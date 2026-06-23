El hijo de Liam Payne, Bear Grey Payne, fue nombrado como el único heredero del patrimonio del exintegrante de One Direction, según documentos judiciales divulgados recientemente.

De acuerdo con la información, el menor de 9 años será beneficiario de una fortuna valorada en aproximadamente 29 millones de dólares. Sin embargo, la mayor parte de esos recursos permanecerá bajo la administración de un fideicomiso hasta que alcance los 18 años de edad.

Bear es hijo de Liam Payne y de la cantante británica Cheryl Cole. El mecanismo financiero fue establecido con el objetivo de resguardar el patrimonio y garantizar su administración durante los próximos años.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años en Buenos Aires, tras un accidente ocurrido en un hotel ubicado en la capital argentina. Su muerte generó una ola de reacciones entre seguidores y figuras de la industria musical en todo el mundo.

Con la resolución de los asuntos patrimoniales, la herencia del artista quedará destinada exclusivamente a su hijo, quien se convertirá en el principal beneficiario del legado económico dejado por el cantante británico.

La muerte de Liam Payne: “Tomamos alcohol”, declararon las prostitutas que acompañaron al músico en el hotel