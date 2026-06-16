Una investigación internacional ha identificado aproximadamente 166.000 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral con una notable capacidad de resistencia frente al cambio climático, ofreciendo una nueva esperanza para uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.

El estudio analizó más de 45.000 evaluaciones de arrecifes junto con décadas de información climática y oceanográfica. Gracias a este trabajo, los científicos localizaron arrecifes resilientes distribuidos en 71 países y más de 100 territorios alrededor del mundo.

Los hallazgos incluyen zonas del Caribe, así como regiones de los océanos Pacífico y Atlántico que anteriormente no habían sido reconocidas por su capacidad de recuperación ante fenómenos ambientales extremos.

Los arrecifes de coral albergan cerca de una cuarta parte de toda la vida marina conocida, pero en las últimas décadas han sufrido graves daños debido al aumento de la temperatura de los océanos, los eventos de blanqueamiento masivo, la contaminación y las tormentas tropicales cada vez más intensas.

Según los investigadores, los resultados contradicen la idea de que todos los arrecifes están condenados a desaparecer. Emily Darling, especialista en conservación de corales y una de las autoras del informe, destacó que la investigación demuestra que aún existen ecosistemas con potencial de supervivencia si reciben la protección adecuada.

Los datos podrían desempeñar un papel importante en los planes de conservación que numerosos países están desarrollando para proteger el 30 % de sus áreas terrestres y marinas antes de finalizar la década, una iniciativa global conocida como “30 por 30”.

Los expertos consideran que identificar estas zonas resistentes permitirá enfocar mejor los esfuerzos de conservación y aumentar las posibilidades de preservar los arrecifes para las futuras generaciones.

La Tierra alcanza un punto crítico por la desaparición de corales