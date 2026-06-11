El Pentagon activó este jueves protocolos de emergencia luego de que sus sistemas detectaran un posible problema relacionado con la calidad del aire dentro del edificio.

Como medida preventiva, varios pisos y pasillos del complejo fueron evacuados o cerrados temporalmente mientras equipos especializados realizaban inspecciones para determinar la naturaleza del incidente. Las autoridades también emitieron órdenes de confinamiento en las áreas afectadas mientras se desarrollaban las evaluaciones.

Según informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, los sensores detectaron una anomalía que requería medidas de precaución hasta conocer su alcance. En respuesta, se desplegaron equipos de emergencia y personal especializado para proteger a los ocupantes del edificio.

La operación contó con el apoyo de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono y del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington, cuyos equipos de materiales peligrosos acudieron al lugar para realizar pruebas y descartar cualquier riesgo químico.

Durante varias horas, se observaron efectivos equipados con máscaras antigás y trajes de protección mientras se desarrollaban las investigaciones. Sin embargo, tras completar las evaluaciones, las autoridades concluyeron que no existía ninguna amenaza real y confirmaron que todo se debió a una falsa alarma.

Una vez descartado el riesgo, las actividades comenzaron a normalizarse dentro de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, sin que se reportaran personas afectadas ni daños materiales.

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