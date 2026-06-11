Datos de la ONU indican que más de 100 aldeas de Cisjordania han quedado total o parcialmente vaciadas entre enero de 2023 y abril de 2026. Al mismo tiempo, Naciones Unidas ha registrado más de 7.280 casos de desplazamiento individual de palestinos debido a la demolición de viviendas y estructuras por parte de fuerzas israelíes.

JERUSALÉN (AP) — La organización Amnistía Internacional acusó el miércoles a Israel de llevar a cabo una campaña de “limpieza étnica” de palestinos en Cisjordania, territorio bajo ocupación israelí, con la intención de anexionarlo.

La acusación se formuló en un nuevo informe de 149 páginas que sostiene que el desplazamiento forzado de palestinos de Cisjordania fue el resultado de una política estatal coordinada, y no sólo de las acciones de colonos violentos.

Si bien gran parte del desplazamiento es impulsado por colonos que construyen puestos de avanzada en tierras palestinas, el informe afirma que el proceso no podría ocurrir sin el apoyo del gobierno.

La gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos. Israel, por su parte, considera Cisjordania como un territorio en disputa y sostiene que su estatus final está sujeto a negociaciones.

Datos de la ONU indican que más de 100 aldeas de Cisjordania han quedado total o parcialmente vaciadas entre enero de 2023 y abril de 2026. Al mismo tiempo, Naciones Unidas ha registrado más de 7.280 casos de desplazamiento individual de palestinos debido a la demolición de viviendas y estructuras por parte de fuerzas israelíes, una cifra que incluye a personas que fueron desplazadas más de una vez.

Israel, que en el pasado ha denunciado este tipo de acusaciones, incluidas las de limpieza étnica, un término que se refiere a expulsiones forzadas de población mediante la violencia, por considerarlas un sesgo injusto arraigado, no respondió de inmediato al informe.

“Estos abusos no son el resultado de unas cuantas ‘manzanas podridas’. La violencia de los colonos es un componente central de una campaña de limpieza étnica sancionada por el Estado”, afirmó Agnès Callamard, directora de Amnistía. “Lo que estamos presenciando es una anexión deliberada, dirigida por el Estado, en completa violación del derecho internacional, que se desarrolla ante los ojos del mundo entero”.

Dirigentes israelíes han condenado episodios particularmente graves de violencia por parte de colonos judíos, pero tienden a calificarlos de excepciones. Ministros clave del gabinete del gobierno derechista del primer ministro, Benjamin Netanyahu, impulsan una anexión formal del territorio, y varios funcionarios han expresado apoyo a la soberanía israelí sobre Cisjordania.

Amnistía señala que ha identificado decenas de proyectos de ley en el parlamento de Israel, el Knéset, para extender el derecho civil israelí y su jurisdicción sobre bloques de asentamientos, así como sobre tribunales que juzgan a palestinos. El parlamento aprobó hace poco una medida que establece la pena de muerte como castigo predeterminado para palestinos de Cisjordania condenados por asesinatos de israelíes .

El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no permitiría que Israel se anexionara Cisjordania. El alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el grupo miliciano Hamás, que buscaba detener la guerra en la Franja de Gaza, también reconoció las aspiraciones palestinas de formar un Estado.

Amnistía sostiene que el desplazamiento a gran escala de comunidades beduinas palestinas en el territorio se debe a la violencia de los colonos, al avance de nuevos asentamientos y a la apropiación israelí de grandes extensiones de tierras no registradas.

Organizaciones de derechos humanos ya habían dado la alarma sobre esta forma de desplazamiento antes de 2023, pero dicen que se intensificó de manera drástica después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra.

Organizaciones de derechos humanos afirman que las comunidades beduinas de pastoreo en zonas remotas de Cisjordania son las más vulnerables al desplazamiento.

A diferencia de los palestinos en ciudades y localidades de toda Cisjordania, los habitantes de estas aldeas tienen menos capacidad para resistir la presión de colonos, a menudo armados, a medida que establecen nuevos puestos de avanzada alrededor de poblados palestinos.

El grupo de monitoreo contrario a los asentamientos Peace Now afirma que 212 de al menos 363 puestos de avanzada existentes en Cisjordania se crearon desde 2023. Estos puestos se construyen sin permiso de las autoridades israelíes, que a veces los desmantelan, pero en otras ocasiones miran a otro lado o incluso los legalizan de manera retroactiva.

Amnistía indicó que su informe examinó 27 poblaciones y aldeas de Cisjordania de donde palestinos fueron desplazados entre 2023 y 2025. Investigadores entrevistaron a decenas de palestinos y abogados, hablaron con testigos de la violencia de colonos, vieron más de 420 videos y analizaron declaraciones gubernamentales y otros documentos.

El grupo también afirmó que la comunidad internacional no ha actuado para detener el desplazamiento.

Más de 700.000 ciudadanos de Israel viven en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, territorios capturados por Israel en 1967 y que los palestinos reclaman para su estado independiente, junto con la Franja de Gaza.

Dror Etkes, quien dirige el grupo de monitoreo de asentamientos Kerem Navot, dijo que desde el ataque de octubre de 2023 los colonos se han apoderado de alrededor del 12,5% del territorio de Cisjordania, tierras a las que los palestinos ya no pueden acceder ni cruzar con seguridad.

Israel quiere “adueñarse” de Tiro: pide evacuar la ciudad libanesa

La escalada de tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano ha llevado a una acción sin precedentes: Israel ordenó la evacuación de la ciudad libanesa de Khiam y otras localidades cercanas, debido al aumento de hostilidades con el grupo Hezbolá.

Según fuentes oficiales, esta decisión busca proteger a la población civil de la zona ante amenazas de ataque y posibles enfrentamientos armados.

“Ante la violación del alto el fuego por parte de Hezbolá y sus ataques contra territorio israelí, las FDI se ven obligadas a actuar con contundencia”, aseveró Avichay Adraee, portavoz de las Fuerza de Defensa de Israel.

Expertos en seguridad advierten que la situación podría empeorar. En las últimas semanas, tanto Israel como Hezbolá han intensificado los intercambios de fuego y ataques a lo largo de la frontera sur del Líbano, lo que ha puesto en alerta no solo a la población local, sino también a la comunidad internacional.

Organismos internacionales, incluyendo la ONU, han mostrado su preocupación por el desplazamiento forzado de miles de personas y el impacto humanitario que este nuevo episodio de violencia puede causar.

El ejército hebreo indicó que cualquier edificio utilizado por el grupo libanés con fines militares podría convertirse en objetivo de ataques.

“Por su seguridad, evacúen sus hogares de inmediato y diríjanse al norte, más allá del río Zahrani”, indicó.

Además, las autoridades libanesas acusan a Israel de poner en riesgo la estabilidad regional, mientras que Israel sostiene que la evacuación es una medida preventiva indispensable.

Esta tensión se produce en medio de un contexto regional volátil, donde otros países también permanecen atentos a la evolución de los acontecimientos en la frontera norte israelí.

Netanyahu asegura que el odio a Israel es solo por defenderse

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a estar en el centro del debate internacional luego de declarar públicamente que muchos en el mundo “odian a Israel” y que su país enfrenta críticas basadas en el odio, no en hechos.

Esta declaración surge en medio de persistentes cuestionamientos sobre el accionar israelí en el conflicto en Gaza.

Según Netanyahu, las recientes críticas en foros internacionales y de parte de gobiernos y organizaciones humanitarias carecen de fundamento y son impulsadas, según él, por una animosidad irracional hacia el Estado hebreo.

Estas palabras llegan en un momento en que la comunidad internacional aumento la presión sobre Israel por el alto costo humanitario de sus operaciones en Gaza y la permanencia del conflicto.

“Hemos tenido miles de ellas, bueno, muchísimas, muchísimas. Y si usted cree que esto es una crisis, debería estar presente en otras conversaciones. Pero siempre hemos encontrado una manera”, sostuvo.

Además, afirmó que con Trump coinciden en numerosos asuntos, especialmente en que quieren “acabar con el programa nuclear de Irán” para “ampliar el círculo de paz”.

Israel se adentra a el Líbano: soldados hebreos cruzaron el río Litani

La tensión en Medio Oriente se elevó tras la noticia de que Israel cruza el río Litani, adentrándose más en territorio del Líbano en una ofensiva militar directa contra Hezbolá.

El movimiento, confirmado este 29 de mayo, marca un cambio relevante en las operaciones israelíes en la región, que hasta ahora se habían concentrado mayoritariamente al sur de este emblemático río.

Durante las últimas semanas, los enfrentamientos entre fuerzas israelíes y combatientes de Hezbolá habían aumentado su intensidad en la frontera.

Sin embargo, este avance militar israelí más allá del Litani, adentrando a el Líbano, representa una declaración de intenciones, buscando golpear de frente a las fuerzas del grupo chií libanés.

Según reportes, las tropas israelíes aseguran que su objetivo es debilitar la capacidad operativa de Hezbollah y obligarlo a replegarse lejos de la frontera con Israel.

Históricamente, el río Litani ha sido una línea roja en las operaciones militares en Líbano. El actual avance israelí recuerda a los episodios de 2006, aunque las autoridades aseguran que la escala y los objetivos son diferentes.

El gobierno israelí sostiene que la operación es una respuesta a los ataques recientes de Hezbolá y pretende reducir las amenazas al norte del país.

Para la población civil en el sur de Líbano, el escenario significa una escalada en la inseguridad y el desplazamiento, según reportan organismos humanitarios.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de la ofensiva y sus posibles repercusiones en la estabilidad regional.

Israel tomará el control del Líbano

El gobierno de Israel ha anunciado que asumirá el control militar del territorio de Líbano desde el río Litani hacia el sur.

La decisión, presentada como una medida para garantizar la seguridad nacional, llega en un contexto de fuerte tensión con el grupo armado Hezbollah y tras recientes intercambios de fuego en la frontera.

La palabra clave “Israel control militar sur de Líbano” resalta el alcance y la intención de la acción israelí, que tensa aún más la ya frágil situación en la región.

Según fuentes oficiales israelíes, la franja comprendida hasta el Litani será patrullada para evitar ataques a su territorio, en respuesta al aumento de incidentes fronterizos.

El principal objetivo de esta ofensiva, señalan analistas, es debilitar la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera norte de Israel.

El movimiento chií, respaldado por Irán, mantiene posiciones en el sur de Líbano, desde donde, según Israel, planifica o lanza ataques.

Esto incrementa la preocupación regional, pues la estrategia israelí podría desencadenar una nueva escalada militar.

La decisión ha provocado reacciones de alerta en la comunidad internacional.

La ONU ha advertido sobre el riesgo de un conflicto mayor en Líbano, mientras distintas organizaciones instan a una solución diplomática.

El río Litani, históricamente considerado una línea roja para la seguridad israelí, vuelve al centro de la agenda geopolítica, mientras la población local teme desplazamientos y mayor violencia.

Presidente de Líbano se niega a hablar con Netanyahu

El presidente de Líbano se negó el jueves a hablar con el primer ministro israelí, poco antes de lo que hubiera sido la primera conversación directa entre los líderes de los dos países en más de 30 años, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno.

El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado que los líderes hablarían sobre detener los combates entre Israel y el grupo libanés Hezbolá.

Pero el presidente libanés Joseph Aoun declinó hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reveló a The Associated Press un funcionario del gobierno familiarizado con los acontecimientos.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijo que las declaraciones se hicieron durante una llamada con el secretario de Estado Marco Rubio y que Washington “entiende la posición de Líbano”.

La oficina de Aoun reconoció una llamada con Rubio en una declaración pública, pero no mencionó la posibilidad de conversaciones con Netanyahu. La oficina de Netanyahu tampoco lo hizo.

Mientras tanto, el poderoso jefe del ejército de Pakistán se reunió con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una extensión a un alto al fuego que pausó casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica.

Líbano e Israel celebraron las primeras conversaciones directas en décadas

Líbano e Israel celebraron el martes en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas tras más de un mes de guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán.

Líbano ha insistido en una tregua entre Israel y Hezbollah antes de entablar conversaciones directas, al tiempo que se ha comprometido a desarmar al grupo.

Washington no ha declarado públicamente su apoyo a un cese del fuego como condición previa, y el gobierno israelí ha enmarcado las conversaciones como negociaciones de paz con un enfoque en desarmar a Hezbollah, un grupo libanés respaldado por Irán.

Israel y Hezbolá intercambiaron fuego a través de la frontera, con Hezbolá apuntando a localidades del norte de Israel con cohetes y drones. El fuego israelí contra el sur de Líbano se intensificó, especialmente alrededor de las ciudades de Tiro, Nabatieh y la estratégica localidad de Bint Jbeil cerca de la frontera con Israel.

Israel y Líbano llevan técnicamente en guerra desde que se estableció Israel en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido sobre el acercamiento diplomático con Israel.

Las tropas israelíes se adentraron más en el sur de Líbano para crear lo que los funcionarios han llamado una “zona de seguridad”, que Netanyahu ha dicho que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros (de 5 a 6 millas) dentro de Líbano.

General paquistaní se reúne con el presidente del Parlamento iraní

El general del ejército paquistaní Asim Munir se reunió el jueves en Irán con el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf, informó la televisión estatal iraní. Qalibaf ha surgido como el principal negociador de su país.

Persistía la incertidumbre sobre si la frenética actividad diplomática podía conducir a un acuerdo duradero conforme el cese del fuego de dos semanas entraba en su segunda mitad. La guerra de Irán ha matado a miles de personas y han trastocado los mercados mundiales al interrumpir el flujo de petróleo.

La cadena de televisión no proporcionó detalles. No hubo comentarios de Pakistán, que ha surgido como un mediador clave después de que acogiera conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad que, según las autoridades, ayudaron a reducir las diferencias entre ambas partes. Los mediadores buscan una nueva ronda antes de que la tregua expire la próxima semana.

La Casa Blanca indicó que cualquier conversación adicional sobre Irán probablemente se celebraría en la capital paquistaní, Islamabad, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre si se reanudarían las negociaciones. El frágil alto al fuego se mantiene pese al bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes y las contraamenazas iraníes de atacar puertos regionales al otro lado del mar Rojo.

La guerra ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que se ha interrumpido el transporte marítimo y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región. Los precios del petróleo han remitido en los últimos días ante la esperanza de un fin de los combates, y las acciones en Estados Unidos el miércoles superaron los récords establecidos en enero.

Con manifestaciones exigen destitución de Mamdani por no asistir al Desfile de Israel

La destitución de Zohran Mamdani se ha convertido en la principal demanda de manifestantes en Nueva York luego que anunciara que no asistirá al Desfile de Israel.

Las protestas en Nueva York se intensificaron después de que varios sectores consideraron negativo que el alcalde de Nueva York decidiera romper una tradición de décadas.

Los manifestantes, algunos de ellos líderes de la comunidad judía local, se congregaron en las afueras de la vivienda de Mamdani, quien hace unos meses asumió como edil de la Gran Manzana.

Según reportes, los inconformes también acusaron al edil de “minimizar el odio y no defender lo suficiente a las víctimas“.

Los judíos protestantes y una buena cantidad de simpatizantes exigen a la gobernadora Kathy Hochul que tome medidas para removerlo del cargo.

Mamdani se ausenta del Desfile de Israel en Nueva York y rompe una tradición de décadas

El reciente anuncio de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, de que no asistirá al Desfile Israel ha generado controversia.

El evento anual que se realiza en Manhattan como muestra de apoyo a la comunidad judía y a Israel no contará con el apoyo tradicional del edil neoyorquino.

La decisión surge en un contexto de tensiones políticas, sociales y de críticas a la postura israelí frente al conflicto en Gaza.

Mamdani comunicó, a través de sus canales oficiales, que su ausencia en el desfile responde a su compromiso con los derechos humanos y a la representación de diversas voces en su distrito.

Esta decisión ha causado reacciones variadas tanto en la comunidad judía como entre líderes políticos de Nueva York.

La ausencia de Mamdani del Desfile Israel no es un hecho aislado. Representa una postura política vinculada al creciente debate sobre la relación entre Estados Unidos e Israel y el tratamiento del conflicto palestino-israelí en espacios públicos estadounidenses.

Según reportes, esta decisión forma parte de una tendencia más amplia donde funcionarios electos revisan su apoyo y presencia en eventos ligados a políticas internacionales.

La comunidad judía de Nueva York expresó su preocupación ante la decisión, señalando que la participación en el desfile va más allá de cuestiones geopolíticas y representa un símbolo de identidad y apoyo comunitario.

Por otro lado, sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos han respaldado la posición de Mamdani por considerar que refleja la diversidad y pluralidad de la ciudad.

«Desde el primer Israel en 1964, todos y cada uno de los alcaldes en funciones de la ciudad de Nueva York han participado en estas celebraciones festivas. Nueva York siempre se ha enorgullecido de su profunda relación con Israel. No participar en el desfile es una afrenta a la historia de la ciudad de Nueva York», declaró Moshe Davis, exdirector ejecutivo de la Oficina del Alcalde para la Lucha contra el Antisemitismo bajo el mandato del alcalde Eric.

Zohran Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán y socialista de Nueva York: “una nueva era”

Zohran Mamdani asume alcalde Nueva York en un contexto político sin precedentes. El político neoyorquino originario de Ugranda se convierte en el primer alcalde con raíces musulmanas que lidera la alcaldía de Nueva York, una ciudad caracterizada por su diversidad y relevancia global.

La noticia ha generado grandes expectativas en la comunidad internacional y local, especialmente en momentos de desafíos para la ciudad.

El ascenso de Mamdani rompe con la tradición política neoyorquina y representa una señal del cambio generacional y cultural en el liderazgo urbano.

Su campaña se centró en la igualdad social, el acceso a la vivienda y las reformas policiales, temas que resultaron especialmente relevantes para el electorado joven y las comunidades migrantes.

Mamdani y el futuro de la alcaldía de Nueva York

Este traspaso de mando refleja la voluntad de los votantes por adoptar nuevas políticas y apostar por el pluralismo social.

Expertos en análisis político consideran que la alcaldía de Nueva York bajo Mamdani podría marcar el inicio de reformas profundas en los servicios públicos, atención a la salud y el desarrollo urbano.

Además, organizaciones internacionales han expresado su interés en el impacto potencial de este liderazgo novedoso.

En la región latinoamericana, muchos observadores ven este triunfo como una inspiración para el avance de la representación migrante en la política local, siguiendo una tendencia observada en otros movimientos políticos recientes.

Israel critica a Lamine Yamal por ondear la bandera palestina durante celebración del Barcelona

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó fuertes críticas contra el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, luego de que el jugador apareciera ondeando una bandera de Palestina durante las celebraciones del reciente título de Liga conquistado por el club azulgrana.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Katz acusó al joven delantero de “incitar contra Israel y fomentar el odio”, relacionando el gesto con el contexto del conflicto en Medio Oriente. El funcionario aseguró que, mientras las fuerzas israelíes continúan enfrentando a Hamás, acciones como la de Yamal generan controversia y tensión internacional.

El ministro también cuestionó públicamente si el gesto del futbolista podía considerarse “humanitario” o “moral”, dejando clara su postura sobre el tema. “Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío”, expresó en su declaración.

Además, Katz dirigió sus críticas hacia el FC Barcelona, club al que calificó como una institución “grande y respetada”, exigiendo que se pronuncie oficialmente sobre lo ocurrido. El funcionario pidió al equipo catalán dejar claro que “no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo” dentro de la institución.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni el FC Barcelona han emitido una respuesta oficial sobre las declaraciones del gobierno israelí.

La celebración de Lamine Yamal con una bandera palestina desató polémica internacional. El ministro de Defensa de Israel criticó duramente al jugador del FC Barcelona y pidió al club pronunciarse oficialmente sobre el gesto.

Israel amenaza con demandar al New York Times por reportaje sobre presuntos abusos a palestinos

El gobierno de Israel anunció que evalúa presentar una demanda por difamación contra The New York Times tras la publicación de un ensayo del periodista Nicholas Kristof en el que se recogen denuncias de presuntos abusos sexuales contra palestinos detenidos en centros militares israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, calificaron el reportaje como una “difamación” contra las fuerzas armadas del país y acusaron al periódico de intentar crear una “falsa equivalencia” entre soldados israelíes y militantes de Hamas.

En respuesta, el diario estadounidense defendió el trabajo de Kristof y aseguró que los testimonios incluidos en el artículo fueron corroborados con familiares, abogados, grupos de derechos humanos y otras fuentes independientes. La portavoz del medio, Danielle Rhoades Ha, afirmó que cualquier acción legal “carecería de fundamento” y acusó al gobierno israelí de intentar desacreditar el periodismo independiente.

El ensayo, publicado en la sección de opinión del periódico, recoge testimonios de hombres y mujeres palestinos que denuncian presuntos abusos y violencia sexual en centros de detención israelíes. Kristof señaló que parte de la información fue verificada mediante investigaciones de organizaciones humanitarias y reportes internacionales, aunque reconoció que algunas denuncias no pudieron confirmarse completamente debido al temor y la vergüenza de las víctimas.

Expertos en derecho internacional y libertad de prensa también cuestionaron la viabilidad de una demanda contra el medio en tribunales estadounidenses, argumentando que la Primera Enmienda protege la crítica hacia los gobiernos y limita este tipo de acciones legales.

