La administración del presidente Donald Trump decidió frenar temporalmente los planes para desmontar un sistema de monitoreo oceánico valorado en 368 millones de dólares, considerado fundamental para el estudio del cambio climático y la salud de los ecosistemas marinos.

La medida surge luego de que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos anunciara en mayo su intención de retirar cientos de instrumentos submarinos que forman parte de la red de observación. Sin embargo, la agencia informó recientemente que pausará el proceso mientras un grupo de expertos evalúa el futuro del proyecto.

La decisión también coincide con la aprobación en el Senado de una iniciativa destinada a impedir el desmantelamiento de la infraestructura científica. Legisladores de ambos partidos expresaron preocupación por las posibles consecuencias de la medida, argumentando que podría afectar investigaciones esenciales y poner en riesgo la seguridad de comunidades costeras.

Especialistas consideran que el sistema proporciona información valiosa para comprender fenómenos oceánicos, monitorear cambios ambientales y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos que puedan impactar a las poblaciones cercanas al litoral.

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