Una propuesta inusual en el ámbito deportivo internacional ha generado debate a pocas semanas de la próxima Copa del Mundo. Un enviado cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría planteado a la FIFA la posibilidad de reemplazar a la selección de Irán por Italia en el torneo, según reportes difundidos por medios internacionales.

La iniciativa fue atribuida a Paolo Zampolli, quien habría sugerido directamente tanto a Trump como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que la selección italiana ocupe el lugar del equipo iraní. De acuerdo con sus declaraciones, la propuesta responde tanto a motivos deportivos como políticos, en medio de tensiones recientes entre Washington y Roma.

El planteamiento también estaría vinculado a un intento de recomponer la relación entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ambos líderes han protagonizado diferencias públicas en las últimas semanas, especialmente tras las críticas del mandatario estadounidense hacia el papa León XIV en el contexto del conflicto con Irán. Estas fricciones habrían deteriorado temporalmente la relación bilateral, lo que abre espacio a gestos simbólicos como el sugerido en el ámbito deportivo.

Desde una perspectiva futbolística, Italia es una de las selecciones más laureadas de la historia, con cuatro títulos mundiales. Sin embargo, su ausencia en las últimas ediciones del torneo ha sido motivo de sorpresa y preocupación en el país europeo. El equipo quedó fuera nuevamente tras perder en la repesca clasificatoria frente a Bosnia y Herzegovina, lo que marcó su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo.

Pese a este historial reciente, Zampolli defendió la inclusión de Italia en el torneo, argumentando su tradición y peso histórico en el fútbol internacional. Según trascendió, el diplomático expresó que sería “un sueño” ver a la selección italiana competir en un Mundial organizado en territorio estadounidense.

No obstante, la propuesta ha generado interrogantes sobre su viabilidad, ya que los criterios de clasificación para la Copa del Mundo están claramente establecidos por la FIFA y no contemplan sustituciones basadas en decisiones políticas. Hasta el momento, ni la FIFA, ni la Casa Blanca, ni la Federación Italiana de Fútbol, ni la federación iraní han emitido comentarios oficiales sobre esta iniciativa.

Por su parte, Irán ha reiterado su intención de participar en el torneo. De acuerdo con reportes recientes, las autoridades deportivas iraníes han señalado que el equipo nacional se encuentra preparado para competir, aunque han condicionado su participación a ciertas garantías logísticas. Entre ellas, destaca la solicitud de trasladar algunos de sus partidos fuera de Estados Unidos, posiblemente hacia México, en el contexto de preocupaciones políticas y de seguridad.

Este escenario añade un componente adicional de complejidad a la organización del evento, que se celebrará en varios países de América del Norte. La situación también refleja cómo las tensiones geopolíticas pueden influir indirectamente en el deporte, incluso en competiciones que tradicionalmente se han mantenido al margen de disputas políticas.

Expertos en derecho deportivo coinciden en que cualquier cambio en la lista de selecciones participantes requeriría un proceso formal y justificado dentro del reglamento de la FIFA, lo que hace poco probable una modificación de este tipo en esta etapa. Además, una decisión de esa magnitud podría sentar un precedente controvertido y generar cuestionamientos sobre la integridad del sistema de clasificación.

Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones en medios internacionales y entre aficionados, que observan con atención si la propuesta se mantiene como una sugerencia aislada o si evoluciona hacia una discusión más amplia dentro de los organismos deportivos.

En un contexto donde el deporte y la política se entrelazan cada vez con mayor frecuencia, esta iniciativa pone de relieve los desafíos que enfrentan las instituciones para preservar la equidad y la transparencia en las competiciones internacionales. Por ahora, la participación de Irán en el Mundial sigue en pie, mientras Italia permanece fuera tras no lograr su clasificación en el terreno de juego.

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