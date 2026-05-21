Un tribunal de apelaciones en París declaró culpables a Air France y Airbus por homicidio involuntario relacionado con el accidente del vuelo AF447 ocurrido en junio de 2009, tragedia en la que murieron 228 personas.

La aeronave, un Airbus A330 que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París, desapareció de los radares pocas horas después de despegar y cayó en el océano Atlántico en medio de una tormenta. Entre las víctimas se encontraban pasajeros y tripulantes de distintas nacionalidades, incluidos ciudadanos franceses y brasileños.

La decisión judicial revierte un fallo emitido en 2023, cuando ambas compañías habían sido absueltas de responsabilidad penal. Ahora, el tribunal determinó que existieron actos de negligencia relacionados con la capacitación de los pilotos y la preparación de la tripulación ante situaciones de emergencia.

Como parte de la sentencia, Air France y Airbus deberán pagar una multa de 225 mil euros cada una, la sanción máxima establecida por la ley francesa para este tipo de casos.

Las investigaciones revelaron que el avión enfrentó condiciones meteorológicas adversas antes de perder estabilidad y caer al mar. Los restos de la aeronave fueron encontrados casi dos años después del accidente a miles de metros de profundidad en el Atlántico.

Tras conocerse el fallo, Airbus anunció que apelará la decisión judicial, aunque expresó sus condolencias y apoyo a las familias de las víctimas.

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