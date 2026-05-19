La selección de República Democrática del Congo incorporó oficialmente a su reconocido aficionado “Lumumba” dentro de la delegación que acompañará al equipo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Michel Kuka Mboladinga, conocido popularmente como “Lumumba”, ganó notoriedad por su entusiasmo en los estadios y redes sociales durante la pasada Copa Africana de Naciones. Sus extravagantes atuendos, energía y apoyo constante a “los Leopardos” lo convirtieron en una figura muy querida entre los seguidores del combinado nacional.

La decisión de integrarlo a la delegación fue respaldada por el presidente Félix Tshisekedi y solicitada directamente por jugadores del equipo nacional, según informaron autoridades deportivas del país. Todos los gastos relacionados con el viaje y estadía serán cubiertos por la federación.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el vínculo entre la selección y la afición, resaltando además el valor social y cultural del fútbol dentro del país africano.

El apodo “Lumumba” hace referencia a Patrice Lumumba, figura histórica de la independencia congoleña y símbolo de resistencia nacional.

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