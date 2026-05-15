El gobierno de Israel anunció que evalúa presentar una demanda por difamación contra The New York Times tras la publicación de un ensayo del periodista Nicholas Kristof en el que se recogen denuncias de presuntos abusos sexuales contra palestinos detenidos en centros militares israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, calificaron el reportaje como una “difamación” contra las fuerzas armadas del país y acusaron al periódico de intentar crear una “falsa equivalencia” entre soldados israelíes y militantes de Hamas.

En respuesta, el diario estadounidense defendió el trabajo de Kristof y aseguró que los testimonios incluidos en el artículo fueron corroborados con familiares, abogados, grupos de derechos humanos y otras fuentes independientes. La portavoz del medio, Danielle Rhoades Ha, afirmó que cualquier acción legal “carecería de fundamento” y acusó al gobierno israelí de intentar desacreditar el periodismo independiente.

El ensayo, publicado en la sección de opinión del periódico, recoge testimonios de hombres y mujeres palestinos que denuncian presuntos abusos y violencia sexual en centros de detención israelíes. Kristof señaló que parte de la información fue verificada mediante investigaciones de organizaciones humanitarias y reportes internacionales, aunque reconoció que algunas denuncias no pudieron confirmarse completamente debido al temor y la vergüenza de las víctimas.

Expertos en derecho internacional y libertad de prensa también cuestionaron la viabilidad de una demanda contra el medio en tribunales estadounidenses, argumentando que la Primera Enmienda protege la crítica hacia los gobiernos y limita este tipo de acciones legales.

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