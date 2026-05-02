WASHINGTON (AP) — Estados Unidos retirará a unos 5.000 soldados de Alemania en los próximos 6 a 12 meses, informó el Pentágono, cumpliendo la amenaza del presidente Donald Trump en medio de fricciones con el mandatario alemán por la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Esta semana, Trump amenazó con retirar a parte de los efectivos del territorio del aliado perteneciente a la OTAN después de que el canciller Friedrich Merz afirmó que el liderazgo iraní estaba “humillando” a Estados Unidos y criticó la falta de estrategia de Washington en la guerra.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, señaló en un comunicado que la “decisión (de retirar a los soldados) sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento (de Defensa) en Europa, y se hace en reconocimiento de los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno”.

Washington tiene varias instalaciones militares importantes en Alemania, entre ellas las sedes del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde recibieron atención soldados lesionados en las guerras en Afganistán e Irak. Además, hay misiles nucleares estadounidenses emplazados en territorio germano.

La cantidad de soldados que saldrán de Alemania equivaldría al 14% de los 36.000 militares estadounidenses destacados allí.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, calificó de “previsible” que Estados Unidos retire soldados de Europa y de Alemania, al tiempo que trató de subrayar el beneficio mutuo de la presencia militar estadounidense en el continente.

“La presencia de soldados estadounidenses en Europa, y especialmente en Alemania, es de nuestro interés y del interés de Estados Unidos”, dijo Pistorius a la agencia de noticias alemana dpa, añadiendo que los aliados europeos debían ajustar sus estrategias de defensa, algo que se estaba haciendo.

“Los europeos debemos asumir más responsabilidad en lo relativo a nuestra seguridad”, apuntó destacando los recientes esfuerzos de Berlín por reforzar sus fuerzas armadas, acelerar las adquisiciones y desarrollar infraestructura.

La noticia del retiro de soldados provocó un rápido rechazo por parte de los demócratas en el Congreso, así como de un centro de investigación en Washington de línea dura. Dijeron que la medida beneficiará al presidente ruso Vladímir Putin y debilitará los intereses de seguridad de Estados Unidos.

El retiro “deja entrever que los compromisos estadounidenses con nuestros aliados dependen del estado de ánimo del presidente”, expresó el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado.

“El presidente debería cesar de inmediato esta acción imprudente antes de que cause consecuencias irreversibles para nuestras alianzas y la seguridad nacional a largo plazo”, añadió.

Bradley Bowman, académico de la Foundation for Defense of Democracies —un centro de investigación especializado en seguridad nacional y política exterior—, dijo que la presencia del ejército de Estados Unidos en Alemania y en otros lugares de Europa “no sólo fortalece la disuasión contra una agresión adicional del Kremlin, sino que también facilita la proyección del poder militar estadounidense hacia el Mediterráneo, Oriente Medio y África” .

Trump ignoró el viernes las preguntas de los reporteros sobre el retiro de los soldados mientras abordaba el Air Force One en Ocala, Florida, luego de acudir a un mitin para promover su agenda económica.

El presidente hizo una amenaza similar en su primer mandato, al afirmar que retiraría a unos 9.500 de los aproximadamente 34.500 soldados de Estados Unidos que entonces estaban emplazados en Alemania, pero no inició el proceso. El mandatario demócrata Joe Biden canceló formalmente el retiro planeado poco después de asumir el cargo en 2021.

Trump ha reflexionado durante años acerca de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania, y ha arremetido contra la OTAN por su negativa a ayudar a Washington en la guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques del gobierno estadounidense y el israelí contra Irán.

El mandatario escribió el miércoles en redes sociales que Estados Unidos estaba sopesando posibles reducciones de efectivos en Alemania, y que pronto se tomaría una “determinación”. El jueves todavía estaba pensando en Merz, al publicar que el gobernante alemán debería “dedicar más tiempo a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania” y a “ arreglar su país roto” que a preocuparse por Irán.

Los aliados estadounidenses en la OTAN se han preparado para un retiro de soldados de Estados Unidos desde que Trump asumió el cargo. Washington ha advertido que Europa tendría que ocuparse de su propia seguridad, incluida la de Ucrania, en el futuro.

Según las operaciones, los ejercicios y las rotaciones de soldados, por lo general hay entre 80.000 y 100.000 efectivos estadounidenses emplazados en Europa. Los aliados de la OTAN han previsto desde hace más de un año que las fuerzas estadounidenses desplegadas después de que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 sean las primeras en irse.

Ed Arnold, experto en seguridad europea del Royal United Services Institute, un centro de investigación sobre defensa y seguridad, en Londres, dijo que a Europa le preocupan más otras cuestiones, tales como un redespliegue de sistemas de misiles Patriot y municiones de Estados Unidos desde Alemania hacia Oriente Medio.

En octubre, Washington confirmó que reduciría su presencia de soldados en las fronteras de la OTAN con Ucrania. La medida de recortar entre 1.500 y 3.000 soldados se tomó con poca antelación e inquietó a Rumania, que también pertenece a la OTAN y en cuyo territorio la alianza militar opera una base aérea.

Científicos desarrollan técnica que permitiría que soldados regeneren sus heridas como ‘Wolverine’

El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en conjunto con la Universidad de Michigan están explorando una tecnología que permitiría a los soldados sanar sus heridas hasta cinco veces más rápido, algo parecido al ‘X-Men’, ‘Wolverine’.

El Ejército de Estados Unidos podría contar próximamente con soldados ‘Wolverine’ capaces de regenerar sus heridas a un tiempo récord.

Por medio de su página web el Laboratorio de la Fuerza Aérea compartió su investigación y dijo que el proyecto estará enfocado en proteger la vida de los soldados norteamericanos.

La técnica consiste en reprogramar el genoma de una célula humana y convertirla en otro tipo de célula. Por ejemplo, una célula de la piel podrá transformarse en una célula muscular, sanguínea o de otro tipo.

Dicha reprogramación celular se lleva a cabo gracias a las proteínas llamadas factores de transcripción que “desactivan y activan” diversos genes dentro de las células para regular los procesos de división, organización, crecimiento y migración celular.

El Dr. Indika Rajapakse, una de las mentes más brillantes detrás del proyecto ha indicado que “hay oportunidades increíbles en los Estados Unidos, que no se ven en el resto del mundo para humanizar la ciencia y satisfacer las necesidades críticas de la medicina”.

“Tenemos los recursos para hacer esto y es nuestra obligación aprovecharlos al máximo. Gracias a la ayuda de la Fuerza Aérea, pude adquirir las herramientas que necesito para avanzar en mi investigación sobre la reprogramación celular y la curación de heridas”, agregó.

Soldados norcoreanos tienen instrucciones suicidas para evitar ser capturados en la guerra

Ucrania ha revelado que los soldados norcoreanos tienen instrucciones suicidas para evitar ser capturados en la guerra y dar información crucial para conocer las estrategias enemigas.

Según trascendió, las tropas que Kim Jong-un envió a Rusia tienen “lavado el cerebro” para evitar ser detenidos, razón por la cual se han encontrado decenas de cadáveres de los combatientes norcoreanos en la región de Kurks.

Hace unos días, Ucrania, reveló que uno de los soldados había detonado una bomba cuando miró que combatientes enemigos se acercaron. La acción del militar sorprendió al ejército ucraniano, que no dudó en analizar el suceso.

Informes de inteligencia y testimonio de un desertor han confirmado que los soldados norcoreanos tienen instrucciones suicidas, recurriendo a medidas extremas para proteger información que pudieran tener.

“Autodetonación y suicidios: esa es la realidad sobre Corea del Norte”, dijo un exsoldado que desertó en el 2022 y dio algunos detalles sobre las instrucciones, a las cuales llamó lavado de cerebro.

Según el exmilitar, los soldados norcoreanos están dispuestos a dar su vida porque han sido enseñados para sacrificarse por Kim Hong-un.

Las tropas norcoreanas llegaron a Rusia hace unos meses, luego que el ejército de Vladimir Putin descubriera a combatientes estadounidenses en la primera línea de batalla.

El tema de los soldados norcoreanos y las instrucciones suicidas surgió a nivel mundial luego de la captura de dos combatientes norcoreanos en la región de Kurks, donde Ucrania ha tomado ventaja.

Según Ucrania, uno de los combatientes coreanos que lograron capturar en el campo de batalla expresó su deseo de regresar a su país y el otro pidió asilo en el país, desertando el ejército norcoreano.

EEUU acusa a Rusia de usar agentes asfixiantes contra soldados ucranianos

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) acusó a Rusia de utilizar agentes asfixiantes para neutralizar a los soldados ucranianos, violentando las normas internacionales para el uso de armas químicas.

La acusación formal del país norteamericano ha generado una ola de comentarios, unos en contra y otros a favor de la denuncia en contra del gobierno de Vladimir Putin.

Además, EEUU decidió que ante el uso de agentes asfixiantes en contra del enemigo aplicar nuevas sanciones a empresas y organismos gubernamentales rusos.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Estado, Rusia usó el arma química cloropicrina contra las fuerzas ucranianas.

“Se ha determinado que Rusia ha utilizado el arma química cloropicrina contra las fuerzas ucranianas en violación de la Convención sobre Armas Químicas”, detalla el comunicado de prensa del gobierno estadounidense.

En ese sentido, agrega que además de utilizar agentes asfixiantes, lanzó gases lacrimógenos. “El uso de tales productos químicos no es un incidente aislado, y probablemente obedece al deseo de las fuerzas rusas de desalojar a las fuerzas ucranianas de sus posiciones fortificadas y lograr avances tácticos en el campo de batalla”.

Las investigaciones de EEUU se dan luego que varios soldados ucranianos afirmaran que se han enfrentado a gas y otros productos irritantes.

Se estima que fueron más de mil incidentes en los que Rusia había utilizado agentes asfixiantes para desarticular a los soldados enemigos.

Por su parte, Rusia ha negado contundentemente utilizar armas químicas. “No hay armas químicas en los arsenales del Ejército ruso, como confirman las investigaciones internacionales”.

El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha extendido por más de dos años, luego que el gobierno de Volodimir Zelenski buscara perder la neutralidad de su territorio, poniendo en peligro la seguridad nacional rusa.

Ucrania asegura haber dado un duro golpe a Rusia: 15 mil soldados muertos

Autoridades militares de Ucrania informaron este martes haber dado un duro golpe a las tropas rusas con la baja de 15 mil soldados, abatidos en combate.

Según datos del Estado Mayor de Ucrania, son 15,300 soldados rusos los que han muerto a casi un mes del estallido político entre ambas naciones.

Un recuento de la guerra señala que el Ejército Ucraniano se apoderó de 509 tanques rusos, más de mil vehículos blindados y equipo de lanzamiento y artillería.

Además de la muerte de los 15 mil soldados y de tomar posesión de los equipos militares se destacó la captura de elementos del Ejército ruso, quienes han sido expuestos en los medios de comunicación.

La exposición de los soldados ha sido fuertemente cuestinada a nivel internacional que exige el cese del conflicto, el cual inició por el deseo del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, de perder la neutralidad del territorio.

Las fuerzas ucranianas publicaron en las redes sociales detalles del duro golpe asestado al gobierno de Vladimir Putin, que incluye sistemas de defensa.

Según el conteo del gobierno ruso, hasta la fecha se reporta una baja de 9,861 soldados, casi cinco mil soldados menos de los 15 mil reportados por Ucrania.

La información anterior, supuestamente fue borrada del portal Komsomolskaya Pravda, el cual citaba un comunicado del gobierno ruso que desmentía las bajas militares en la guerra.

El conflicto entre Rusia y Ucrania estalló el pasado 24 de febrero cuando inició el operativo militar ruso en territorio ucraniano en un intento de evitar que Ucrana se una a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

China ‘está creando soldados modificados’, según el jefe de inteligencia estadounidenses

El director de Inteligencia de los Estados Unidos (EEUU), John Ratcliffe, ha advertido de la amenaza que representa China al crear soldados genéticamente modificados, buscando mejorar sus capacidades para lograr a futuro un súper Ejército.

Según la columna escrita por el experto, el país asiático ha hecho pruebas en humanos para mejorar significativamente sus capacidades, lo que representaría una desventaja con los demás cuerpos de seguridad del mundo.

‘China es la amenaza nacional número 1’, es el nombre del artículo de Rartcliffe publicado en The Wall Street Journal y en el cual enumera diferentes razones porque la nación es de suma peligrosidad para la paz mundial.

El jefe de inteligencia estadounidense, indicó que el presidente chino, Xi Jinping busca posicionar a su nación en la principal potencia militar del mundo con un plan agresivo que incluye soldados modificados geneticamente.

‘No hay límites éticos para Pekín en su búsqueda de poder’, asegura el experto sobre el presunto plan de crear súper soldados que ya estaría siendo una realidad.

No es el primero que aborda el tema tan abiertamente, en octubre del 2019 dos académicos estadounidenses publicaron un artículo referente a los logros biotecnológicos o militares modificados genéticas de China al entorno militar.

“Si bien el potencial aprovechamiento de CRISPR para aumentar las capacidades humanas en el terreno militar sigue siendo solo una posibilidad hipotética en el presente, hay indicios de que los investigadores militares chinos están comenzando a explorar su potencial”, aseguraron los investigadores, Elsa Kania y Wilson VornDick.

Ambos autores concluyen su estudio detallando que China está haciendo las exploraciones activamente entre las técnicas de colaboración entre humanos y máquinas.













