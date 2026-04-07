Italia dio un paso pionero en materia laboral al reconocer una licencia especial para cuidar mascotas enfermas, permitiendo a los trabajadores ausentarse hasta tres días al año para atender a sus animales domésticos. En algunos casos, este permiso puede ser con goce de sueldo, siempre que se presenten requisitos formales como un certificado veterinario que acredite la enfermedad del animal.

La medida no solo crea un nuevo tipo de permiso laboral, sino que también refleja un cambio en la legislación italiana al reconocer formalmente el vínculo entre las personas y sus mascotas, quienes en algunos marcos legales son denominados “tutores”. Este reconocimiento surge tras fallos judiciales que destacan la importancia de los animales domésticos en la vida de sus dueños.

El nuevo esquema de licencia aplica exclusivamente para el cuidado de mascotas enfermas y no sustituye otros permisos por enfermedades propias o de familiares, consolidando a Italia como uno de los primeros países en otorgar derechos laborales específicos vinculados a los animales domésticos.

Italia impone restricciones a la ciudadanía por descendencia y afecta a miles de solicitantes