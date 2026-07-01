La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó que 20 productos de la marca Zyn, propiedad de Philip Morris International, puedan promocionarse con la afirmación de que sustituir los cigarrillos por estas bolsas de nicotina reduce el riesgo de desarrollar enfermedades graves asociadas al tabaquismo.

La decisión se tomó tras evaluar la evidencia científica presentada durante un proceso de revisión que incluyó una reunión pública celebrada en enero, en la que especialistas de la agencia concluyeron que los datos respaldan esta declaración para fumadores adultos que cambian completamente del cigarrillo a estos productos.

Las bolsas de nicotina Zyn se colocan entre el labio y la encía y contienen nicotina, pero no tabaco. A principios de 2025, la FDA ya había autorizado su permanencia en el mercado estadounidense al considerar que representan una alternativa potencialmente menos dañina que los cigarrillos convencionales.

Con ventas que alcanzaron los 3,240 millones de dólares durante el último año, Zyn lidera el segmento de bolsas de nicotina, uno de los de mayor crecimiento dentro de la industria del tabaco en Estados Unidos, aunque su uso aún representa menos del 1 % entre los adultos del país.

No obstante, la FDA enfatizó que esta autorización no significa que el producto sea seguro. El organismo recordó que no existe ningún producto de tabaco libre de riesgos e insistió en que las personas que no consumen tabaco o nicotina no deberían comenzar a hacerlo.

La autorización también llega en un contexto de cambios en la política estadounidense sobre productos de nicotina, luego de que la administración del presidente Donald Trump modificara su postura respecto a las restricciones para productos saborizados.

Mientras tanto, especialistas en salud pública han manifestado preocupación por el posible impacto de esta decisión, al considerar que la publicidad, los sabores disponibles y la creciente popularidad de las bolsas de nicotina podrían incentivar el consumo entre personas que nunca han fumado.

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