El parlamento de Israel aprobó un controvertido proyecto de ley que establece la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo y homicidios de carácter nacionalista. Este tema ha sido promovido por sectores de extrema derecha desde hace más de una década.

La normativa especifica que los residentes de la Ribera Occidental que maten a un israelí “con la intención de negar la existencia del Estado de Israel” podrían ser ejecutados. Sin embargo, el tribunal podrá imponer cadena perpetua en casos con “razones o circunstancias especiales”. Según la ley, las ejecuciones, a realizarse por ahorcamiento, deberán cumplirse dentro de los 90 días posteriores a la sentencia. No habrá posibilidad de apelación.

El proyecto ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, ya que aplica la pena de muerte únicamente a palestinos por delitos nacionalistas. Sin embargo, excluye casos similares cometidos por israelíes judíos contra palestinos, lo que refuerza acusaciones de discriminación en el sistema judicial.

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