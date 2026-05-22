El anuncio señala el cierre de una etapa en la que el entrenador catalán condujo al equipo a los mayores éxitos de su historia reciente.

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola confirmó lo que los aficionados del Manchester City temían. El entrenador más exitoso del club se marcha, poniendo fin a una etapa de 10 años repleta de títulos en la que consolidó al club como una de las grandes potencias de Europa, al tiempo que cambió el rostro del fútbol inglés.

Guardiola, que tenía un año más de contrato con el City, dirigirá su último partido contra el Aston Villa en la Liga Premier el domingo.

“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento”, dijo Guardiola. “Nada es eterno, si lo fuera, estaría aquí. Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”.

El City dijo que Guardiola asumirá el cargo de embajador global.

Enzo Maresca —exentrenador del Chelsea que fue asistente de Guardiola en el City— es el favorito para asumir la desalentadora tarea de ocupar el hueco que deja el técnico español tras una década de dominio sin precedentes.

Desde que llegó al City en el verano de 2016, Guardiola llevó al equipo respaldado por Abu Dabi a seis títulos de la Liga Premier y a la Liga de Campeones por primera vez en 2023.

En total levantó 17 trofeos importantes, incluyendo un doblete esta temporada con la Copa de la Liga inglesa y la Copa FA. Guardiola ha ganado 35 títulos importantes a lo largo de su carrera como entrenador, que lo llevó a la banca de Barcelona y Bayern Múnich.

El técnico del Manchester City Pep Guardiola reacciona durante el partido contra Manchester United por la Copa de la Liga, el miércoles 29 de enero de 2020. El City fue expulsado de las competencias europeas por dos años por violaciones a las regulaciones financieras. (AP Foto/Dave Thompson)

Guardiola y su esposa ponen fin a su relación tras tres décadas juntos

Pep Guardiola, reconocido entrenador del Manchester City, y su esposa Cristina Serra han decidido poner fin a su relación tras más de tres décadas juntos. Según informó El Periódico, la separación habría ocurrido a finales de diciembre, aunque la pareja intentó mantener la noticia en reserva.

La relación de Guardiola y Serra comenzó en 1994, cuando él tenía 23 años y era jugador del FC Barcelona, mientras que ella tenía 20. A pesar de su larga unión, no fue hasta 2014 que contrajeron matrimonio en una discreta ceremonia civil en Barcelona. Juntos tienen tres hijos: María, conocida influencer con un millón de seguidores en Instagram; Marius, de 22 años; y Valentina, de 17.

En los últimos años, sus vidas han seguido caminos paralelos. Mientras Guardiola residía en Manchester liderando al Manchester City, Serra dividía su tiempo entre Barcelona y Londres. A pesar de la distancia, la pareja mantuvo una relación cordial y se les vio juntos en actos familiares y salidas ocasionales, incluyendo momentos recientes como el teatro navideño con una de sus hijas.

Aunque su relación como pareja ha llegado a su fin, fuentes cercanas indican que no hay animosidad entre ellos. La decisión de separarse parece ser una culminación natural de sus circunstancias personales y profesionales, marcando el cierre de una historia que ha dejado huella tanto en lo personal como en el ámbito público.

Pep Guardiola se convierte en tendencia tras aparecer con arañazos en una conferencia de prensa

Las imágenes de Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, con arañazos en la cara durante una conferencia de prensa, se han convertido en tendencia en las distintas plataformas de internet.

Memes, comentarios, debates y hasta análisis psicológicos han invadido las redes sociales luego que el exjugador apareciera con arañazos en su rostro y frente.

El técnico de Manchester City ha sido claro con su explicación: él se autoinfligió los cortes en su cara; algo que no ha pasado desapercibido por los seguidores y críticos.

FRUSTRACIÓN

La frustración que desbordó a Pep Guardiola se convirtió en un tema que evoca hasta la salud mental. Algunos profesionales aseguran que esos comportamientos no son propios de adultos, y que son más frecuentes verlos en menores de edad.

“Quería hacerme daño”, dijo el entrenador al responder la pregunta de la prensa sobre su rostro dañado por la ansiedad de ver cómo el equipo que dirige se dejó empatar el partido que ya tenía ganado.

El psicólogo Luis López explicó que Pep Guardiola mostró al mundo cómo se ve una conducta que no se puede manejar emocionalmente, buscando autoinfligirse dolor para evitar el sufrimiento psíquico.

“El sufrimiento emocional que sienten con las experiencias de las circunstancias que han ocurrido en su vida. Si uno explora bien, se da cuenta de que hay muchas autolesiones, muchas conductas de tipo autolesivas”, dijo el experto sobre el tema que ha generado risas y preocupación.

Pep Guardiola se enoja con la prensa

El entrenador catalán Pep Guardiola se molestó con la prensa cuando le preguntaron si el estado del césped del Vicente Calderón fue la causa de la derrota del ante el Atlético Madrid en el primer partido de la serie de semifinales de la Champions League.

“El Atlético Madrid podría poner la hierba como quisiera. Si la UEFA dice que el campo está para jugar, nos adaptamos.

Yo personalmente he tenido el gran culo de ganar muchísimos títulos. Con el Barcelona, con el Bayern Munich y como jugador ¿Qué se piensan? ¿Qué los he ganado solamente con un césped maravilloso, con sol, con brisa, con la temperatura ideal? Pues no. El que se adapta gana”, disparó el DT ante la prensa.

Bayern Munich recibirá al Atlético de Madrid hoy en el Allianz Arena tras haber caído en el Vicente Calderón por 1-0 con un golazo de Saúl Ñíguez.

Imagen de archivo. / Fotografía cortesía.

La verdadera razón por la que Josep Guardiola abandona el Bayern Munich

Josep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos. Lo ha demostrado con el Barcelona durante cinco temporadas y desde su arribo al Bayern Munich en junio de 2013.

Cuando decidió abandonar el club catalán, el técnico sostuvo: “Me siento vacío y me tomo un año sabático para cargar pilas” y años más tardes agregó: “Me fui del Barça porque ya no podía motivar a los jugadores”.

Sin embargo, hasta hoy no estaba claro el motivo por el cual, habiendo ganado tanto con el conjunto rojo y teniendo tanto por qué competir, decidió dejar la Bundesliga para probar suerte en otro club.

El semanario alemán ‘Sport Bild’ publicó en sus páginas que la situación con los dirigentes no es la mejor, ya que a Guardiola no le gusta la idea que sea la cúpula de directivos quien decida los refuerzos y no el propio entrenador.

Durante el primer mercado de pases, en junio del 2013 el entrenador les pidió un esfuerzo a los dirigentes por contratar a Neymar, quien aún jugaba en el Santos de Brasil y disputaba su futuro entre el Real Madrid y el Barcelona.

Guardiola había pedido contratar a Neymar en 2013

En aquel momento, la dirigencia le explicó al director técnico que no estaba interesada en entrometerse en las negociaciones de los grandes clubes españoles y que por lo tanto no iban a realizar ninguna oferta por el brasileño.

“Guardiola aceptó que el Bayern no quisiera competir económicamente con los otros grandes clubes de Europapero nunca lo ha llegado a entender por completo“, sostiene el diario alemán.

En mayo de este año, el propio Guardiola confesó: “Conmigo y con Neymar juntos Brasil habría ganado el Mundial”. Además, las versiones de que durante esta semana se comunicó con el jugador para convencerlo de firmar con el Manchester City, son cada vez más fuertes dentro de la prensa española, por lo que los deseos de dirigir al atacante de 23, no son nada descabellados.

Otro sudamericano estuvo en el medio de los conflictos entre ‘Pep’ y la dirigencia: Arturo Vidal. El mediocampista chileno arribó al Bayern luego de la Copa América de Chile 2015 por decisión de los directivos, cuando el técnico no lo había solicitado.

Josep Guardiola nunca pidió a Arturo Vidal

Además, el ex entrenador del Barcelona había pedido que Tony Kroos no abandone la institución, ya que lo consideraba fundamental en el armado de su equipo. Sin embargo, y a pesar de sus tres reclamos ante el presidente del club bárbaro, Karl-Heinz Rummenigge, en 2014 partió hacia las filas del Real Madrid y el que llegó fue Xabi Alonso.

A los pedidos por Neymar y por la ‘no-partida’ de Kroos se suma el interés de Guardiola por el francés Paul Pogba, el italiano Marco Verratti, el inglés Raheem Sterling y los belgas Eden Hazard y Kevin de Bruyne, todos rechazados por los dirigentes que le ofrecieron al inglés Theo Walcott y a los alemanes Gonzalo Castro y Hakan Calhanoglu.

Otras de las discusiones fue por Philipp Lahm, quien según Guardiola: “Era el único jugador que me conocía desde el principio”. El entrenador exigió la incorporación de un lateral derecho para que el alemán pase a jugar a la mitad de la cancha, pero este nuevo pedido fue rechazado por sus superiores. En lugar de eso tuvo que conformarse solo con las contrataciones de Douglas Costa y de Kingsley Coman.

Por estos motivos, ‘Pep’ Guardiola ha decidido dar el portazo y no continuar con las negativas de Rummenigge. Según los medios europeos su destino será Manchester, lo que aún no está confirmado es si se sentará en el banco del City o del United.



