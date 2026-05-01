El presidente de EEUU, Donald Trump, sorprendió a la audiencia al afirmar que es “el único presidente” que se ha sometido a una prueba cognitiva.

La prueba cognitiva Donald Trump vuelve a estar en el centro del debate público y mediático.

El mandatario, conocido por su estilo frontal, aseguró que la evaluación médica fue exigente, y que la superó “con nota perfecta”.

Enfatizó que ningún otro presidente anterior se ha sometido o hecho pública una prueba de este tipo para demostrar su capacidad mental.

“Soy el único presidente que se ha hecho una prueba cognitiva, porque no creo que Obama pudiera aprobarla. No lo creo. ¿Acaso no entró a Harvard con un promedio de C? […] No creo que pudiera aprobarla. […] y Bueno, Biden, no, ¡por favor!”, aseveró Trump.

La discusión sobre la aptitud mental de los presidentes estadounidenses ha sido un tema recurrente, aunque pocos mandatarios han divulgado detalles de su salud cognitiva.

Según expertos, las pruebas cognitivas, como la de Montreal, buscan detectar signos de deterioro que podrían afectar la toma de decisiones.

Sin embargo, no existe un protocolo oficial que obligue a los presidentes o candidatos a someterse a estas evaluaciones.

El caso de Donald Trump cobra relevancia debido al contexto político polarizado. Mientras que sus simpatizantes aplauden la transparencia, sus detractores cuestionan la motivación detrás de sus declaraciones.

El tema también se relaciona con la avanzada edad de varios candidatos, generando debates sobre la necesidad de evaluaciones médicas abiertas para todos los aspirantes.

Trump se va en contra de Europa con aranceles por no cumplir el acuerdo comercial

La administración de Donald Trump impone aranceles a carros europeos, aplicando un impuesto del 25% sobre la exportación de vehículos fabricados en la Unión Europea.

Esta medida, anunciada la última semana de abril, intensifica las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, despertando preocupación en la industria automotriz mundial y en países latinoamericanos con intereses comerciales en ambas regiones.

La nueva política Estados Unidos implica que, desde el levantamiento arancelario, cualquier automóvil europeo importado a suelo estadounidense aumentará sustancialmente su precio, impactando tanto a fabricantes europeos como a concesionarios norteamericanos.

Autoridades europeas han calificado la medida de imponer aranceles como “injusta y proteccionista”, y han advertido sobre posibles represalias comerciales.

Analistas prevén una disminución en las exportaciones europeas, lo que podría afectar el empleo y la estabilidad de la industria automotriz en países clave como Alemania, Francia y España.

Reacciones internacionales y posibles consecuencias de los aranceles para Latinoamérica

Mientras que la Unión Europea analiza sus próximos pasos, expertos alertan que la escalada de aranceles podría repercutir también en Latinoamérica.

México, por ejemplo, es un fuerte exportador de autopartes hacia Estados Unidos y Europa; cambios en las reglas del comercio internacional podrían alterar cadenas de suministro y acuerdos bilaterales.

A nivel global, la industria automotriz teme una “guerra de aranceles” que complique aún más el contexto económico.

Trump pide a los empresarios que no reclamen el reembolso por los aranceles

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a ocupar titulares tras pedir abiertamente a las empresas que no reclamen reembolsos por aranceles.

Según la información revelada por agencias, el mandatario pretende que las compañías estadounidenses se abstengan de solicitar devoluciones por los impuestos adicionales a las importaciones, lo que supone una presión adicional sobre el sector privado.

«Sería genial que no lo hicieran», dijo Trump el martes en CNBC en respuesta a una pregunta sobre si empresas como Amazon.com y Apple deberían solicitar reembolsos por aranceles que ahora se consideran ilegales. «Si no lo hacen, me acordaré de ellos».

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzara un portal web para que los importadores presenten solicitudes de reembolso que podrían ascender a más de 160 mil millones de dólares.

Impacto en el comercio y reacciones del sector privado por el reembolso de los aranceles

El llamado a no reclamar reembolsos por aranceles podría profundizar tensiones internacionales y desencadenar protestas comerciales.

Expertos advierten que esta política afecta tanto a grandes consorcios como a pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya operan bajo una carga financiera significativa derivada de los aranceles.

Las cámaras de comercio han manifestado inquietud ante este tipo de llamados, considerando que podrían redundar en pérdidas económicas y menor competitividad internacional.

Corte de EEUU anula aranceles de Trump: ya no aplican a ningún país

La administración de Donald Trump ha recibido un duro golpe legal este miércoles por el fallo judicial del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (EEUU) que determina que los aranceles excedieron su autoridad.

El dictamen tiene como objetivo bloquear la aplicación de los gravámenes impuestos por el mandatario estadounidense como parte de su política económica.

“El fallo se dio con la decisión de tres jueces”, se detalló sobre la decisión de los tribunales con sede en Nueva York, y que desafían a Donald Trump.

De acuerdo con la resolución, los aranceles ya no aplican en ningún país, dejando sin efecto los famosos y cuestionados impuestos del líder republicano.

“La Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad exclusiva para aprobar o no este tipo de impuestos, incluso en el marco de una ley de emergencia en la que Trump justificó sus decretos arancelarios“, cita el dictamen que implicaría una nueva guerra, ahora entre el Tribunal de Comercio Internacional y el mandatario estadounidense.

Los tres jueces señalan que la decisión de declarar ilegales los aranceles no es por imprudencia o por ser ineficaces, sino por que la ley no lo permite.

“El tribunal no se pronuncia sobre la prudencia ni la probable eficacia del uso de aranceles por parte del presidente como herramienta de presión. Dicho uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque [la ley federal] no lo permite”.

Sobre el argumento de Trump de una emergencia nacional se estableció que “exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para regular la importación mediante aranceles”.

Corte Suprema de EEUU dictamina como ilegales los aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles de Donald Trump son ilegales, sentando un precedente sin igual en la política comercial de ese país.

La sentencia, que invalida el polémico mecanismo arancelario instaurado durante el mandato del expresidente, podría cambiar el curso de las relaciones económicas internacionales.

En el fallo, divulgado este 20 de febrero, los jueces manifestaron que el ejecutivo sobrepasó los límites legales al fijar tributos unilaterales a las importaciones, una medida que fue ampliamente criticada por empresarios y gobiernos extranjeros.

Según se explicó, la Corte Suprema interpretó que esas decisiones carecieron de la aprobación del Congreso, violando normas fundamentales establecidas en la Constitución estadounidense.



“El estrecho de Trump”, el presidente de EEUU renombra Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a generar controversia global al sugerir un nuevo nombre para el Estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense publicó en Truth Social un mapa de la vía marítima con el nuevo nombre: Estrecho de Trump.

La noticia ha causado impacto tanto en círculos políticos estadounidenses como internacionales, intensificando el debate sobre la influencia de Estados Unidos en la región.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, por donde transita alrededor del 25% del petróleo global.

Este canal ha sido escenario frecuente de tensiones geopolíticas entre Irán, Estados Unidos y otros actores.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Trump envía un nuevo ultimátum a Irán: “¡Más les vale espabilar pronto!”

Donald Trump volvió a generar controversia tras publicar en su red social una imagen en la que aparece armado y acompañado de un fuerte mensaje dirigido a Irán.

Con este gesto, el mandatario estadounidense elevó la tensión en un contexto ya complejo para las relaciones entre ambos países.

La publicación de Trump imagen armado advertencia Irán se volvió rápidamente viral, atrayendo la atención de medios y gobiernos internacionales.

La fotografía en cuestión muestra a Trump sosteniendo un rifle, acompañada del texto: “Más les vale espabilar pronto”.

El mensaje ha sido interpretado como una advertencia directa hacia el gobierno de Irán, en medio de recientes confrontaciones en Medio Oriente.

Analistas políticos señalan que este tipo de declaraciones desde un líder de alto perfil tienen potencial para escalar situaciones delicadas, como la actual tensión Estados Unidos Irán, que no solo impacta a ambos países, sino a la estabilidad de la región.

Reacciones internacionales tras el mensaje de Trump a Irán

Distintos gobiernos y organismos internacionales han manifestado su preocupación ante la publicación. Voceros en la Unión Europea y analistas independientes coinciden en que este tipo de mensajes complican la búsqueda de salidas diplomáticas entre EEUU e Irán.

Al interior de EEUU, sectores políticos critican a Trump por incitar la hostilidad en un momento sensible.

En la comunidad latina y centroamericana la noticia también provoca debate, dada la influencia geopolítica estadounidense en la región.

Trump asegura que no está ansioso por terminar la guerra: “Tengo todo el tiempo del mundo”

En medio de las constantes tensiones entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump sorprendió con una afirmación contundente: “tengo todo el tiempo del mundo”.

Al abordar la crisis, el presidente enfatizó que no se siente presionado por tomar decisiones inmediatas ante las amenazas y acciones recientes provenientes de Irán, manteniendo viva la atención internacional en el conflicto.

“Para aquellos que leen el decadente [The] New York Times o ven la cadena de noticias falsas CNN y piensan que estoy ‘ansioso’ por terminar la guerra (¡si es que se le puede llamar así!) con Irán, les informo que posiblemente soy la persona con menos presión en esta posición. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre!”, escribió en su perfil de Truth Social.

Con lo anterior, Trump quiere descartar que EEUU no está preparada para una guerra larga, como lo ha planteado también el gobierno iraní.

Las repercusiones de la guerra contra Irán no solo han afectado a EEUU, el mundo entero es víctima de una guerra iniciada por EEUU en Medio Oriente.

Declaraciones de Trump y su impacto internacional

Trump sostuvo que prefiere actuar con calma y estrategia. Sus palabras llegan en un contexto donde Irán ha intensificado sus advertencias y movimientos militares, situación que los analistas consultados consideran peligrosa tanto para la estabilidad regional como para la política exterior de Estados Unidos.

Además, Trump descarta estar apresurado por sus opositores internos o por las expectativas globales, dejando claro que la paciencia será su principal estrategia

Las relaciones entre ambos países viven uno de sus momentos más delicados en los últimos años, recordando crisis previas pero con un liderazgo ahora marcado por la resistencia a la presión mediática.

Trump vuelve con sus amenazas contra Irán: Ordena destruir barcos iraníes

La noticia de que Donald Trump ordenó disparar contra barcos iraníes ha causado impacto internacional y suma tensión a la ya delicada relación entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos (EEUU) confirmó en sus redes sociales que instruyó a las fuerzas navales estadounidenses a atacar embarcaciones de Irán que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Esta orden, dada durante un periodo de alta tensión en la región, fue comunicada por Trump en redes sociales.

De inmediato, la declaración encendió las alarmas no solo en Irán, sino también entre los aliados de Washington y analistas internacionales, que advierten sobre un posible incremento en el riesgo de confrontaciones marítimas.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz“, declaró.

La decisión agrava la situación en Medio Oriente tras una guerra que se ha extendido por más de dos meses.

“No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.

Amnistía Internacional llama “depredadores” a Trump, Netanyahu y Putin

Amnistía Internacional presentó un informe en el cual se califica como depredadores a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin.

En el documento llama a los líderes de las naciones a resistir frente a los llamados “líderes depredadores” en el mundo; advirtiendo sobre el grave retroceso en materia de derechos humanos que sus políticas pueden provocar.

Según Amnistía Internacional, el avance de estos mandatarios representa una amenaza sin precedentes, especialmente en regiones que ya enfrentan situaciones de conflicto y represión.

“Impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”, dijo el informe sobre los “depredadores” políticos. Para Amnistía Internacional Trump, Putin y Netanyahu actúan desafiando las normas y las entidades internacionales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, creando un mundo en el que “la guerra sustituye a la diplomacia“. “Para 2025, Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, por nombrar solo algunos, impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”. Trump vuelve con sus amenazas contra Irán: Ordena destruir barcos iraníes La noticia de que Donald Trump ordenó disparar contra barcos iraníes ha causado impacto internacional y suma tensión a la ya delicada relación entre Estados Unidos e Irán. El presidente de Estados Unidos (EEUU) confirmó en sus redes sociales que instruyó a las fuerzas navales estadounidenses a atacar embarcaciones de Irán que coloque minas en el estrecho de Ormuz. Esta orden, dada durante un periodo de alta tensión en la región, fue comunicada por Trump en redes sociales. De inmediato, la declaración encendió las alarmas no solo en Irán, sino también entre los aliados de Washington y analistas internacionales, que advierten sobre un posible incremento en el riesgo de confrontaciones marítimas. “He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz“, declaró. La decisión agrava la situación en Medio Oriente tras una guerra que se ha extendido por más de dos meses. “No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.





