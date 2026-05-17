Esta nueva asociación global a largo plazo integra las capacidades de Ascend de Experian directamente en los flujos de trabajo de ServiceNow, lo que transforma las operaciones de los clientes.

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Experian, la empresa global de datos y tecnología, y ServiceNow (NYSE: NOW), la torre de control de IA para la reinvención empresarial, presentan hoy una nueva asociación global plurianual que aprovecha el poder de los agentes autónomos de IA en todas las plataformas. El objetivo de esta alianza es ayudar a las empresas a tomar decisiones más rápidas e inteligentes a gran escala.





A través de esta asociación, los agentes autónomos de IA pueden adquirir la capacidad de actuar más rápido y de manera más consistente, comenzando con los casos prácticos de incorporación de empleados, gestión de riesgos de terceros y gobernanza del ciclo de vida de los modelos.

Uno de los mayores desafíos para las organizaciones globales que adoptan la IA agéntica es lograr la escala, ya que las implementaciones suelen verse limitadas por la falta de datos confiables. De hecho, las investigaciones del sector muestran que las limitaciones de datos son la principal barrera para ocho de cada diez organizaciones. Al conectar la inteligencia confiable directamente a los flujos de trabajo empresariales, esta asociación permite que la IA agéntica se amplíe mucho más allá de las puestas en marcha piloto.

Con la plataforma Ascend de Experian conectada de forma nativa a la plataforma de IA de ServiceNow, los agentes de IA pueden acceder sin problemas a la información confiable y a las capacidades de toma de decisiones de Experian directamente dentro de los flujos de trabajo existentes, lo que brinda a los clientes la oportunidad única de automatizar la inteligencia a escala.

Keith Little, presidente de Experian Software Solutions, declaró:



“ Consideramos que la IA agéntica es un cambio fundamental en la forma en que se prestan los servicios inteligentes. Mediante esta asociación reunimos las fortalezas complementarias y una visión compartida para desarrollarlos de la manera correcta”.

“ Al conectar nuestras capacidades de inteligencia y toma de decisiones en Ascend directamente con el flujo de trabajo de ServiceNow, las empresas pueden operar con confianza a escala, al tiempo que amplían el impacto de nuestras capacidades a nuevos sectores y flujos de trabajo empresariales. Esta asociación consolida la posición de Experian como líder mundial en innovación de IA, lo que brinda a las organizaciones las bases para implementar servicios agénticos con confianza”.

Cathy Mauzaize, presidenta de ServiceNow para EMEA, declaró:



“ Las empresas están preparadas para ir más allá de la experimentación, y esta asociación les ofrece exactamente lo que necesitan para escalar. Al unir la plataforma de IA de ServiceNow con la plataforma de análisis y toma de decisiones líder en el mundo de Experian, ayudamos a obtener información más profunda y proporcionamos una IA que puede tomar decisiones más inteligentes y actuar más rápido en un entorno seguro que ofrece resultados reales”.

La asociación respaldará una amplia gama de casos prácticos para empresas en entornos altamente regulados, comenzando con la gestión de riesgos de terceros, lo que incluye la verificación de fraude e identidad para empresas, la incorporación de empleados y la gestión de riesgos de modelos.

Acerca de Experian

Experian es una empresa global de datos y tecnología que impulsa oportunidades para personas y empresas de todo el mundo. Ayudamos a redefinir las prácticas crediticias, a descubrir y prevenir el fraude, a simplificar la asistencia sanitaria, a ofrecer soluciones de marketing digital y a profundizar en el conocimiento del mercado automovilístico, todo ello utilizando nuestra exclusiva combinación de datos, análisis y software. También ayudamos a millones de personas a alcanzar sus objetivos financieros y a ahorrar tiempo y dinero.

Operamos en una serie de mercados, desde servicios financieros hasta atención médica, automotriz, agrofinanzas, seguros y muchos más sectores de la industria.

Invertimos en personas talentosas y en nuevas tecnologías avanzadas para aprovechar el poder de los datos e innovar. Como empresa del índice FTSE 100 cotizamos en la Bolsa de Valores de Londres (EXPN) y contamos con un equipo de 25 200 personas en 33 países. Nuestra sede corporativa se encuentra en Dublín, Irlanda. Obtenga más información en experianplc.com.

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