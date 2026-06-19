El futbolista enfrenta un juicio en su contra por una agresión sexual que cometió en 2023, cuando su familia e hijos se encontraban de vacaciones.

Achraf Hakimi, futbolista del París Saint Germain, será juzgado en Francia por violación, tras una acusación formal presentada en 2023.

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado, luego de que la justicia francesa considerara suficientes las pruebas presentadas durante la investigación formal.

La acusación, hecha por una joven en París, ha generado controversia en la opinión pública y el entorno futbolístico, tanto en Europa como en el mundo árabe.

Según ha indicado, el Tribunal de Apelación de Versalles en un comunicado después de rechazar el recurso del deportista para evitar el juicio y solicitar el sobreseimiento del caso.

El caso podría sentar un precedente sobre cómo casos similares son tratados por la justicia francesa, y ha motivado discusiones sobre la protección legal de las supuestas víctimas y el derecho de los acusados a un juicio justo.

Las pesquisas realizadas durante la investigación preliminar y la judicial concluyen que “existen pruebas suficientes contra Hakimi para justificar su procesamiento ante el judgado penal departamental”, señala el Tribunal de Apelación.

Fanny Colin, abogada del futbolista, ha apuntado que, por el momento, no ha sido declarado “culpable de nada” y ha remarcado que ya esperaban esta decisión.

En ese sentido, señaló que la mujer se ha negado a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN, ha rechazado el análisis de su teléfono móvil y no ha querido dar el nombre de un testigo clave.

La abogada del futbolista aseguró que la denunciante no tiene la claridad de los hechos, lo que es una clara señal de que está manipulando la información.

Rodillazo en la cabeza deja inconsciente a una futbolista en pleno partido

Un hecho preocupante sacudió el mundo deportivo cuando un futbolista quedó inconsciente en pleno partido, generando alarma tanto entre los jugadores como en los seguidores que presenciaban el encuentro.

El incidente refuerza la importancia de la salud en el fútbol y plantea interrogantes sobre la preparación médica en los estadios.

El suceso ocurrió durante un partido cuando la jugadora Andrea Media, se desplomó súbitamente en el césped tras recibir un rodillazo en su cabeza.

De inmediato, los servicios médicos ingresaron al campo para brindarle atención y, tras varios minutos de tensión, lograron reanimarlo.

No obstante, la futbolista fue trasladada a un hospital para una evaluación exhaustiva, lo que volvió a poner en el centro del debate los protocolos para atender emergencias en partidos profesionales.



Respuesta de los servicios médicos y reacciones en redes sociales

Especialistas en medicina deportiva recuerdan la importancia de las evaluaciones periódicas a los jugadores para detectar afecciones cardíacas u otros riesgos antes de entrar al campo.



Comparativamente, casos similares han ocurrido en otros contextos deportivos, lo que evidencia que la salud de los deportistas sigue siendo un punto crítico.

La jugadora tras varias horas en observación fue dada de alta, y su equipo confirmó que se encuentra bien de salud.

La inspiradora imagen que convirtió en tendencia a la futbolista Carson Pickett

La historia de la futbolista Carson Pickett está revolucionando las redes luego que se viralizara una inspiradora imagen del momento que se conoce con un pequeño que tiene su misma deformidad.

Todo comenzó en un partido de fútbol, cuando la deportista se percató que en el estadio había un menor sin su brazo, algo que la motivó a acercarse y chocar los muñitos.

Inmediatamente, que la imagen fue publicada se convirtió en tendencia por la felicidad que se les ve a ambos al hacer esa conexión que duraría varios años.

La futbolista Carson Pickett detalló que la imagen fue tomada el 2019, pero que la amistad de ambos ha permanecido por más de cinco años.

Joseph y Pickett han vivido en este tiempo cientos de experiencias juntos, entre estas que la jugadora se convirtió en la primera mujer con diferencia de extremidades en formar parte de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos.

Carson Pickett asegura que la fotografía le cambió la vida, y la de muchas personas que empezaron a aceptarse con sus diferencias o deformidades.

“Definitivamente, esa foto cambió mi vida de muchas maneras diferentes, pero lo más genial para mí es que, gracias al hecho de que se hizo viral, comencé a recibir mensajes de países de todo el mundo, de algunos que incluso no había oído hablar”, destacó la deportista sobre su maravillosa experiencia.

Señaló que con Joseph celebran todo lo que les está ocurriendo, y todo lo que son como persona. “Podemos celebrar que el ser diferentes es realmente genial y realmente único”.

Muere futbolista tras descompensarse en pleno partido

El futbolista Raphael Dwamena falleció este sábado tras descompensarse en pleno partido, conmocionando al mundo y recordando otras muertes similares.

Raphael Dwamena, de 28 años, era jugador del Egnatia Rrogozhinë de Albania y con una trayectoria en la liga de España (Levante y Real Sociedad).

“El futbolista Raphael Dwamena, se desplomó al minuto 24 del partido de la Superliga albanesa”, informó la prensa local sobre la muerte del joven deportista tras descompensarse en pleno partido.

Paramédicos, al enterarse del mal estado de salud del jugador, lo sacaron inmediatamente de la cancha y lo trasladaron a un centro asistencial donde falleció.

“El exdelantero de Ghana fue declarado muerto el sábado tras desplomarse en un campo de fútbol durante un partido de Liga en Albania. El jugador del Egnatia sufrió un infarto durante un partido de Liga entre el Egnatia y el Partizani”, se detalló sobre el suceso.

Una vez que se confirmó que Raphael Dwamena murió tras descompensarse, la Federación Albanesa de Fútbol (AFL) emitió un comunicado para expresar “su más sentido pésame” a la familia del jugador.

En 2020, el delantero fue diagnosticado con problemas cardíacos y tuvo que ser sometido a una operación. “Tras algunos antecedentes cardíacos se le instaló un dispositivo en el corazón. Por esta situación, no pudo jugar durante casi tres años”.

Su pasión por el fútbol fue tal que a pesar del diagnóstico decidió morir en las canchas. “Si muero, esa es la voluntad de Dios. Me voy y punto. Olvidado. La gente a mi alrededor estará triste durante unas horas, o tal vez incluso unas semanas“.

(1) Mercatosphera en X: “ Fallece el futbolista ghanés Raphael Dwamena (28) tras desplomarse durante un partido de la liga albanesa entre el KF Egnatia y el FK Partizani. El @RealZaragoza le instaló un desfribilador en 2020 que le salvó la vida un año después en un partido con el BW Linz. El doctor… https://t.co/mX413wzuxJ” / X (twitter.com)