivo de reducir la concentración de la riqueza y financiar un nuevo modelo económico para Estados Unidos.

Newsom afirmó que la iniciativa busca impulsar un “reinicio económico” del país y sostuvo que el sistema estadounidense ha permitido durante décadas una acumulación excesiva de poder económico en un reducido grupo de personas.

La propuesta llega en un momento en que el Partido Demócrata ha incrementado su respaldo a políticas enfocadas en gravar a las grandes fortunas y reducir la desigualdad económica.

El anuncio también coincide con el próximo referéndum que celebrará California en noviembre, donde los votantes decidirán si aprueban un impuesto estatal a los multimillonarios, luego de que fracasaran las negociaciones para retirar la medida de la boleta electoral.

Aunque Newsom no ha confirmado oficialmente una candidatura a la presidencia, colaboradores cercanos han señalado que este plan forma parte de la agenda política que evalúa presentar a nivel nacional en caso de competir por la Casa Blanca.

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