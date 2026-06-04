John Bolton, exasesor de seguridad nacional durante la administración de Donald Trump, se prepara para declararse culpable por el manejo indebido de documentos clasificados, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso judicial.

Según la información disponible, Bolton aceptaría responsabilidad por un cargo relacionado con la retención ilegal de información confidencial vinculada a la seguridad nacional de Estados Unidos. Como parte del acuerdo, también habría aceptado pagar una multa superior a los dos millones de dólares.

El caso representa un nuevo capítulo en las controversias legales relacionadas con el manejo de documentos sensibles por parte de exfuncionarios de alto nivel. Bolton, quien en los últimos años se ha convertido en un crítico de Trump pese a haber formado parte de su gobierno, podría enfrentar consecuencias penales derivadas de la acusación.

La legislación estadounidense contempla penas que van desde sanciones menores hasta varios años de prisión para quienes sean declarados culpables de conservar de manera indebida documentos clasificados. Sin embargo, la sentencia final dependerá de la decisión de las autoridades judiciales y de los términos definitivos del acuerdo alcanzado.

Hasta el momento, ni Bolton ni sus representantes han ofrecido declaraciones públicas sobre el caso.

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