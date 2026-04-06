Instagram ha anunciado que dejará de ofrecer el cifrado de extremo a extremo en sus mensajes privados (DMs).

El tema del “Instagram cifrado de extremo a extremo” ha ganado relevancia por el impacto que puede tener en la seguridad de la información personal de millones de usuarios.

El tema del “Instagram cifrado de extremo a extremo” ha ganado relevancia por el impacto que puede tener en la seguridad de la información personal de millones de usuarios.

El cifrado de extremo a extremo es una medida que protege la confidencialidad de los mensajes, asegurando que solo el emisor y el receptor tengan acceso al contenido.

Sin esta protección, los mensajes pueden ser más vulnerables a ser interceptados por terceros o a solicitudes de acceso de parte de autoridades o hackers.

La noticia ha causado incertidumbre, sobre todo entre usuarios preocupados por la privacidad digital y la seguridad en redes sociales.

Implicaciones para la privacidad y reacciones de los usuarios

La decisión de Instagram, propiedad de Meta, se da en un contexto donde otras plataformas, como WhatsApp, han fortalecido sus funciones de seguridad.

El retiro del cifrado de extremo a extremo podría dejar expuesta la información privada y sensible de los usuarios, especialmente en una región donde la protección de datos es una preocupación creciente.

Diversos expertos en ciberseguridad advierten sobre los riesgos de comunicarse sin cifrado y llaman a buscar alternativas más seguras.

Instagram permitirá la opción de desactivar la función de “visto” en los mensajes directos

Instagram está probando finalmente una función que permitirá a los usuarios desactivar las confirmaciones de lectura para los mensajes directos de Instagram. De esta manera, incluso si has leído el mensaje de alguien, no verán la etiqueta de “visto” debajo del mensaje.

Tanto Mark Zuckerberg como Adam Mosseri anunciaron esta función en sus canales de transmisión.

“Hemos escuchado sus comentarios y hemos comenzado a probar una nueva función que le permite desactivar las confirmaciones de lectura en sus mensajes directos. Pronto, las personas podrán elegir cuándo permitir que otros vean cuando han leído sus mensajes”, dijo Mosseri en el mensaje.

Puedes acceder a este menú de Instagram tocando el nombre del perfil en un chat. Si los usuarios forman parte de la prueba, verán un interruptor para desactivar las confirmaciones de lectura en la sección “Quién puede ver tu actividad”.

Meta no especificó en qué capacidad la empresa está probando estas funciones y cuándo se implementará para todos los usuarios.

Instagram realmente se está tardando en lanzar esta función, considerando que la aplicación propiedad de Meta, WhatsApp, lanzó la capacidad de desactivar las confirmaciones de lectura en 2014.

La empresa también planea implementar la protección predeterminada de cifrado de extremo a extremo para los mensajes directos de Instagram una vez que termine la implementación de esa característica para Messenger.

Usuarios en redes sociales ya han manifestado su descontento y exigen mayor claridad sobre los motivos de esta medida.

Por otro lado, organizaciones de derechos digitales recuerdan que la privacidad es fundamental en ambientes sociales y políticos inestables.

Instagram alertará a padres si adolescentes buscan contenido sobre suicidio o autolesión



Instagram anunció una nueva función que permitirá alertar a los padres cuando sus hijos adolescentes realicen búsquedas relacionadas con el suicidio o la autolesión dentro de la aplicación. Esta herramienta formará parte del sistema de control parental. Además, estará activada de forma predeterminada en las cuentas de menores de edad.

Según informó la red social, cuando un adolescente busque términos que puedan indicar pensamientos de autolesión, como “suicidio” o “autolesión”, los padres recibirán una notificación automática. La alerta podrá llegar por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp. También podría ocurrir por una notificación directa en su propia cuenta de la plataforma, dependiendo de la información de contacto disponible.

La empresa explicó que el objetivo de esta función es brindar a los padres la oportunidad de actuar a tiempo y ofrecer apoyo si el menor atraviesa una situación difícil. Asimismo, aclaró que el sistema está diseñado para evitar notificaciones innecesarias. Por ello, se activará únicamente cuando se detecten varias búsquedas relacionadas en un periodo corto.

Además, la plataforma reiteró que mantiene políticas para bloquear contenidos vinculados al suicidio y la autolesión. En lugar de mostrar resultados, la aplicación redirige a los usuarios hacia recursos de ayuda. También los dirige a organizaciones especializadas que pueden brindar orientación y apoyo.

La nueva herramienta comenzará a implementarse inicialmente en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con planes de expansión a otras regiones antes de que finalice el año. Esta medida forma parte de los esfuerzos de la compañía por reforzar la seguridad y el bienestar de los adolescentes dentro del entorno digital.