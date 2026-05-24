Las iniciativas reconocidas facilitan la detección temprana de riesgos sanitarios y fortalecen la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios

Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi y MIT Solve anuncian a los ganadores de la primera edición del Future Health Challenge

La propuesta ganadora proporciona a los profesionales de la salud herramientas móviles de asistencia para la toma de decisiones clínicas que favorecen la identificación temprana de riesgos y optimizan la atención de los pacientes

Los equipos compitieron por un premio principal de USD 200 000 y dos distinciones de USD 50 000 para finalistas destacados durante la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra

Los ganadores fueron reconocidos por desarrollar soluciones que favorecen una gestión sanitaria predictiva basada en datos

GINEBRA–(BUSINESS WIRE)–Tres equipos internacionales que desarrollan soluciones de detección temprana y monitoreo de la salud poblacional en tiempo real recibieron un total de USD 300 000 en premios en el marco de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud. Las iniciativas distinguidas abordan desafíos críticos relacionados con la identificación precoz de riesgos, el seguimiento continuo de indicadores poblacionales y una toma de decisiones más ágil. Además, favorecen la transición de los sistemas sanitarios desde modelos centrados en el tratamiento de enfermedades hacia enfoques preventivos e intervenciones anticipadas.









Seleccionados entre 393 postulaciones provenientes de 68 países, los equipos ganadores fueron reconocidos en la primera edición del Future Health Challenge 2026: Building Anticipatory Health Systems through Population Sensing, impulsado por Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi en colaboración con MIT Solve.

Los sistemas sanitarios de todo el mundo enfrentan costos crecientes y demoras persistentes en los diagnósticos, por lo que muchas enfermedades aún se identifican cuando los síntomas ya se encuentran en etapas avanzadas. A esto se suma un acceso desigual a la prevención, especialmente en las comunidades más vulnerables, que suelen enfrentar mayores barreras para obtener controles preventivos, atención oportuna e información confiable. Frente a este escenario, el Future Health Challenge se centró en soluciones destinadas a anticipar riesgos, monitorear tendencias a escala poblacional y brindar herramientas que faciliten una respuesta más rápida por parte de las autoridades competentes.

Cinco equipos finalistas presentaron sus propuestas ante una audiencia internacional integrada por referentes de salud global, filantropía, inversión, tecnología y ciencias de la vida. El jurado otorgó los premios a los siguientes equipos:

ThinkMD (Australia)



USD 200 000 – Ganador



ThinkMD brinda a los profesionales de la salud herramientas móviles de asistencia para la toma de decisiones clínicas que optimizan la evaluación y priorización de pacientes, los tratamientos y las derivaciones. Al mismo tiempo, convierten las consultas cotidianas en información poblacional en tiempo real. La plataforma ya es utilizada por más de 9000 profesionales en 885 establecimientos de salud y ha demostrado su capacidad para funcionar como sistema de alerta temprana gracias a la identificación de patrones de síntomas que anticiparon un brote de cólera en Zambia.

USD 200 000 – Ganador ThinkMD brinda a los profesionales de la salud herramientas móviles de asistencia para la toma de decisiones clínicas que optimizan la evaluación y priorización de pacientes, los tratamientos y las derivaciones. Al mismo tiempo, convierten las consultas cotidianas en información poblacional en tiempo real. La plataforma ya es utilizada por más de 9000 profesionales en 885 establecimientos de salud y ha demostrado su capacidad para funcionar como sistema de alerta temprana gracias a la identificación de patrones de síntomas que anticiparon un brote de cólera en Zambia. Vector Control Innovations (Estados Unidos)



USD 50 000 – Finalista destacado



VectorCam utiliza vigilancia de mosquitos basada en inteligencia artificial para detectar de manera temprana cambios en los riesgos asociados a enfermedades transmitidas por vectores, lo que permite a los sistemas sanitarios actuar antes de que los brotes se intensifiquen. Las evaluaciones realizadas en terreno mostraron mejoras significativas tanto en la eficiencia como en la calidad de la información. Además, el porcentaje de datos completos aumentó de aproximadamente el 60 % a más del 90 %.

USD 50 000 – Finalista destacado VectorCam utiliza vigilancia de mosquitos basada en inteligencia artificial para detectar de manera temprana cambios en los riesgos asociados a enfermedades transmitidas por vectores, lo que permite a los sistemas sanitarios actuar antes de que los brotes se intensifiquen. Las evaluaciones realizadas en terreno mostraron mejoras significativas tanto en la eficiencia como en la calidad de la información. Además, el porcentaje de datos completos aumentó de aproximadamente el 60 % a más del 90 %. Huna (Brasil)



USD 50 000 – Finalista destacado



Huna aplica inteligencia artificial a datos obtenidos de análisis de sangre de rutina para identificar de forma temprana a personas con mayor riesgo de cáncer y derivarlas a programas adecuados de detección y atención. En Brasil, sus programas piloto analizaron a más de 500 000 pacientes y, en todas sus implementaciones hasta la fecha, permitieron detectar cientos de casos de cáncer, muchos de los cuales probablemente habrían sido diagnosticados más tarde, cuando los tratamientos resultan más complejos y costosos.

Desarrollado en colaboración con MIT Solve, el Future Health Challenge forma parte del programa anual de actividades de Future Health, cuyo objetivo es identificar y promover talentos de alto potencial en todo el mundo. A través de esta iniciativa, los innovadores acceden a financiamiento, alianzas estratégicas y oportunidades para ampliar el alcance de soluciones que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

La doctora Jackie Rabec, cofundadora de ThinkMD, afirmó: “Nos honra recibir este reconocimiento y nos entusiasma la oportunidad de ampliar nuestro impacto. La próxima etapa de nuestro crecimiento contempla la expansión en mercados prioritarios como Nigeria, Ruanda, Uganda y Somalia, la validación de nuestra interfaz conversacional multimodal de nueva generación y el fortalecimiento de nuestra solución orientada al cuidado personal para que las personas cuenten con mejores herramientas para el cuidado de su salud”.

Por su parte, la doctora Asma Al Mannaei, directora ejecutiva del área de Salud y Ciencias de la Vida del Departamento de Salud de Abu Dabi, señaló: “Con demasiada frecuencia, los sistemas sanitarios identifican los riesgos recién cuando ya se han convertido en una enfermedad, momento en el que los tratamientos son más complejos y los resultados menos favorables. Las soluciones surgidas del Future Health Challenge están diseñadas para anticipar riesgos y respaldar decisiones más oportunas a escala poblacional. La prioridad ahora es evaluar estas iniciativas en entornos reales y ampliar aquellas que demuestren resultados concretos”.

Hala Hanna, directora ejecutiva de MIT Solve, expresó: “Las soluciones reconocidas en este desafío reflejan tanto la urgencia como las oportunidades que hoy enfrentan los sistemas sanitarios en todo el mundo. Al conectar a emprendedores, responsables de políticas públicas, financiadores y organizaciones del sector a través de plataformas como Future Health, podemos acelerar el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades locales y con capacidad para generar un impacto a gran escala”.

MIT Solve cuenta con más de una década de experiencia en la organización de desafíos globales de innovación en ámbitos como la salud, el clima, la educación y el desarrollo económico. Hasta la fecha, ha movilizado más de USD 80 millones en financiamiento para innovadores de todo el mundo y respaldado soluciones que ya han beneficiado a más de 370 millones de personas.

El desafío forma parte de la misión de Future Health de identificar y apoyar innovaciones capaces de mejorar los resultados sanitarios. Además de los premios económicos, los equipos participantes accederán a una red de aliados estratégicos, inversores y autoridades sanitarias que acompañarán la siguiente etapa de desarrollo y adopción de sus soluciones.

Representantes de los equipos finalistas, semifinalistas y de aquellos distinguidos con menciones honoríficas también serán invitados a presentar sus innovaciones en el Abu Dhabi Future Health Summit, que se celebrará del 20 al 22 de octubre de 2026.

Future Health desarrolla durante todo el año iniciativas centradas en longevidad y medicina de precisión, salud inteligente e inteligencia artificial, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas sanitarios e inversión en ciencias de la vida, con el propósito de contribuir a mejores resultados sanitarios a nivel mundial. Asimismo, la plataforma actúa como punto de encuentro para la colaboración internacional y la identificación de soluciones de alto impacto.

Para más información sobre el Future Health Challenge y los próximos hitos del programa, visite www.futurehealthinitiative.ae.

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