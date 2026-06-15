La FIFA abrió una investigación preliminar sobre el árbitro australiano Shaun Evans después de que realizara un gesto con la mano durante una transmisión televisiva previa al encuentro entre Germany national football team y Curaçao national football team en el Mundial 2026.

Las imágenes mostraron a Evans en la sala de revisión del VAR junto a otros oficiales arbitrales cuando, al percatarse de la presencia de las cámaras, realizó una señal formando un círculo con el pulgar y el índice de su mano derecha. El gesto fue ampliamente comentado en redes sociales debido a las distintas interpretaciones que se le han atribuido en diversos contextos.

Según reportes internacionales, la FIFA solicitó a su equipo encargado de monitorear posibles incidentes de discriminación que analizara el caso para determinar si existe algún motivo de preocupación. Como parte de este proceso, también se estudia la posibilidad de apartar temporalmente al árbitro de sus funciones mientras se completa la evaluación.

En un comunicado, el organismo señaló que el gesto observado puede asemejarse a símbolos que en determinadas circunstancias han sido asociados con grupos extremistas. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha abierto un procedimiento disciplinario formal ni se ha anunciado ninguna sanción.

La investigación continúa y la FIFA indicó que revisará todas las evidencias disponibles antes de adoptar cualquier decisión sobre la participación futura del árbitro en el torneo

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