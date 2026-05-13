La FIFA confirmó una serie de cambios históricos para el Mundial 2026, torneo que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá y que contará por primera vez con 48 selecciones participantes.

El nuevo formato incluirá 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán a la siguiente fase los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares, dando paso a una nueva ronda de dieciseisavos de final. Con este sistema, el campeón deberá disputar ocho partidos para levantar el trofeo.

Entre las principales novedades también destaca el control más estricto del tiempo efectivo de juego. Los árbitros añadirán con mayor precisión el tiempo perdido en celebraciones, cambios y lesiones, por lo que varios encuentros podrían superar los 100 minutos de duración total.

La FIFA además implementará una versión más avanzada del fuera de juego semiautomático, utilizando cámaras especiales y un chip dentro del balón para acelerar las decisiones arbitrales y mostrar animaciones en tiempo real a los aficionados.

Otra modificación importante será la llamada “regla del capitán”, que permitirá únicamente al capitán de cada equipo acercarse al árbitro para reclamar decisiones. Los jugadores que protesten de manera agresiva podrán recibir tarjeta amarilla automáticamente.

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