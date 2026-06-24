Uno de los hombres más influyentes del mundo dijo que desconocía los crímenes de Epstein, pero sí aceptó haber coincidido con algunas de ellas y haber sido infiel en tres ocasiones.

El reciente testimonio de Bill Gates ha generado controversia tras confirmarse que el empresario tecnológico no solo reconoció tener relaciones extramaritales durante su matrimonio, sino que también nombró a tres mujeres con quienes sostuvo dichas aventuras.

Este tema, de gran interés en el ámbito social y tecnológico, vuelve a poner en foco las conexiones de Gates y su vida privada, sobre todo en relación al caso Epstein.

Según documentos dados a conocer esta semana, Bill Gates admitió bajo juramento ante una corte de Nueva York los nombres de tres mujeres con las que habría mantenido relaciones importantes fuera de su matrimonio.

El multimillonario cofundador de Microsoft dijo al comité de supervisión de la Cámara que tuvo relaciones con dos mujeres rusas, nombrándolas Mila Antonova, jugadora de bridge, y Karima Nigmatulina, física nuclear.

Gates admitió haber tenido una tercera aventura extramatrimonial con otra científica tras el escrutinio de congresistas estadounidenses durante el testimonio de horas del 10 de junio.

La importancia de este testimonio radica en que surgen nuevas dudas y se abren debates sobre la vida personal de uno de los empresarios más influyentes del mundo.

El testimonio de Gates se da en el marco de una investigación sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, polémico financista acusado de tráfico y abuso sexual.

Durante la comparecencia, Bill Gates fue consultado bajo presión sobre posibles relaciones con otras mujeres, a lo que respondió citando tres nombres que, según el documento judicial, formaron parte de sus aventuras amorosas cuando aún estaba casado.

Estas revelaciones no solo han causado impacto mediático, sino que también han revivido interrogantes sobre la influencia y el poder de figuras como Gates en los círculos más cerrados del mundo empresarial y filantrópico.

A pesar de la polémica, Gates insiste en que sus relaciones no guardan conexión directa con las acciones ilícitas investigadas en torno a Epstein.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, llegando al Congreso en Washington, el 10 de junio del 2026. (Foto AP/J. Scott Applewhite)



Bill Gates declara ante el Congreso sobre su relación con Epstein

Bill Gates comparecerá ante un panel del Congreso el miércoles sobre su relación con Jeffrey Epstein, el financista convicto de abuso sexual de menores.

Los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tienen previsto entrevistar al multimillonario cofundador de Microsoft a puerta cerrada, como han hecho con otros testigos en la investigación. A menudo, las transcripciones se publican más adelante.

Al llegar al Capitolio la mañana del miércoles, Gates señaló que estaba allí de manera voluntaria y expresó esperanzas de que su testimonio sea útil para el comité que investiga el caso Epstein.

“Espero que mi testimonio sea útil para el trabajo, el importante trabajo del comité, para encontrar justicia para las víctimas”, indicó el cofundador de Microsoft.

El representante republicano James Comer, presidente del comité, solicitó formalmente que Gates testificara después de que apareciera en múltiples ocasiones en los documentos difundidos por el Departamento de Justicia sobre Epstein.

Los archivos contienen una enorme cantidad de nombres de hombres prominentes de los sectores tecnológico y financiero, de la política y de otras industrias. Todos han negado participación en los delitos de Epstein, pero algunos mantuvieron o entablaron amistades con él incluso después de que saliera a la luz su historial de abuso sexual.

Entre los archivos figuran anotaciones sobre reuniones entre Gates y Epstein, correspondencia por correo electrónico entre ambos sobre proyectos filantrópicos y fotos de Gates en eventos a los que Epstein también asistió.

Su relación profesional comenzó en 2011, tres años después de que Epstein se declarara culpable en Florida de solicitar prostitución a una menor, y se prolongó al menos hasta finales de 2014, según los documentos.

Epstein fue acusado a nivel federal en julio de 2019 de cargos de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. El Departamento de Justicia alegó que Epstein formó una vasta red de niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años, para abusar sexualmente de ellas entre 2002 y 2005. Murió por suicidio en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio.

Gates, quien preside la Fundación Gates, no ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein y ha negado tener conocimiento alguno del abuso sexual. Ha dicho que solo se reunieron para hablar de filantropía y ha calificado su asociación con Epstein como “un enorme error”.

Tanto Gates como su exesposa, Melinda French Gates, han dicho que su asociación con Epstein generó tensión en su matrimonio.

La fundación reconoció en febrero que un pequeño número de empleados se había reunido con Epstein basándose en sus “afirmaciones de que podía moverizar importantes recursos filantrópicos para la salud global”. Nunca crearon juntos un fondo benéfico, y la fundación no realizó pagos a Epstein.

El director ejecutivo de la fundación, Mark Suzman, encargó en marzo una revisión externa para examinar su relación pasada con Epstein.

En otra declaración a puerta cerrada en febrero, el expresidente Bill Clinton enfrentó más de seis horas de preguntas de legisladores sobre su asociación con Epstein hace más de dos décadas. Epstein había visitado la Casa Blanca varias veces durante la presidencia de Clinton, y Clinton voló ocasionalmente en el jet privado de Epstein.

El exmandatario demócrata afirmó que no había visto señales del abuso sexual de Epstein y que dejó de relacionarse con él mucho antes de la declaración de culpabilidad en 2008. Clinton no ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein.

Los demócratas en el comité han presionado para que el presidente Donald Trump, un republicano que tuvo su propia relación con Epstein, testifique. Los republicanos han dicho que no han encontrado ninguna evidencia de que Trump hiciera algo indebido durante su bien documentada amistad con Epstein.



Bill Gates reconoce errores personales y lamenta vínculo con Jeffrey Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, admitió públicamente haber mantenido relaciones extramaritales con dos mujeres rusas. Además, calificó como “un grave error” su relación con el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Sin embargo, negó cualquier participación en sus delitos.

La revelación se realizó durante una asamblea general con empleados de la Fundación Bill y Melinda Gates, celebrada el martes y cuya grabación fue revisada por The Wall Street Journal. Gates expresó su pesar por cómo su vínculo con Epstein afectó la imagen y el trabajo de la organización filantrópica. Además, afirmó: “Fue un gran error pasar tiempo con Epstein”. También admitió haber facilitado reuniones entre ejecutivos de la fundación y el financiero.

Los comentarios de Gates coinciden con la publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de documentos del denominado archivo Epstein. En estos documentos se mencionan nombres de figuras influyentes vinculadas al caso. Entre los correos electrónicos revisados, Epstein aseguraba que Gates habría mantenido relaciones extramaritales. Además, decía que él incluso habría intervenido en ciertos aspectos de su vida privada. Por ejemplo, habría intervenido incluyendo la adquisición de drogas para “lidar con las consecuencias” de esos encuentros. Gates confirmó las relaciones. Señaló que una fue con una jugadora rusa de bridge y otra con una física nuclear rusa. Sin embargo, enfatizó que no cometió ningún acto ilícito ni tuvo conocimiento de las actividades criminales de Epstein.

Gates indicó que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el financiero se declarara culpable de solicitar prostitución a una menor. “Saber lo que sé ahora lo hace 100 veces peor, no solo en términos de sus delitos pasados, sino por la conducta indebida continua”, reconoció. Además, admitió que debió haberse distanciado mucho antes.

En un comunicado, la Fundación Bill y Melinda Gates afirmó que Gates “habló con franqueza, abordó varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus acciones”, buscando cerrar un capítulo incómodo para uno de los líderes más influyentes del mundo tecnológico y filantrópico.



Bill Gates expresa arrepentimiento público por su vínculo con Jeffrey Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, manifestó públicamente su arrepentimiento por haber mantenido una relación personal con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Este arrepentimiento llegó luego de la publicación de nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso.

En una entrevista concedida al canal australiano 9News, Gates se refirió brevemente al tema sin profundizar en detalles: “Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y me disculpo”, afirmó. Sus declaraciones se produjeron un día después de que su exesposa, Melinda French Gates, pidiera de manera pública que todas las personas vinculadas al entorno de Epstein rindan cuentas.

Melinda French Gates señaló en el pódcast Wild Card, de la radio pública estadounidense NPR, que las preguntas pendientes deben ser respondidas por quienes estuvieron involucrados, incluido su exmarido. Además, aclaró que ella no se siente responsable de dar explicaciones adicionales. Reconoció que la relación de Gates con Epstein fue uno de los factores que influyeron en su divorcio en 2021, tras 21 años de matrimonio.

La controversia se intensificó tras la revelación de un borrador de correo electrónico atribuido a Epstein, fechado en 2013, en el que se hacía referencia a supuestos favores personales relacionados con medicamentos. Gates negó categóricamente la veracidad de ese mensaje y aseguró que nunca fue enviado. Además, lo calificó como falso y cuestionó las intenciones del financiero.

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia indican que Gates y Epstein mantuvieron contacto frecuente entre 2010 y 2018, periodo en el que se habrían reunido en varias ocasiones. También se incluyen fotografías y registros de comunicaciones que evidencian una relación más estrecha de lo que Gates ha reconocido públicamente. Sin embargo, la aparición de su nombre en los documentos no implica, por sí misma, la comisión de delitos.

Gates ha sostenido que su interés en Epstein estaba relacionado con la filantropía y la búsqueda de donantes para proyectos de salud global, y ha negado haber participado en actividades ilegales o haber visitado la isla privada del financiero en el Caribe. No obstante, registros de vuelo confirman que viajó en una ocasión en el avión privado de Epstein hacia Florida en 2013. Esto ocurrió años después de que este fuera condenado por delitos sexuales.

El caso ha reabierto el debate sobre la cercanía de Epstein con figuras influyentes del mundo político, empresarial y cultural, y sobre la falta de investigaciones profundas pese a las denuncias que se remontan a la década de 1990. Mientras tanto, Gates ha incrementado su presencia pública intentando distanciarse del escándalo. Este contexto está marcado por nuevas revelaciones y cuestionamientos sobre su pasado vínculo con el financiero.





