La crisis económica que atraviesan los estadounidenses por la guerra contra Irán tiene un alivio con la creación de nuevos empleos que mitigan los altos costos de la vida para algunas familias que ahora tienen un salario.

El mercado laboral de Estados Unidos sorprendió positivamente en abril de 2026 al sumar 115,000 empleos, superando las previsiones de analistas.

La cifra, reportada por el Departamento de Trabajo, marca un avance importante y fortalece la percepción de estabilidad en la economía estadounidense.

Según el informe, la tasa de desempleo se mantuvo en un 4.3%, igual que en marzo, reflejando una recuperación gradual tras los desafíos económicos recientes.

Las cifras muestran que el país sigue generando oportunidades laborales, especialmente en sectores como servicios, construcción y salud.

“El ritmo de contratación superó las estimaciones iniciales, lo que es una señal de resiliencia del mercado laboral”, señalaron expertos económicos.

Además, los salarios continuaron una leve tendencia al alza, respaldando el consumo de los hogares.

La estabilidad en la tasa de desempleo al 4.3% se interpreta como un equilibrio entre creación de empleos y personas que se reincorporan al mercado laboral.

Sin embargo, aún quedan retos, como el subempleo y la calidad de los trabajos creados.

Donald Trump despide a funcionaria responsable de cifras de empleos en EEUU

Donald Trump despide funcionaria cifras empleo, generando revuelo en la administración de Estados Unidos tras la última publicación oficial sobre el mercado laboral, considerando que los datos fueron manipulados para perjudicarlo a él.

“En mi opinión, las cifras de empleo de hoy han sido MANIPULADAS para hacer quedar mal a los republicanos y a MÍ”, dijo Trump sobre el despido de la doctora Erika McEntarfer.

El presidente ordenó el cese de la principal responsable de estadísticas laborales de la Casa Blanca luego de darse a conocer datos que reflejaban una desaceleración en la creación de nuevos empleos.

La funcionaria, quien venía desempeñando su cargo desde hace varios años, fue apartada tras desacuerdos con la gestión y el análisis de la información sobre el desempleo.

Según fuentes oficiales, el despido responde directamente a la publicación de cifras consideradas poco favorables para la actual administración, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones encargadas de generar datos públicos.

El despido ha sido criticado por sectores políticos y expertos en estadísticas. Analistas advierten sobre los riesgos de manipulación y pérdida de confianza pública en los informes laborales del gobierno estadounidense.

Para muchos, la decisión podría tener consecuencias negativas en la transparencia de los datos económicos, cruciales para la toma de decisiones y el análisis de la situación laboral del país.

La noticia ha captado la atención internacional, recordando episodios previos donde diferentes gobiernos han intentado influir en organismos técnicos y estadísticos.

La importancia de contar con información confiable y libre de presiones políticas sigue siendo central para analistas económicos y ciudadanos.

EEUU suma 39 millones de desempleos por Covid-19

Más de 2,4 millones de personas solicitaron el seguro por desempleo en Estados Unidos la pasada semana, en la más reciente ola de despidos causados por la pandemia de coronavirus, que ha forzado al cierre de negocios desde hace dos meses y lanzado la economía a una profunda recesión.

Aproximadamente 38,6 millones de personas han solicitado las prestaciones desde el comienzo de la pandemia, dijo el jueves el Departamento de Trabajo.

Otros 2,2 millones solicitaron ayuda bajo un nuevo programa federal para autoempleados, contratistas y trabajadores temporales, que ahora por primera vez tienen derecho a ayuda por desempleo en los EEUU. La semana previa la solicitaron 850.000 personas.

El continuo flujo de despidos refleja una economía que se está hundiendo en la peor crisis desde la Gran Depresión de 1930. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó esta semana que la economía se contraerá a una tasa anual de 38% en el trimestre abril-junio, por mucho un récord.

Casi la mitad de los ciudadanos en EEUU dicen que sus ingresos han disminuido o viven con un adulto que ha perdido paga por desempleo o reducción de horario, según datos que difundió el miércoles el Buró del Censo. Más de una quinta parte dijo que tenían poca o ninguna confianza en poder pagar a tiempo el alquiler o la hipoteca del mes próximo.

En abril, las empresas en EEUU eliminaron 20 millones de empleos, borrando una década de crecimiento laboral en un solo mes. La tasa de desempleo alcanzó 14,7%, la más alta desde la Depresión. Además, millones de personas que ya estaban sin trabajo no contaron porque no buscaron nuevos empleos.

Desde entonces, 10 millones más de despedidos han solicitado prestaciones por desempleo en EEUU. El director de le Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en una entrevista el domingo que la tasa de desocupación pudiera llegar en mayo o junio a entre 20% y 25%.

Aunque el flujo de desempleos se ha desacelerado, las solicitudes de prestaciones la pasada semana aún fueron 10 veces el número promedio antes de la pandemia.

Stephen Stanley, principal economista para Amherst Pierpont, dijo que los despidos más recientes pudieran ser especialmente preocupantes porque están ocurriendo en momentos en que muchos estados comienzan a reabrir gradualmente sus economías.

Eso pudiera indicar que las compañías prevén escasas probabilidades de una recuperación económica pronta y siguen sintiendo al necesidad de recortar empleos en EEUU.

EEUU: Cerca de 33 millones han pedido ayuda por desempleo

Cerca de 3,2 millones de personas solicitaron el beneficio por desempleo en Estados Unidos (EEUU) la semana pasada luego que el cierre de negocios causado por la propagación del nuevo coronavirus agudizó la peor catástrofe económica del país en décadas.

Ahora son aproximadamente 33,5 millones de personas las que han buscado la ayuda por desempleo en las últimas siete semanas desde que la pandemia empezó a obligar a millones de compañías a cerrar sus puertas y recortar su fuerza laboral. Eso es el equivalente a uno de cada cinco estadounidenses que habían sido empleados en febrero, cuando la tasa de desempleo había registrado apenas 3,5%, la más baja en 50 años.

El gobierno de EEUU emitirá el viernes su informe de empleos de abril, y es probable que sea el peor desde que empezó a registrarse tras la Segunda Guerra Mundial. Se pronostica que la tasa de desempleo llegue al menos a 16%, la más alta desde la Gran Depresión, y los analistas calculan que al menos 21 millones de empleos se perdieron el mes pasado.

En caso de que ocurra, significará que prácticamente todo el crecimiento laboral en los 11 años desde la Gran Recesión se habrá evaporado en tan solo un mes.

Pese a todo, tales preocupantes cifras no mostrarán en su totalidad la magnitud del impacto del coronavirus en el mercado laboral de EEUU. Muchas de las personas que mantienen sus empleos sufrieron un recorte de horas de trabajo, y otras una reducción salarial.

Algunos de los que perdieron su empleo en abril y no buscaron otro ante las reducidas posibilidades de obtenerlo ni siquiera forman parte de las cifras de desempleados. Una estadística más amplia —la proporción de adultos con trabajo— podría llegar a un mínimo histórico.

El gobierno de EEUU ha efectuado unos 130 millones de pagos por el impacto económico de la pandemia a contribuyentes en menos de 30 días. El Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) prevé hacer más de 150 millones de pagos como parte de un gigantesco programa de rescate por el coronavirus.





