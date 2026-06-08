Diversos estudios sobre satisfacción con la vida han identificado una tendencia recurrente: muchas mujeres reportan niveles más altos de felicidad y bienestar emocional durante sus décadas de los 40 y 50 años en comparación con etapas anteriores de su vida.

Según especialistas en psicología, este fenómeno estaría relacionado con factores como una mayor seguridad en sí mismas, una mejor capacidad para establecer límites personales, una situación económica más estable y una menor preocupación por las opiniones de los demás.

Los investigadores señalan que, a medida que avanzan en edad, muchas mujeres dejan de sentir la misma presión por cumplir expectativas sociales o buscar constantemente la aprobación de otras personas. En su lugar, tienden a enfocarse más en su bienestar, sus relaciones cercanas, su salud y actividades que les generan satisfacción personal.

Otro aspecto destacado es la reducción de conductas asociadas a la comparación social y al deseo de complacer a todos, lo que puede contribuir a una mayor sensación de libertad y autenticidad.

Aunque los expertos aclaran que cada experiencia es diferente y que la felicidad depende de múltiples factores individuales, los datos recopilados en distintas investigaciones sugieren que la confianza personal suele aumentar con la edad, mientras disminuye la necesidad de validación externa.

Estos hallazgos han llevado a algunos especialistas a replantear la percepción negativa que a menudo se asocia con el envejecimiento, destacando que para muchas personas esta etapa puede representar una oportunidad para vivir con mayor tranquilidad, autonomía y satisfacción.

Estudios indican que las mujeres requieren más horas de sueño que los hombres