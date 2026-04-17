Israel ha advertido que las operaciones contra Hezbolá no han sido completadas, pese al reciente regreso de miles de libaneses desplazados al sur del país.

Esta advertencia se produce mientras parte de la población intenta retomar una vida normal en medio de la incertidumbre y los daños causados por meses de combate.

El ejército israelí manifestó este miércoles que, aunque algunos residentes comienzan a regresar a sus hogares en zonas cercanas a la frontera, las acciones militares se mantienen activas.

Según autoridades militares, el objetivo es continuar neutralizando la amenaza de Hezbolá, el grupo armado chií respaldado por Irán, que mantiene su presencia en la región.

Las fuerzas israelíes insisten en que cualquier movimiento de regreso de civiles debe hacerse con cautela, dado que la seguridad no puede estar garantizada en todas las áreas.

Tensiones y desplazamientos a pesar de un retorno parcial



A pesar de la aparente disminución de hostilidades en la frontera sur de Líbano, expertos advierten que el conflicto entre Israel y Hezbolá puede recrudecerse en cualquier momento.

de medios internacionales aseguran que numerosas familias se encuentran en situación vulnerable, ya que muchas infraestructuras básicas han sido destruidas.

Las pérdidas humanas y materiales continúan siendo motivo de preocupación para organizaciones humanitarias locales e internacionales.

Israel ha reiterado que continuará con su estrategia militar hasta eliminar lo que consideran una amenaza directa en la frontera norte.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y llama a proteger a la población civil.

Irán abre el estrecho de Ormuz tras tregua entre Israel y Líbano



Irán confirmó la apertura del estrecho de Ormuz tras la tregua entre Israel y Líbano, dando un alivio al mundo que Donald Trump ha celebrado.

Desde que se confirmó que Líbano e Israel alcanzaron un acuerdo de paz, el país persa dejó libre acceso a uno de los pasos más importantes de buques petroleros.

Inmediatamente, Trump reaccionó a la apertura del estrecho de Ormuz, y se dio el crédito de los avances de los acuerdos; indicando que le prohibió a Israel atacar a Irán.

“Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbolá de manera apropiada. Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta! !Gracias! Presdiente DJT”.

Con su mensaje, dejó entrever que la tregua entre Israel y Líbano no estaba relacionada con la decisión de Irán de normalizar el paso de buques en la región.

Trump calificó la tregua como “un día histórico para Líbano”, al tiempo que se mostró confiado en que la guerra con Irán terminaría pronto.

“Diré que la guerra en Irán va de maravilla”, afirmó Trump en un discurso en Las Vegas. “Debería terminar muy pronto”.

El fin de la guerra de Israel con Hezbollah era una exigencia clave de los negociadores iraníes, que habían acusado a Israel de violar el actual acuerdo de alto el fuego con ataques en Líbano. Israel dijo que ese acuerdo no abarcaba a Líbano.

El jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una prórroga del alto el fuego.

Aunque el precio del petróleo bajó ante la esperanza de un acuerdo, el responsible de la Agencia Internacional de la Energía advirtió que la crisi energética podría empeorar si no se reabre pronto el estrecho de Ormuz.

Irán cerró la crucial vía marítima, por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa en todo el mundo, poco después de que comenzara la guerra. A Europa le quedan “quizá unas seis semanas aproximadamente” de combustible para aviones y las consecuencias económicas aumentarán cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, dijo el jueves a The Associated Press el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

Los líderes de Francia y Reino Unido reunirán a decenas de países —pero no a Estados Unidos— el viernes para impulsar planes para reabrir el paso.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.100 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del golfo Pérsico. Además, 13 soldados estadounidenses han fallecido.

Israel tomará el control del Líbano

El gobierno de Israel ha anunciado que asumirá el control militar del territorio de Líbano desde el río Litani hacia el sur.

La decisión, presentada como una medida para garantizar la seguridad nacional, llega en un contexto de fuerte tensión con el grupo armado Hezbollah y tras recientes intercambios de fuego en la frontera.

La palabra clave “Israel control militar sur de Líbano” resalta el alcance y la intención de la acción israelí, que tensa aún más la ya frágil situación en la región.

Según fuentes oficiales israelíes, la franja comprendida hasta el Litani será patrullada para evitar ataques a su territorio, en respuesta al aumento de incidentes fronterizos.

Presidente de Líbano se niega a hablar con Netanyahu



El presidente de Líbano se negó el jueves a hablar con el primer ministro israelí, poco antes de lo que hubiera sido la primera conversación directa entre los líderes de los dos países en más de 30 años, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno.

El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado que los líderes hablarían sobre detener los combates entre Israel y el grupo libanés Hezbolá.

Pero el presidente libanés Joseph Aoun declinó hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reveló a The Associated Press un funcionario del gobierno familiarizado con los acontecimientos.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijo que las declaraciones se hicieron durante una llamada con el secretario de Estado Marco Rubio y que Washington “entiende la posición de Líbano”.

La oficina de Aoun reconoció una llamada con Rubio en una declaración pública, pero no mencionó la posibilidad de conversaciones con Netanyahu. La oficina de Netanyahu tampoco lo hizo.

Mientras tanto, el poderoso jefe del ejército de Pakistán se reunió con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una extensión a un alto al fuego que pausó casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica.

Líbano e Israel celebraron las primeras conversaciones directas en décadas

Líbano e Israel celebraron el martes en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas tras más de un mes de guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán.

Líbano ha insistido en una tregua entre Israel y Hezbollah antes de entablar conversaciones directas, al tiempo que se ha comprometido a desarmar al grupo.

Washington no ha declarado públicamente su apoyo a un cese del fuego como condición previa, y el gobierno israelí ha enmarcado las conversaciones como negociaciones de paz con un enfoque en desarmar a Hezbollah, un grupo libanés respaldado por Irán.

Israel y Hezbolá intercambiaron fuego a través de la frontera, con Hezbolá apuntando a localidades del norte de Israel con cohetes y drones. El fuego israelí contra el sur de Líbano se intensificó, especialmente alrededor de las ciudades de Tiro, Nabatieh y la estratégica localidad de Bint Jbeil cerca de la frontera con Israel.

Israel y Líbano llevan técnicamente en guerra desde que se estableció Israel en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido sobre el acercamiento diplomático con Israel.

Las tropas israelíes se adentraron más en el sur de Líbano para crear lo que los funcionarios han llamado una “zona de seguridad”, que Netanyahu ha dicho que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros (de 5 a 6 millas) dentro de Líbano.

Tregua EEUU e Irán se tambalea: Líbano y Ormuz son los talones de Aquiles



Un frágil alto el fuego en la guerra con Irán se tambaleaba el jueves bajo el peso del intenso bombardeo de Israel sobre Beirut.

El continuo control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre si los negociadores pueden encontrar puntos en común en una serie de otras diferencias.

Horas después de que se anunciara el alto el fuego, en medio del desacuerdo sobre si incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah , Israel golpeó Beirut con ataques aéreos, lo que resultó en el día más mortífero en el país desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Irán y Estados Unidos , que hicieron sendas declaraciones de victoria tras el anuncio del alto el fuego, parecieron intentar presionarse mutuamente.

Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que fuerzas han minado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el petróleo mundial cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica de Teherán en el conflicto.

El presidente Donald Trump, mientras tanto, advirtió que las fuerzas de Estados Unidos golpearían a Irán aún más fuerte que antes si no cumplía el acuerdo.

Pero qué es ese acuerdo sigue siendo objeto de una profunda disputa. Más allá de si Líbano está incluido, hay preguntas sobre qué pasará con la reserva de uranio enriquecido de Irán, cómo y cuándo se reanudará el tráfico normal a través del estrecho, y qué ocurre con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro.

Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Pakistán para conversaciones este fin de semana.

Ataques de Israel en Líbano amenazan el alto el fuego

El Ministerio de Salud de Líbano dijo que al menos 203 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en ataques israelíes generalizados en el centro de Beirut y otras zonas de Líbano el miércoles, cuando Israel intensificó sus ataques contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, que se unió a la guerra en apoyo de Teherán.

El número de muertos fue el más alto en un solo día en Líbano durante más de cinco semanas de guerra reanudada entre Israel y Hezbollah.

Irán dijo que Israel estaba violando el acuerdo de alto el fuego, que ha dicho que incluía un alto a los combates en Líbano. Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo han negado.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió el jueves que los continuos ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano traerían “costos explícitos y respuestas FUERTES” en un mensaje en X.

“Las violaciones del alto el fuego conllevan respuestas explícitas y FUERTES” , escribió. “Apaguen el fuego de inmediato”.

Netanyahu dijo en una publicación en redes sociales que Israel continuará atacando a Hezbollah “con fuerza, precisión y determinación”.

Se ha hablado de Qalibaf como un posible negociador que podría reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, este fin de semana en Islamabad, la capital de Pakistán.

Por su parte, Israel dijo el jueves que mató a Ali Yusuf Harshi, un asistente del líder de Hezbollah, Naim Kassem. Hezbollah no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un centro de estudios con sede en Nueva York advirtió que el alto el fuego “pende al borde del colapso”.

“Incluso si Líbano estaba formalmente fuera del acuerdo, era probable que la magnitud de los ataques de Israel se considerara una escalada de todas formas”, escribió el Soufan Center en un análisis.

“Los ataques de Israel pueden entenderse tanto como un esfuerzo por abrir una brecha entre Irán y sus aliados como una respuesta a haber sido presuntamente marginado en las discusiones originales del alto el fuego”.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, informó el jueves que un ataque israelí durante la noche había matado al menos a siete personas en el sur de Líbano. El ejército israelí no reconoció de inmediato el ataque.