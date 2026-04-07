(AP) — El papa León XIV afirmó que la amenaza del presidente Donald Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable”.

Al respecto, manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.

En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.

“Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, expresó el pontífice.

No es la primera vez que el papa León se pronuncia sobre la guerra. Hace unas semanas, dejó claro que cualquiera que no era correcto utilizar la religión para impulsar un conflicto armado.

Papa León: “La paz y estabilidad no se puede construir mediante amenazas mutuas o armas”

El Papa León XIV ha manifestado preocupación por lo que considera una escalada peligrosa en el escenario del Medio Oriente tras la guerra entre EEUU e Israel en contra de Irán.

“La paz y estabilidad no se puede construir mediante amenazas mutuas o armas”, dijo el pontífice al referirse al conflicto que comenzó el fin de semana tras los ataques de EEUU e Israel a Irán.

“Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable”, dijo el papa León.

El conflicto, que involucra intereses políticos y militares de alcance global, ha captado la atención de la comunidad internacional. Además, también ha captado la atención de líderes religiosos.

Agregó que espera que “la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia”. Para acto seguido, pidió oraciones por la paz.

El llamado del Papa León XIV a la paz

Durante su intervención, el jefe de la Iglesia católica instó a todas las partes a buscar el diálogo y la cooperación para evitar que la tensión entre Irán, EEUU e Israel derive en una crisis de gran escala.

“La violencia solo conduce a más sufrimiento para los pueblos de la región“, expresó sobre el conflicto que podría extenderse por varios días.

El Papa León XIV también recordó la importancia del papel de la diplomacia internacional. Además, resaltó el papel de los organismos multilaterales como la ONU en la búsqueda de soluciones pacíficas.

El Vaticano, históricamente comprometido con la mediación, pidió a los líderes mundiales que eviten declaraciones o acciones que puedan intensificar el conflicto.

Además, el Pontífice advirtió que una escalada en el conflicto podría desencadenar consecuencias devastadoras no solo para Medio Oriente. También advirtió sobre consecuencias devastadoras para la estabilidad global.

El mensaje del Papa León XIV resalta el rol de la Iglesia como promotora de paz y diálogo en escenarios críticos. Por ello, reitera que solo mediante la negociación será posible alcanzar una solución sostenible en Medio Oriente.